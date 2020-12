Proximus : Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus/Skynet et Pebble Media s'associent pour fonder une régie publicitaire nationale

14 décembre 2020|Communiqués de presse Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus/Skynet et Pebble Media s'associent pour fonder une régie publicitaire nationale

Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus/Skynet et Pebble Media s'associent pour créer ensemble une régie publicitaire nationale. Le partenariat unique d'acteurs médias locaux veut offrir aux annonceurs les solutions les plus créatives et efficaces pour atteindre leurs clients, à travers les différents types de médias et diverses plateformes. Un offre data solide garantira la pertinence et l'efficacité.

Spectateurs, lecteurs, auditeurs et utilisateurs d'internet consomment divers médias à tous les moments possibles de la journée et par le biais de toutes sortes de plateformes. Plus que jamais, c'est le consommateur qui détermine de quelle manière il ou elle est en contact avec des marques et c'est cela qui rend le customer journey nettement plus complexe.

Pour les annonceurs, il est important de transmettre le bon message au bon consommateur au bon moment et ce, via les canaux adéquats. Par conséquent, ils doivent communiquer leur message à travers un large éventail de médias, en recherchant toujours un maximum de pertinence et d'efficacité. Des médias imprimés à l'audiovisuel, du numérique à la vidéo en passant par les formats natifs. Mais en utilisant aussi et surtout une offre data solide car l'utilisation intelligente des données permet aux annonceurs d'atteindre les groupes cibles de manière efficace et efficiente.

Afin d'offrir aux annonceurs, non seulement aujourd'hui mais aussi à l'avenir, les meilleures solutions possibles et les plus efficaces pour communiquer avec leur groupe cible, quels que soient les types de médias ou les plateformes, les acteurs des médias locaux unissent leurs forces. Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus/Skynet et Pebble Media s'associent pour fonder une régie publicitaire nationale. En même temps, la Var sort du capital de Pebble Media en tant que co-actionnaire.

L'offre cross-média de la nouvelle régie inclura la télévision, la vidéo, l'audio, le print, les formats digitaux display, natifs et branded content, complétée par des solutions data intelligentes, en partant toujours d'un large éventail de marques de divertissement et d'actualités complémentaires et premium. De chaînes de télévision nationales aux services de streaming internationaux populaires en passant par des journaux régionaux, sans oublier les puissants réseaux sociaux.

Outre l'offre publicitaire en ligne et hors ligne de Mediahuis et SBS, l'objectif est d'inclure les inventaires publicitaires digitaux de Skynet et de Pebble Media dans le portefeuille de la régie. Celle-ci sera dès lors également en charge de la commercialisation des marques en ligne de la VRT. Plus précisément, la régie inclura les activités publicitaires des marques médias suivantes (Certaines marques de tiers rejoindront le portefeuille de la régie après accord sur le transfert) :

Telenet/SBS : Vier, Vijf, Zes, BBC First, Play Sports et Njam!

Mediahuis : De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg, ATV, TVL, TVO et ROBtv.

Pebble Media : avec e.a. één.be, sporza.be, stubru.be, LinkedIn, Spotify, Snapchat, Aufeminin.com, etc.

Skynet Advertising : avec e.a. Dailymotion, Verizon, Microsoft, Vroom, Autosalon, Voetbalkrant/Walfoot, etc.



Le portefeuille de marques premium de la nouvelle régie garantit une portée large et qualitative, à la fois en télévision, en print et en ligne. La régie touchera ainsi chaque mois plus de 70% des néerlandophones et plus de 25% des francophones du pays via les canaux en ligne. En même temps, une focalisation sur le numérique offrant des solutions sur mesure en matière de data garantira l'efficacité approfondie de l'offre. En effet, un annonceur ne doit pas nécessairement être partout à la fois. Il doit surtout être là où se trouvent ses clients. En combinant la richesse des datas des différentes marques médias, l'offre de possibilités de segmentation devient particulièrement solide. Par conséquent, les annonceurs pourront toucher leurs clients de manière encore plus efficace et ciblée. Le tout toujours dans une parfaite transparence et dans le respect de la vie privée du consommateur.

La nouvelle régie nationale revêt la forme d'un joint-venture entre Mediahuis (44,4%), Telenet/SBS (44,4%) et Proximus/Skynet (11,2%) et sera formée par les équipes commerciales de Mediahuis, SBS et Pebble Media. Leur connaissance du marché local, leur approche et leur expertise axées sur le client combinées au portefeuille de marques premium, seront la figure de proue de la nouvelle régie.

L'intention de la nouvelle régie est d'être opérationnelle au début de 2021.

