Proximus : augmentera les tarifs de certains packs à partir du 1er mai tout en rendant son offre d'entrée d'accès à internet plus abordable

A partir du 1 er mai prochain, le prix des packs Flex, Business Flex et EPIC de Proximus augmentera de 3 à 4 euros par mois. L'avantage multi-mobile du pack Flex diminuera de 1 euro par mobile supplémentaire. Les tarifs qui ont connu une augmentation en janvier ne seront quant à eux pas augmentés. La révision de certains tarifs est rendue inévitable par l'inflation galopante de ces derniers mois, qui entraîne une forte augmentation des coûts, en particulier salariaux et des équipements technologiques (décodeurs, modems, …). Afin de soutenir les ménages les plus impactés par l'inflation, Proximus a décidé dans le même temps de diminuer de 2,5 euros par mois le prix de son offre d'accès à internet d'entrée de gamme. Comme annoncé le 18 février dernier, Internet Essential - produit d'entrée de gamme pour l'accès à internet à seulement 25 euros/mois - remplacera Internet Start à partir du 1 er mai.

Au mois de janvier 2022, l'inflation a atteint près de 7,60 % en Belgique, soit la plus forte hausse des prix enregistrée dans notre pays depuis août 1983. Ce sont surtout les prix de l'énergie qui affichent des hausses vertigineuses, ce qui entraîne une forte hausse des factures énergétiques pour les particuliers comme pour les entreprises. Dans le même temps, cette forte inflation entraîne une hausse des coûts salariaux suite à l'indexation. Sans oublier qu'un grand nombre de fournisseurs sont eux aussi forcés d'augmenter leurs prix, notamment les fournisseurs d'équipements télécoms. Cela dans une période durant laquelle Proximus investit fortement dans ses réseaux fixes et mobiles pour répondre à l'augmentation continue de la demande en bande passante. Les clients comptent aujourd'hui plus que jamais sur leur connectivité pour le travail à domicile, l'éducation en ligne ainsi que pour le streaming audio et vidéo toujours croissant. Les usages de ces deux dernières années montrent une augmentation de 50 % du trafic sur le réseau Internet fixe et de plus de 73 % du trafic sur le réseau mobile. Proximus doit donc continuer à investir dans ses réseaux pour gérer cette augmentation importante de la demande.

Pour maintenir ce taux d'investissement élevé et afin de continuer à offrir la meilleure expérience possible à ses clients grâce à des produits innovants ainsi qu'un service de qualité, Proximus se voit dès lors confrontée au choix difficile de devoir adapter certains de ses tarifs. Alors que les anciens packs Familus et Tuttimus avaient fait l'objet d'une hausse tarifaire au 1er janvier, l'entreprise est contrainte désormais d'augmenter également le prix mensuel de ses packs Flex, Business Flex, qui étaient restés inchangés depuis leur lancement en 2020, ainsi que EPIC à partir du 1er mai prochain. En fonction de la composition du pack, la différence sera de 3 à 4 euros sur base mensuelle. A titre d'exemple, le pack Flex incluant Internet, télévision, téléphonie fixe et un abonnement mobile passe de 85,99 euros par mois à 89,99 euros par mois. L'avantage multi-mobile dans les packs Flex diminuera quant à lui de 1 euro à partir du deuxième mobile. Des adaptations spécifiques s'appliqueront également pour certains produits Enterprise. Tous les clients concernés seront informés des changements de façon personnalisée sur leur prochaine facture, qu'ils recevront dans le courant du mois de mars.

Les clients Flex continuent néanmoins de bénéficier de nombreux avantages : une connexion rapide et stable grâce au Smart Wi-Fi, une expérience TV imbattable sur tous les écrans grâce à Pickx ou encore un accès illimité aux quotidiens en ligne Le Soir ou Het Laatste Nieuws Digitaal via My ePress.

Par ailleurs, Proximus continue à enrichir son offre. Dès le mois de mars, le nouveau service Flex Emergency Internet permettra aux clients Flex ayant un problème de connexion internet à la maison d'activer gratuitement un volume de data mobile pour continuer à surfer. Les vitesses d'upload, quant à elles, seront augmentées à partir de mars, ce qui améliore notamment la qualité des vidéoconférences dans une période où le télétravail est omniprésent.

Malgré ce contexte inflationniste, Proximus veut continuer à permettre à un maximum de citoyens en Belgique de bénéficier d'un accès à l'Internet. C'est pour cette raison que l'entreprise a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait fournir à des milliers de personnes en situation de précarité en Belgique un modem gratuit pouvant se connecter à un réseau mobile, une initiative lancée par la Ministre Petra De Sutter. C'est dans cette même optique d'inclusion digitale que Proximus va baisser le tarif de son produit Internet Start. Rebaptisé Internet Essential, il passera de 27,50 euros à 25 euros par mois à partir du 1er mai, devenant ainsi l'un des accès Internet les plus abordables sur le marché belge, sans conditions d'accès.