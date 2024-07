Ce PoC - la première collaboration de ce type entre Colt et Proximus - a permis de définir et tester des API inter-opérateurs visant à faciliter et accélérer l'intégration et l'automatisation des services de bout en bout de Colt, afin d'offrir une expérience client fluide et connectée et de réduire les délais de livraison.

L'E-access certifié MEF constitue pour Proximus une étape clé vers un écosystème digital permettant une connectivité nationale sans effort (End-to-End Network as a service). Le partenariat avec des acteurs tels que Colt permet à Proximus de développer en cocréation des solutions innovantes et centrées sur le client. Proximus poursuivra sa transformation digitale en enrichissant son offre wholesale de différentes fonctionnalités supplémentaires, telles que le CPE universel (uCPE) et des fonctions de réseau virtuel (VNF). Elle deviendra alors un fournisseur complet de services digitaux.

Dans le cadre de ce PoC, différents services réseau ont été déployés avec succès entre le Royaume-Uni et la Belgique, grâce au nouveau service Wholesale E-Access de Proximus et à la plateforme NaaS à la demande de Colt. Ce déploiement a permis d'établir un contrôle NaaS-to-NaaS à l'aide d'une interface programmatique API-to-API entre les différentes architectures de réseau, démontrant ainsi la possibilité de mettre en place et d'exploiter des services gérés par SDN sur plusieurs réseaux et d'une manière totalement automatisée. Ils peuvent aussi être gérés et adaptés en temps quasi réel.