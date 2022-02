Proximus : Reprise de l'UEFA Champions League sur Proximus Pickx avec PSG-Real !

Ce mardi 15 février, l'UEFA Champions League reprend ses droits avec les 1/8èmes de finale allers et comme de coutume, Proximus sera l'unique opérateur en Belgique à diffuser tous les matchs. Une équipe d'experts chevronnés continue d'assurer la meilleure couverture depuis les plus beaux stades d'Europe et apporte toute l'actualité de la Champions League aux amateurs de football via différents formats du lundi au jeudi. Pour couronner le tout, un tout nouveau studio a été construit, qui, grâce aux dernières technologies et aux nombreuses possibilités graphiques et digitales, garantit la meilleure approche éditoriale possible.

Comme lors de la phase de groupe, les amateurs de football champagne pourront continuer à suivre les plus belles affiches du football européen sur les chaînes Pickx+ Sports, inclus dans l'option TV Pickx Sports. Proximus est l'unique opérateur sur le territoire belge à diffuser en direct tous les matchs.

Le tirage au sort des 1/8èmes de l'UEFA Champions League a réservé de splendides affiches aux abonnés de Proximus. Ces mardi 15 et mercredi 16 février, ce sont deux soirées exceptionnelles qui attendent les fans de foot avec un certain PSG-Real Madrid et Inter Milan-Liverpool. Les fans peuvent donc se réjouir pour le duel passionnant entre Lionel Messi et Thibaut Courtois !

Pour assurer cette couverture unique de l'UEFA Champions League, Proximus est fière de pouvoir compter à nouveau sur une équipe de choc de commentateurs et d'experts. L'équipe francophone continue d'être emmenée par Marc Delire et Vincenzo Ciuro. Les autres commentateurs Mathieu Istace et Quentin Volvert ainsi que les experts Thomas Chatelle, Anne-Sophie de Pauw, Khalilou Fadiga, Alexandre Teklak, Benoit Thans et Johan Walem complètent l'équipe.

Après 8 ans d'émissions depuis le studio habituel de Proximus Media House, l'équipe de Pickx Sports fait son entrée dans un tout nouveau studio multifonctionnel. Les travaux n'ayant pu commencer qu'après la dernière soirée de la Champions League en décembre, quelque 60 personnes ont travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines pour réaliser cet exploit. À partir de demain, les experts de Proximus assureront le meilleur éditorial possible dans un bel environnement modulaire, avec les dernières technologies et des possibilités graphiques et digitales infinies. Non seulement pour les émissions de la Champions League, mais aussi pour toutes les futures productions de Pickx +.

Le matériel audiovisuel de l'« ancien » studio Pickx sera d'ailleurs donné aux écoles, qui pourront l'utiliser comme matériel pédagogique.

On ne change pas une formule gagnante ! Proximus continuera de mettre l'accent sur l'éditorial et la qualité des experts. Du lundi au jeudi, elle couvrira l'actualité de l'UEFA Champions League dans toutes ses formes et sur différents médias. Voici encore une fois la présentation des différents formats.

Tous les lundis de chaque semaine européenne, Vincenzo Ciuro et ses consultants du jour se donneront rendez-vous pour préfacer les deux soirées de l'UEFA Champions League à venir et débriefer l'actualité européenne dans un podcast audio et vidéo. Au programme : les affiches à ne pas manquer, les joueurs en forme, des interviews exclusives, les performances de nos Diables Rouges, etc. Ce podcast sera à voir et à revoir gratuitement et disponible pour tous sur Pickx.be. Il sera également disponible dans la section « À la demande » pour les clients TV, et à écouter via Apple Music et Spotify.

Tous les mardis et mercredis de l'UEFA Champions League, place au studio, au Multi Live et aux matchs en direct. Dès 20h15, Marc Delire ou Vincenzo Ciuro préfaceront la soirée avec leurs consultants du jour. Grâce aux différentes chaînes Pickx+ Sports, incluses dans l'option TV Pickx Sports, les clients pourront choisir de regarder la rencontre qu'ils préfèrent parmi tous les matchs qui se jouent simultanément, ou bien vivre une expérience unique en suivant tous les matchs en même temps grâce au Multi Live, le programme phare et exclusif de Proximus depuis plusieurs saisons déjà. C'est l'émission qui permet aux abonnés de passer de stade en stade, au gré des actions importantes ou décisives, afin de ne rien manquer de chaque match.

Tous les jeudis de chaque semaine européenne, les équipes Proximus débrieferont, analyseront et commenteront les résultats et faits marquants des deux soirées UEFA Champions League dans Flash Back, un format original et court à visionner sur Pickx.be et YouTube, avec des images inédites « en coulisse » des voyages de nos experts sur place.

Les buts, les faits marquants et les résumés de tous les matchs seront disponibles sur Pickx.be. Quant aux magazines UEFA Champions League, ils seront diffusés sur les chaînes Pickx+ Sports et seront également disponibles « À la demande » sur la plateforme Pickx (TV, web et app).

L'ensemble des matchs de l'UEFA Champions League sont bien entendu aussi disponibles partout et sur tous les écrans grâce à l'app Pickx de Proximus. Cette dernière offre aussi une expérience unique grâce à son « lecteur vidéo interactif », qui permet de revivre en un seul clic et instantanément les plus belles actions du match, de découvrir le détail de la composition des équipes et les statistiques clés du match ou encore de parcourir l'historique des rencontres des deux équipes.