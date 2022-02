Proximus : Une connexion Internet pour des milliers de Belges en situation de précarité

07 février 2022| Communiqué de presse Une connexion Internet pour des milliers de Belges en situation de précarité

Grâce à la validation de son projet « Internet for All » par la Ministre fédérale des Télécommunications, Petra De Sutter, Proximus contribue encore plus dans la lutte contre l'exclusion digitale. Depuis plusieurs années déjà Proximus a initié différentes initiatives mettant le digital à la portée de tous, en investissant dans la formation des personnes de tous âges et de toutes origines et en tant que partenaire de DigitAll, un réseau national de parties prenantes partageant le savoir-faire et luttant contre l'exclusion digitale. Concrètement, le projet propose aux bénéficiaires un modem et un volume de données mensuel. Les subsides permettent de fournir à des milliers de personnes en situation de précarité en Belgique un modem gratuit pouvant se connecter à un réseau mobile. Parallèlement, Proximus propose un volume de données mobiles de 40 GB/mois pendant un an, renouvelable en fonction de la situation de l'utilisateur. Ce projet se fait en partenariat avec des organisations sociales. Proximus demande dès lors aux associations qui souhaitent y participer de se faire connaître.

Consulter ses mails, réaliser des démarches administratives, surfer sur les réseaux sociaux, suivre l'école en ligne : le numérique est omniprésent dans la vie quotidienne de tous les Belges ou presque. L'année écoulée, qui a été marquée par l'essor de l'enseignement à distance et du télétravail pour répondre au confinement forcé lié à la pandémie du coronavirus, a souligné une nouvelle fois à quel point une connexion Internet est devenue un outil indispensable pour accéder à toute une série de services en ligne. Mais une partie de la population belge reste hélas sur le bord du chemin. Pour s'attaquer à ce problème et favoriser l'inclusion numérique, Proximus lance le projet « Internet for All ». Dans le cadre de cette initiative, Proximus offrira une connexion internet à des milliers de Belges en situation de précarité. De manière très concrète, les subsides du gouvernement fédéral permettent de fournir à chaque bénéficiaire un modem, pouvant se connecter à un réseau mobile ainsi que le support technique. Parallèlement, Proximus prend à sa charge les autres coûts opérationnels et propose une connexion de 40 GB de données /mois pendant une période de 1 an renouvelable en fonction de la situation de l'utilisateur. En cas de dépassement de la limite de 40 GB, la vitesse de surf sera ralentie (512 kbps) mais aucun surcoût ne sera facturé. La distribution des modems se fera dans la limite des stocks disponibles et se terminera au plus tard le 30 juin 2022. Les organismes sociaux joueront un rôle essentiel Le projet « Internet for All » se fait en partenariat avec des organismes sociaux, comme les CPAS parmi d'autres. Ceux-ci joueront un rôle important puisque ce sont eux qui identifieront et informeront les personnes éligibles. Autrement dit, les bénéficiaires de ces organisations sociales devront passer par elles pour demander leur connexion internet gratuite. C'est pour cette raison que Proximus demande aux organismes sociaux qui ne sont pas encore inscrits et qui sont en contact avec des personnes en situation de précarité de se faire connaître. Ils peuvent s'enregistrer via le formulaire disponible en ligne qui leur est réservé : www.proximus.be/internetforall. « Internet for All » répond à l'appel à projets lancé par le gouvernement fédéral en 2021 et plus particulièrement par la ministre des télécommunications Petra De Sutter, qui veut réduire la fracture numérique en aidant les personnes défavorisées, les personnes âgées et les étudiants à être davantage connectés.

Petra De Sutter

Ministre des télécommunications

À l'heure du télétravail, de l'enseignement à distance, des quarantaines et des isolements, une connexion Internet est un élément clé pour les contacts sociaux et professionnels. En bref, pour pouvoir faire part de la société. 9 % des ménages belges ne disposent pas d'une connexion Internet à la maison et risquent donc l'exclusion sociale. Je me réjouis donc de ce projet « Internet for All » lancé par Proximus, car il va permettre à des milliers de personnes supplémentaires de pouvoir participer, elles aussi, aux cours de « Smartschool« ou aux réunions par Teams ou Zoom.

Chez Proximus, nous sommes déterminés à rendre les technologies digitales accessibles à tous les citoyens de ce pays, quels que soient leurs capacités physiques, leur situation économique, leur origine culturelle, leur éducation ou leur âge. Et cela commence par une connexion internet. Je suis donc reconnaissant envers toutes les équipes de Proximus qui, avec l'appui du gouvernement fédéral, ont réussi à mettre sur pied ce projet « Internet for All », qui représente une avancée vers davantage d'inclusion numérique dans la société belge. Guillaume Boutin CEO du Groupe Proximus

Imprimez

Partagez cette nouvelle via