Proximus : accélère l'installation de la Fibre en région Liégeoise

Lors d'un évènement presse aujourd'hui, Proximus a fait le point sur le déploiement de son réseau ouvert en fibre optique en région liégeoise. L'entreprise y a présenté l'état d'avancement pour la ville de Liège et la commune voisine de Seraing, ainsi que le déroulement des travaux dans les villes de Ans, Awans, Grâce-Hollogne, Herstal et St Nicolas. D'ici fin 2025, Proximus raccordera plus de 200 000 foyers et entreprises à la fibre en région Liégeoise.

Plus que jamais, les citoyens et les entreprises belges ont besoin d'une connectivité fiable et rapide. D'où l'importance pour eux de pouvoir compter sur la fibre dans les années à venir. Pour les clients résidentiels, cette technologie permet à tous les membres de la famille de (télé)travailler, surfer, regarder des vidéos en streaming et jouer en ligne simultanément, sans latence ni perte de qualité. Pour les entreprises, la fibre constitue un avantage énorme pour exploiter toutes les opportunités liées à la digitalisation et rester concurrentielles, flexibles et innovantes. De manière générale, on peut dire que les réseaux haut débit tels que la fibre représente désormais une composante essentielle des infrastructures publiques, au même titre que l'eau ou l'électricité.

Proximus a lancé en décembre 2016 le plan d'investissement "La Fibre en Belgique". L'objectif de ce plan ambitieux, qui représente un investissement de plus de 9 milliards d'euros, est de déployer la fibre dans la grande majorité des entreprises et des centres urbains de Belgique et de couvrir au moins 95 % de la population belge d'ici 2032 c'est-à-dire 5,9 millions de foyers et entreprises. Le projet a été considérablement accéléré et étendu grâce à la création des joint-ventures Fiberklaar en Flandre ainsi que GOfiber et Unifiber en Wallonie, qui permettent à Proximus d'augmenter la cadence mais aussi d'étendre son réseau de fibre aux zones à densité de population moyenne voire faible.

L'objectif de Proximus est de déployer la fibre optique dans 97 % de la population de liège et sa périphérie pour 2025, la vitesse et l'efficacité du déploiement ne cessant d'augmenter au fil des années.

Liège est l'une des premières villes où Proximus a commencé son programme d'investissement pour amener la fibre dans chaque foyer. Le déploiement de la fibre a commencé en 2017 simultanément au centre-ville de Liège ainsi que dans les zones d'activité économique situées en périphérie. L'accélération du déploiement a déjà profité aux Liégeois en 2022, Proximus couvre aujourd'hui 58% de la totalité de la ville avec plus de 71 000 foyers et entreprises connectables. C'est grâce a cela que Liège est l'une des 5 villes en Belgique qui bénéficie depuis fin février la technologie 10 Gbps qui est de loin l'internet le plus rapide de Belgique. La couverture fibre a Liège devrait atteindre 99 % de la ville fin 2025.

À Seraing, Proximus a commencé à installer la fibre en 2021 avec l'objectif de couvrir 32 800 foyers et entreprises soit une couverture de presque 100 % de la ville et sa périphérie avant la fin 2025.

Le déploiement va s'accélérer en région Liégeoise avec le départ de chantiers prévus dans les communes de Ans, Awans, Grâce-Hollogne, Herstal et St Nicolas. Proximus a l'ambition de couvrir un peu plus de 200.000 foyers et entreprises soit une couverture de 97 % de Liège et sa périphérie avant la fin 2025.

Le déploiement de la fibre amorce une nouvelle phase dans la révolution digitale de la région Liégeoise. Grâce à la fibre optique, les habitants et entreprises pourront bénéficier d'une expérience digitale inégalable, ce qui ne peut être que bénéfique pour la croissance et l'emploi pour la ville et sa périphérie.

Le déploiement de la fibre se fait en plusieurs phases et en étroite concertation avec l'administration de chaque commune.

En vert, ce qui est déjà réalisé - parcs d'activités économiques compris

En jaune, ce qui est en cours aujourd'hui

En mauve, ce qui est prévu pour 2025

Un réseau ouvert : Le réseau déployé par Proximus est entièrement ouvert. Grâce à cette caractéristique tout opérateur peut bénéficier de ce réseau pour proposer ses services. Aujourd'hui, plus de 35 opérateurs ont déjà un accord avec Proximus pour utiliser ces réseaux gigabit.

Le moins de désagréments possible : Les désagréments liés aux travaux sont limités au strict minimum. Proximus effectue une analyse avant le début des travaux dans le but d'optimiser le déploiement et de privilégier dans la mesure du possible un raccordement en façade plutôt qu'une installation souterraine, surtout dans les zones densement construites. À la clé, un déploiement beaucoup plus rapide, pour un minimum de désagréments pour les riverains.

Proximus est également en contact avec différents acteurs de la région Liégeoise tels que les différentes zones de polices, les communes concernées et les autres impétrants afin d'optimiser les synergies liées aux travaux, et de minimiser l'impact pour le citoyen.

Communication aux clients : Dès qu'un quartier est terminé, et que suffisamment de clients sont connectables, Proximus lance une campagne de communication locale et spécifique pour les habitants. Les clients sont contactés personnellement et Proximus réalise des actions porte à porte, des campagnes locales, comme des présences à des événements comme des marchés, etc….

Une page web et un numéro 0800 ont été dédicacés à chacune des communes où le déploiement de la fibre est en cours ou terminé. Vous trouverez ci-dessous les adresses mail et les numéros de téléphone par commune.

Ville Adresse e-mail Numéro Liège fibreoptique.liege@proximus.com 0800 24028 Herstal fibreoptique.herstal@proximus.com 0800 15059 Ans fibreoptique.ans@proximus.com 0800 15048 Awans fibreoptique.awans@proximus.com 0800 15057 Grâce-Hollogne fibreoptique.grace-hollogne@proximus.com 0800 15034 Saint-Nicolas fibreoptique.saint-nicolas@proximus.com 0800 15037 Seraing fibreoptique.seraing@proximus.com 0800 11826

