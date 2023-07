Proximus a réalisé une excellente performance commerciale sur son marché domestique au deuxième trimestreet a franchi une étape majeure afin de devenir l'un des leaders mondiaux des communications digitales.

La dynamique commerciale de notre Groupe, au cours des trois derniers mois, a démontré notre capacité à nous adapter rapidement, et efficacement, aux évolutions de notre marché domestique. Nos nouvelles offres Mobile Postpaid, lancées en mai ont largement contribué à la croissance de notre base de clients mobiles, qui enregistre 48 000 nouveaux clients au deuxième trimestre 2023. Par ailleurs, notre campagne commerciale "You got the Fiber" et l'annonce en avril du déploiement de notre technologie 10 Gbps - à ce jour inégalée - et déployée dans toute la Belgique à partir de juillet, ont contribué au succès de nos offres fibre : 34 000 nouveaux clients fibre ont été activés durant ce deuxième trimestre. Cette excellente dynamique commerciale, couplée à une stratégie tarifaire efficace, se traduisent par une croissance solide et soutenue du chiffre d'affaires domestique de 4,2 % en glissement annuel.

En parallèle, le déploiement de notre réseau Gigabit en Belgique progresse rapidement. En effet, fin juin, Proximus avait déjà atteint une couverture de 25 % au niveau national, avec près de 1,5 million de foyers et d'entreprises raccordés à la fibre. Proximus a plusieurs années d'avance dans le déploiement de la technologie fibre Multigig, qui offre les connexions internet les plus rapides au monde. Mais pour que la fibre soit encore plus rapidement disponible pour tous, j'appelle à la mise en place d'un cadre efficace et rationnel de collaboration et de co-investissement dans le déploiement de la fibre en Belgique, et ce, dans l'intérêt de l'ensemble du pays.

À l'international, nous enregistrons également une très bonne dynamique commerciale. Telesign a enregistré des résultats de vente solides (+31 % en glissement annuel) et continue d'afficher une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour ses services de communication et d'identité digitale (+21,9 % à taux de change constant). De plus, la valeur de sa base de clients existante continue de progresser avec un "Net Revenue Retention Rate" (NRR) de 117 %.

De son côté, BICS, après une année 2022 exceptionnelle en termes de croissance avec la reprise des voyages après la pandémie, a continué d'enregistrer de bonnes performances sur ses principaux services de messagerie et de mobilité, alors que les services traditionnels suivent le déclin inhérent au marché de la voix.

Au-delà de ces performances commerciales, je suis extrêmement fier d'avoir annoncé un accord stratégique qui accélèrera considérablement les activités internationales. En effet, l'acquisition d'une participation majoritaire dans Route Mobile, une entreprise spécialisée dans les services , cotée à la bourse en Inde, est transformationnelle pour le Groupe Proximus : cette transaction nous permettra de devenir l'un des leaders mondiaux dans le domaine des communications digitales (CPaaS) et de l'identité digitale (ID). Grâce à Route Mobile et Telesign, le Groupe Proximus dispose désormais de deux sociétés internationales extrêmement complémentaires, tant d'un point de vue géographique qu'en termes de portefeuille de produits. Cette étape stratégique contribuera par ailleurs à soutenir notre croissance dans les années à venir, avec des effets très importants sur la création de valeur du groupe : en témoignent les synergies annuelles au niveau de l'EBITDA, qui devraient s'élever à au moins 90 millions d'euros, 3 ans après la clôture de la transaction.

Pour conclure, nous continuons à exécuter avec succès notre stratégie bold2025. Le deuxième trimestre en est le parfait exemple avec des étapes importantes franchies tant sur nos marchés domestiques qu'internationaux. Pour le second semestre, outre la conclusion de la transaction avec Route mobile, notre focus se porte sur le maintien d'une forte dynamique commerciale grâce à nos réseaux Gigabit et la préparation à l'arrivée d'un nouvel entrant.

Au total, je suis très satisfait de ce que nous avons réalisé au cours du premier semestre, et ce, dans un environnement macroéconomique toujours difficile. Nous reconfirmons donc avec confiance nos prévisions pour l'année 2023 pour tous les indicateurs. La croissance du chiffre d'affaires domestique devrait même se situer dans la partie supérieure de la fourchette donnée (+1 % à +3 %), en grande partie grâce à un chiffre d'affaires plus élevé que prévu pour les ventes d'appareils et de matériel IT au cours des six premiers mois de l'année.