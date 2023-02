Proximus : Résultats financiers du Groupe Proximus – Quatrième trimestre et année 2022

Informations réglementées et informations privilégiées, publiées à 7 h

Guillaume Boutin

CEO du Groupe Proximus

Nous avons terminé l'année 2022 sur une excellente dynamique. Portés par nos segments nationaux et internationaux, nous avons enregistré notre plus forte croissance trimestrielle de l'année en termes de chiffre d'affaires du Groupe (+8,1 %). Les effets de l'inflation ont été contenus efficacement, ce qui nous permet d'assurer également une croissance de notre EBITDA.

Après deux années marquées par le Covid et ses conséquences, 2022 s'est aussi avérée une année compliquée d'un point de vue macroéconomique. La guerre en Ukraine et ses impacts sur l'économie mondiale ont entraîné une hausse de l'inflation à des niveaux que l'on n'avait plus vus en Belgique depuis près de 50 ans.

Dans ce contexte complexe, je suis extrêmement fier de la performance de notre Groupe pour l'année écoulée, et en particulier lors de ce dernier trimestre, illustration de la réussite de notre stratégie #inspire2022. En effet, après un troisième trimestre record, nous avons encore accéléré la croissance de notre chiffre d'affaires au cours du quatrième trimestre et, grâce à notre gestion stricte des coûts afin de limiter les effets de l'inflation, nous enregistrons également une croissance de l'EBITDA du Groupe de 1,4 % en glissement annuel.

Sur le marché domestique, nous avons maintenu une bonne dynamique commerciale pour nos différentes marques. En effet, notre stratégie multimarque continue d'être un facteur clé de notre succès : elle nous permet d'adresser tous les segments de clients, et de répondre efficacement à l'évolution rapide de leurs besoins.

Alors que nous délivrons, trimestre après trimestre, nos résultats opérationnels et financiers, nous nous efforçons de bâtir le futur de Proximus. Grâce à la quantité de spectre acquise en juin dernier, nous sommes assurés de maintenir notre position de leader pour les 20 prochaines années sur le réseau mobile. Avec une ambition forte : la totalité de la Belgique sera couverte par la 5G d'ici 2025.

En ce qui concerne le réseau fixe, notre déploiement du meilleur réseau Gigabit fibre de Belgique a maintenant atteint plus de 21 % des foyers et entreprises belges, renforçant par là notre avance sur la concurrence. Au cours des dernières années, nous avons accueilli plus de 250.000 clients sur notre réseau fibre. Et ce n'est que le début : notre produit fibre 10 Gbps, actuellement disponible dans 5 villes, sera progressivement déployé à l'échelle nationale d'ici l'été.

Investir dans l'avenir signifie également investir dans nos employés, notre culture et notre modèle opérationnel. Plus concrètement, cela se matérialise par une ambition partagée par tous et des valeurs auxquelles adhèrent tous les employés. L'un des marqueurs forts de cette transformation est le passage vers les méthodes de travail agiles, dont le déploiement au sein de toute la société est en cours, et qui apporte déjà des avantages à la fois à nos clients et nos employés. Cette transformation a été mise en place dans le cadre d'un dialogue ouvert et constructif avec nos partenaires sociaux ; et c'est dans ce même état d'esprit que nous venons de conclure avec eux, mercredi dernier, une nouvelle convention collective avec ces derniers, pour la période 2023-2024.

Proximus souhaite également assumer pleinement ses responsabilités sociétales. C'est pourquoi, après le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, nous avons décidé, la semaine dernière, d'offrir des appels et des SMS gratuits vers ces deux pays. Cela permet à nos clients de rester en contact avec leurs proches. Nous soutenons également l'action nationale de collecte de fonds organisée par la Croix-Rouge de Belgique.

