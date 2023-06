Proximus : aide l'UZ Brussel dans la création d'une nouvelle ambulance haute technologie pour le transport entre hôpitaux

À partir d'aujourd'hui, mardi 6 juin 2023, la nouvelle ambulance circulera entre l'UZ Brusselet les hôpitaux du reste du pays (de Liège à Roulers) pour transporter des patients atteints de pathologies graves telles qu'un infarctus, un accident vasculaire cérébral, une septicémie, …

Une ambulance construite sur mesure pour le patient et le soignant

L'ambulance est unique et a été conçue et construite sur mesure pour l'UZ Brussel, en collaboration avec différents partenaires. L'objectif ? Offrir à chaque patient les soins les meilleurs et les plus avancés, y compris en dehors des murs de l'UZ Brusselpendant le transport vers et depuis d'autres hôpitaux.

Quelques caractéristiques importantes :

Outre la civière, le véhicule dispose de pas moins de 7 sièges pour offrir de la place aux équipes les plus spécialisées dans différents domaines d'expertise.

Sur le châssis se trouve un container, dans lequel des éléments peuvent être ajoutés de manière modulaire pendant le transport, ou l'installation peut être ajustée, afin de répondre de façon optimale aux besoins des patients et des soignants. En effet, un bébé prématuré, un enfant malade, une personne de 60 ans nécessitant une neurochirurgie après un accident vasculaire cérébral ou un patient de 300 kg nécessitant des soins complexes requièrent en effet une approche et un environnement différents.

Tout le matériel nécessaire aux différentes disciplines (comme la néonatologie, la cardiologie, la neurochirurgie, les soins intensifs pédiatriques, etc.) ont été prévus et disposés de manière ergonomique afin de pouvoir être utilisés en toute sécurité pendant le transport. Il s'agit, par exemple, d'un monitoring facilement visible, de respirateurs qui ont été montés efficacement, de pompes à médicaments rapidement accessibles. Les gaz médicaux, par exemple, sont placés dans une armoire coulissante sous l'ambulance pour des raisons de sécurité et de gain de place. Généralement, ils sont placés à l'intérieur de l'ambulance, ce qui réduit l'espace intérieur.

L'ambulance a un aspect stérile et l'intérieur ressemble à une chambre de soins intensifs ou à une petite salle d'opération.

Cet environnement de soins (comme à l'hôpital, mais dans l'ambulance) permet aux patients d'être transportés d'un hôpital à l'autre par des ambulanciers spécialement formés qui combinent en permanence confort, sécurité et vitesse adaptée pour un trajet parfait.

Environnement haute technologie avec suivi par des médecins à distance

Les prestataires de soins (médecins et infirmières) sont en contact direct avec les hôpitaux impliqués dans le suivi des patients pendant le trajet. Cela se fait via une connexion Proximus, qui passe par le réseau 5G partout où il y a déjà une couverture 5G et permet un échange de données ultra-rapide. Grâce à l'utilisation de différentes caméras et de casques pour tous les occupants (y compris le patient) et à l'utilisation de lunettes de réalité augmentée (RA), les soignants à l'extérieur de l'hôpital ont littéralement une vue de la situation à l'intérieur. Les lunettes de RA fournissent une assistance audiovisuelle à l'équipe de transport et, à l'avenir, pourront également fournir une assistance en direct pour les situations aiguës courantes, telles que les calculs complexes de dosages de médicaments, le timing pendant les réanimations, …