Proximus : Reconnaissance internationale pour notre lutte contre le changement climatique

16 décembre 2020 Reconnaissance internationale pour notre lutte contre le changement climatique

En tant qu'acteur belge majeur, Proximus ne veut pas se contenter de nommer le problème du changement climatique. C'est pourquoi, depuis des années, nous agissons aussi sur notre propre impact sur l'environnement. S'il reste une marge d'amélioration, l'approche est entre-temps à nouveau remarquée par une organisation sans but lucratif de premier plan.

Le 8 décembre 2020, nous avons en effet obtenu un score CDP de A-. Voilà qui confirme notre rôle au 'leadership level' tout en nous plaçant dans le top 5 des entreprises belges. Une motivation pour persévérer sur cette voie et rechercher encore plus de solutions respectueuses de l'environnement.

Au moyen de questionnaires sur le climat, l'eau et les forêts, l'organisation sans but lucratif indépendante CDP répertorie tous les effets sur l'environnement. Les entreprises, mais aussi les pays et les régions, peuvent participer volontairement et répondre à ces questionnaires. De cette manière, une vaste quantité de données est collectée dans le monde entier. CDP évalue ensuite chaque participant et attribue un score, qui est également partagé sur le site Internet.

Sur la base de cette évaluation, les entreprises, les pays et les régions peuvent ensuite élaborer eux-mêmes les plans d'action nécessaires en matière de changement climatique, de sécurité de l'eau et de déforestation. Ces dernières années, nous avons déjà parcouru un long chemin en la matière. Entre 2007 et 2015, les émissions de CO₂ au sein de Proximus ont déjà diminué de 70 %. Dans le cadre des activités sur lesquelles nous avons un contrôle direct, nous sommes même déjà depuis 2016 une entreprise totalement neutre en CO₂. En premier lieu grâce au remplacement de nos installations de chauffage, mais aussi en réduisant de 30 % la consommation d'énergie en dix ans. Aujourd'hui, toute l'électricité utilisée provient de sources renouvelables. La flotte a également fait l'objet d'une profonde écologisation et des plans de mobilité pour les travailleurs ont davantage été mis en avant. En outre, nous veillons à la compensation nécessaire lorsque nous n'avons pas encore trouvé la clé pour une réduction des émissions de CO₂ sur certains points. Ainsi, nous soutenons le projet Tegstove au Bénin.

Et cela ne s'arrête pas là. En effet, nous collaborons aussi étroitement avec nos fournisseurs afin d'optimiser l'impact commun sur l'homme et sur l'environnement. Cela inclut aussi bien la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé que la législation nécessaire en matière de santé et de sécurité, et la protection de l'environnement. En premier lieu, ces aspects sont considérés comme des critères de sélection pour les nouveaux fournisseurs. Toutefois, ils constituent aussi la base de toute collaboration par la suite. Via notre Manifeste Circulaire, nos fournisseurs s'engagent d'intégrer des critères de circularité dans leur production et de travailler sur leurs émissions de CO₂.

Afin de mesurer l'impact de ces efforts et d'autres, nous participons à des audits de nos fournisseurs. Ainsi, nous sommes membres de la Joint Audit Cooperation (JAC), avec 16 autres opérateurs télécoms qui réalisent ensemble 50 % du chiffre d'affaires mondial. En 2019, cinq des 84 audits ont été menés pour Proximus, avec pour résultat les améliorations nécessaires ou un plan d'action.

Par ailleurs, nous collaborons avec EcoVadis et nous demandons en outre à tous nos fournisseurs de se faire évaluer aussi. En 2019, 85 % de nos fournisseurs ont été médaillés d'argent ou d'or par EcoVadis sur la base de critères sociaux, et 75 % sur la base de critères environnementaux. Nous sommes nous-mêmes médaillés d'or par EcoVadis depuis 2018.