Parallèlement, nous continuons à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. En 2022, Proximus est devenue le troisième opérateur dans le monde à voir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et à long terme être validés par la Science Based Target initiative (SBTi). En plus de cette reconnaissance, notre entreprise a été sélectionnée pour faire partie de l'indice Bel ESG, lancé mercredi dernier. Ce nouvel indice de référence suivra les sociétés cotées à la bourse de Bruxelles qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

En ce qui concerne nos segments internationaux, nous continuons à obtenir des résultats exceptionnels. Depuis notre décision de racheter les parts minoritaires, nous avons remis Telesign et BICS sur une trajectoire de forte croissance avec un focus renouvelé sur la qualité de l'exécution de la stratégie d'une part et le développement de nouveaux marchés d'autre part. En témoignent des taux de croissance record. Nous sommes donc ravis de voir que BICS et Telesign ont réalisé une croissance de 20,4 % et 61,5 % respectivement en glissement annuel, et qu'elles contribuent de manière significative à la croissance de la marge directe du Groupe.

Construire une société digitale en laquelle tout le monde ait confiance est d'une importance primordiale pour le Groupe. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers d'avoir lancé Proximus Ada en mai, le premier centre d'expertise belge qui combine intelligence artificielle et cybersécurité. Nous sommes aussi l'un des premiers opérateurs au monde à avoir conclu un accord avec Microsoft pour développer un cloud souverain. Cela nous permettra d'offrir à nos clients la puissance de l'intelligence artificielle des services Microsoft Cloud, combinée à un niveau de sécurité optimal, garanti par Proximus.

En somme, je suis très heureux que nous ayons pu dépasser les objectifs financiers initiaux que nous nous étions fixés pour 2022, et ce, malgré le climat économique complexe. Le chiffre d'affaires domestique de Proximus, hors terminaux, a augmenté de +2,5 %, notre EBITDA domestique sous-jacent a progressé de +0,7 %. Quant à l'EBITDA du Groupe, il a augmenté de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, avec l'accélération de notre déploiement fibre, nous avons clôturé 2022 avec un CAPEX de 1,3 milliard d'euros, hors spectre et droits de diffusion du football. Notre ratio dette nette/EBITDA pour 2022 est actuellement de 2,3X (définition S&P), en ligne avec nos plans.

Après avoir atteint les objectifs du plan #inspire2022, nous nous tournons avec confiance et détermination vers l'avenir et entamons une nouvelle phase dans notre stratégie.

Lors de notre Capital Markets Day du 16 janvier 2023, nous avons présenté notre nouvelle stratégie à 3 ans, bold2025, axée sur la croissance et la création de valeur à long terme. Avec bold2025, nous bénéficierons de notre position de leader dans le domaine de la fibre, nous maintiendrons une dynamique commerciale soutenue, tout en limitant les effets de l'inflation grâce à l'intensification de notre programme de réduction des coûts. Pour les segments internationaux, déjà exposés à des marchés en forte croissance, nous poursuivrons le développement de nouvelles géographies et de nouveaux produits. Le plan bold2025 nous positionne donc idéalement pour relever avec succès les défis qui nous attendent ces prochaines années, avec pour objectif une croissance de l'EBITDA du Groupe en 2025 légèrement au-dessus du niveau de 2022.

Pour l'année 2023, nous nous attendons à ce que nos revenus domestiques augmentent de 1 % à 3 %. En raison de l'inflation des salaires et des coûts de l'énergie, nous prévoyons une baisse de l'EBITDA domestique sous-jacent d'environ -3 %. Pour nos segments internationaux BICS et Telesign, nous prévoyons une croissance à un chiffre de la marge directe pour 2023. Au total, l'EBITDA sous-jacent de notre Groupe devrait être d'environ -3 % par rapport à 2022. Nos investissements CAPEX culmineront à environ 1,3 milliard d'euros en 2023, et nous prévoyons que le ratio dette nette/EBITDA selon la définition de S&P sera d'environ 2,6X.

Pour conclure, notre Conseil d'Administration a approuvé la proposition à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de verser un dividende brut de 1,20 euro par action sur le résultat de 2022. Conformément à notre politique de dividende à 3 ans récemment annoncée pour la période 2023-2025, nous maintenons un rendement pour l'actionnaire très attractif pour le résultat de 2023, avec un dividende brut annuel maintenu à 1,20 euro par action.