Proximus : Résultats financiers du Groupe Proximus - Premier trimestre de 2022

Guillaume Boutin

CEO du Groupe Proximus

Proximus maintient une forte dynamique commerciale et réitère ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les premiers mois de cette année ont été marqués par d'importantes perturbations, ainsi que de la tristesse, dans le monde entier. Depuis quelques mois, une guerre massive fait rage sur notre continent. Cette guerre dévastatrice déchire les familles ukrainiennes et nous touche tous profondément. Comme le montrent les nombreuses initiatives solidaires entreprises à travers le monde, cette situation dramatique n'a laissé personne indifférent. Nous avons décidé de participer à cet élan de solidarité là où nous le pouvions. Proximus a assumé son rôle sociétal en lançant une série d'actions pour venir en aide au peuple ukrainien. Il s'agit notamment de la gratuité des appels et des SMS depuis et vers l'Ukraine pour nos clients, de la distribution aux personnes réfugiées de cartes prépayées avec données, appels et SMS illimités en Belgique ainsi que la mise à disposition de bâtiments pour l'accueil de familles ukrainiennes durant les prochains mois.

Cette guerre a également influencé les conditions dans lesquelles évolue Proximus. Elle accentue la forte tendance inflationniste et impacte encore davantage l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, laquelle avait déjà été fragilisée par la crise du Covid-19. Nous sommes néanmoins restés concentrés sur nos objectifs durant ces trois premiers mois de 2022, comme en témoigne une série de réalisations. Au niveau du réseau, nous avons de nouveau accéléré le rythme de déploiement de la fibre, qui est désormais présente dans 50 villes du pays. 909.000 foyers et entreprises sont désormais raccordés à notre technologie fibre et nous devrions franchir la barre symbolique de 1 million au cours du mois de juin. Nous sommes donc en bonne voie d'atteindre notre objectif de couverture de 22 % du pays d'ici la fin de l'année.

Sur le plan commercial, je suis également satisfait de nos performances au premier trimestre 2022, tant sur le marché domestique qu'au niveau international. Nos principales bases clients domestiques ont poursuivi une bonne croissance, avec 15.000 nouveaux abonnements internet, 11.000 nouveaux abonnements TV et 38.000 nouvelles cartes SIM Postpaid. Notre base convergente résidentielle a poursuivi sa trajectoire de croissance, avec 15.000 nouveaux clients convergents au cours du premier trimestre 2022. Nous observons en outre une bonne progression en termes d'adoption de la fibre. Nos segments résidentiel et Business ont activé 25.000 lignes fibre supplémentaires, portant le total à 170.000 lignes fibre activées, à la fin mars 2022.

Nous avons par ailleurs lancé de nouveaux produits qui contribueront à alimenter notre croissance au cours des prochains mois. Scarlet, notre marque pour les clients sensibles au prix, a lancé un nouveau pack triple play combinant l'internet, la TV et le mobile à 50 euros par mois, soit l'offre la moins chère de Belgique. J'ai également le plaisir de vous annoncer que tous les clients Mobile Vikings sont désormais passés sur le réseau de Proximus, ce qui leur permet de bénéficier du meilleur réseau mobile de Belgique et apporte par ailleurs au Groupe Proximus des synergies de coûts qui prendront effet à partir d'avril.

L'activité du segment Business de Proximus a été affectée par les pénuries d'approvisionnement au niveau mondial. Ce segment a toutefois réalisé des progrès substantiels dans sa transformation. Le chiffre d'affaires des services IT a augmenté de 2 %, avec notamment une forte performance des services en cloud et en sécurité.

En ce qui concerne nos segments internationaux, nos deux filiales BICS et TeleSign affichent toutes deux de bons résultats pour les trois premiers mois de 2022. BICS a clôturé le trimestre sur une performance très solide, augmentant son EBITDA de 18,6 % par rapport à la même période de l'année dernière. La croissance du chiffre d'affaires des services Core a entraîné une augmentation de la marge, en raison de la reprise progressive des voyages dans le monde entier, qui génère d'importants volumes en messagerie et en roaming. De plus, BICS a réalisé des progrès significatifs dans ses services Growth, grâce à une forte performance de ses offres cloud qui ont séduit de nouvelles grandes entreprises.

TeleSign a réalisé au premier trimestre une performance financière conforme aux objectifs annoncés, avec une forte augmentation du chiffre d'affaires due à une bonne croissance des volumes. Grâce à un large carnet de commandes et au lancement de plusieurs nouveaux produits au sein du segment Identity, cette dynamique devrait se poursuivre. Par ailleurs, dans un contexte difficile de marchés affectés par les tensions géopolitiques croissantes, le processus de cotation de TeleSign suit son cours, avec une clôture prévue au deuxième trimestre. Nous restons fermement déterminés à introduire TeleSign en Bourse.

Pour terminer, la transformation de notre Groupe poursuit, elle aussi, sa progression. Premièrement, nous avons franchi une étape majeure avec le lancement de Proximus Ada, un nouveau centre d'excellence consacré à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. L'expertise de cette filiale détenue à 100 % par le Groupe sera mise au service de toutes les entités du Groupe Proximus en apportant des solutions innovantes dans de multiples secteurs.

Deuxièmement, nous avons réalisé une belle avancée en matière d'innovation digitale en signant un partenariat stratégique entre notre application de téléconsultation Doktr et des acteurs majeurs de l'écosystème : l'association de médecins Domus Medica et les mutualités MC et Solidaris.

Enfin, sur le plan interne, nous progressons très concrètement vers notre objectif de créer, pour nos collaborateurs, un campus digital durable et inspirant. Nous avons en effet conclu une convention liante avec Immobel pour le réaménagement de notre siège social. Proximus a acquis des droits et pris des engagements de cession d'immobilisations corporelles pour approximativement 143 millions d'euros, dans ce cas suivis de la relocation par Proximus d'une partie du bâtiment rénové. Immobel contribuera à l'aménagement pour une partie significative à concurrence de 20 millions d'euros en plus de l'octroi à Proximus de plusieurs mois de location gratuite.

En conclusion, je suis globalement très satisfait de ce que nous avons réalisé au cours des trois premiers mois de l'année : nous avons progressé dans notre stratégie tout en réalisant une performance financière conforme à nos attentes, ce qui nous permet de confirmer nos prévisions pour l'année 2022.