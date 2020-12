08 décembre 2020|Communiqués de presse Proximus continue à étendre le déploiement de son réseau fibre avec l'ambition de couvrir l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale avant fin 2026

En juillet dernier, Proximus a décidé d'étendre et d'accélérer fortement le déploiement de son réseau fibre ouvert grâce notamment à ses partenaires EQT Infrastructure pour le déploiement en Flandre et Eurofiber pour le déploiement en Wallonie.

4,2 millions de foyers et d'entreprises pourront ainsi être raccordés à la fibre pour fin 2028.

Aujourd'hui, le déploiement est en cours dans 16 villes partout en Belgique. Plus de 400.000 foyers et entreprises sont déjà connectables au réseau fibre

A Bruxelles également, le déploiement dans certains quartiers est déjà en cours et Proximus a l'ambition de connecter l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale à la fibre avant fin 2026

Le Programme Fibre à Bruxelles permettra la création de 600 nouveaux emplois en Région Bruxelloise grâce à la collaboration fructueuse avec Actiris, Bruxelles formation et VDAB Brussel.

Au cours des prochaines années, les communes de la région bruxelloise seront progressivement équipées de la fibre. L'ensemble des foyers et des entreprises Bruxelloises auront, d'ici 2026, accès au réseau Gigabit ouvert à tous et au bénéfice de tous. Proximus a été le premier opérateur en Belgique à introduire la fibre non seulement dans de nouveaux lotissements, mais aussi dans les logements et entreprises existants.

La fibre optique est la technologie haut débit ultime du futur qui répond à l'augmentation exponentielle du trafic de données tant pour les clients résidentiels que professionnels. Elle permet à tous les membres de la famille de (télé)travailler, surfer, regarder des vidéos en streaming et jouer en ligne simultanément, sans latence ni perte de qualité. Chacun peut profiter d'une expérience client inégalée, sûre, stable et fiable grâce à un réseau d'une capacité pratiquement illimitée, capable d'offrir de très grandes largeurs de bande. Pour les entreprises, la fibre constitue un avantage énorme pour exploiter toutes les opportunités liées à la digitalisation et rester concurrentielles, flexibles et innovantes. De plus, cette technologie ultrarapide favorise l'adoption de nouvelles façons de travailler et supporte l'explosion des derniers développements technologiques dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée/virtuelle, des data analytics et de l'Internet des Objets. La fibre est également bénéfique pour l'environnement car elle est plus efficace énergétiquement que le cuivre et a une durée de vie plus longue.

Proximus a lancé en décembre 2016 le plan d'investissement 'La Fibre en Belgique'. Objectif : déployer la fibre optique afin de couvrir la majorité des entreprises et des centres urbains en Belgique. En 2020, Proximus a annoncé son intention d'accélérer et d'élargir fortement son programme, en anticipant ses investissements tout en signant deux partenariats. L'un avec Eurofiber pour le déploiement en Wallonie et l'autre avec EQT Infrastructure pour le déploiement en Flandre. Proximus a donc revu à la hausse son ambition en termes de couverture fibre, avec pour objectif final de couvrir au moins 70 % de la population belge.

D'ici fin 2020, malgré le Covid, Proximus aura déployé la fibre pour environ 50.000 familles et entreprises Bruxelloises . Cependant, l'ambition est d'accélérer le déploiement afin d'atteindre une vitesse de croisière de 100 000 maisons et entreprises Bruxelloises par an à partir de 2022. Ceci permettra de couvrir l'ensemble de la région, c'est-à-dire plus de 600.000 foyers et entreprises connectées pour fin 2026. Le déploiement de la fibre amorce par ailleurs une nouvelle phase dans la révolution digitale de la région Bruxelloise. Grâce à la fibre optique, les habitants

et entreprises pourront bénéficier d'une expérience digitale inégalable, ce qui ne peut être que bénéfique pour la croissance et l'emploi pour la ville et sa région et finalement tout le pays.

Proximus a divisé Bruxelles en plusieurs zones. Le déploiement de la fibre se fera en plusieurs phases, en étroite concertation avec l'administration de chaque commune Bruxelloise.

A l'heure actuelle, la fibre est déjà totalement installée dans certaines zones d'Uccle , d'Evere, d'Etterbeek et Bruxelles (quartier Anspach). Le déploiement est en cours à Koekelberg/Molenbeek, et Anderlecht.

Les zones suivantes sont en préparation : Bruxelles centre (Pentagone), Schaerbeek, Ixelles. Les travaux commenceront début de l'année prochaine.

Les désagréments liés aux travaux seront limités au strict minimum. Proximus effectue une analyse avant le début des travaux dans le but d'optimiser le déploiement et de privilégier dans la mesure du possible un raccordement en façade plutôt qu'une installation souterraine, surtout dans les zones densement construites. À la clé, un déploiement beaucoup plus rapide, pour un minimum de désagréments pour les riverains.

Proximus est également en contact avec différents acteurs Bruxellois tels que Bruxelles mobilité, les différentes zones de polices, les communes concernées et les autres impétrants afin d'optimiser les synergies liées aux travaux, et de minimiser l'impact pour le citoyen Bruxellois.

Proximus communiquera de façon ouverte et transparente avec l'ensemble des habitants et des entreprises dans les zones de déploiement. Les habitants recevront des informations détaillées sur le déploiement et les avantages de la fibre par le biais de lettres et de sessions d'information locales, grâce au point d'information mobile qui sillonnera ponctuellement les rues ou via la page web www.proximus.be/Bruxelles où seront publiées des informations spécifiques sur l'avancement des travaux. Pour toute autre question concernant les travaux, ils pourront contacter un numéro gratuit (0800 17 xxx), qui sera différent en fonction des communes, ou se rendre dans le point de vente local de Proximus. Proximus contactera par ailleurs chaque entreprise de manière individuelle et proactive afin de déterminer quelle solution fibre est la plus adaptée à ses besoins spécifiques.

Pour le déploiement de la Fibre à Bruxelles les estimations montrent que plus de 600 emplois seront créés à court terme, essentiellement dans les entreprises de construction.

C'est pourquoi un dialogue a été entamé avec Actiris et Bruxelles formation ainsi qu'avec le VDAB Bruxelles, afin de pouvoir déployer le plus grand nombre possible de Bruxellois sur ces nouveaux emplois.

Il est impossible de parler d'innovation technologique locale sans parler de Bruxelles, à la fois capitale Belge et cœur de l'Europe. Nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui vous dévoiler notre ambition de déploiement de la fibre dans l'ensemble de la région Bruxelloise en seulement 6 ans. Après avoir progressivement accéléré notre rythme de déploiement ces dernières années, nous avons annoncé, début 2020, un véritable bond en avant pour aller encore plus vite et élargir encore notre couverture. C'est au tour de Bruxelles de prendre le virage de la fibre. Dans les prochains mois, les habitants et les entreprises des différents quartiers pourront découvrir par eux-mêmes cette expérience ultime du haut débit pour surfer, regarder du contenu en streaming, jouer et travailler à la vitesse de la lumière. Guillaume Boutin CEO du Groupe Proximus

Les réseaux fibre deviendront une composante essentielle des infrastructures urbaines, au même titre que l'eau ou l'électricité. Une connexion en fibre optique permet à la fois de prendre des cours à domicile, de surfer, de faire du streaming ou du gaming tout en faisant fonctionner simultanément des appareils dotés d'une intelligence artificielle. Notre réseau fibre est également un réseau ouvert sur lequel tous les autres opérateurs sont les bienvenus pour offrir des services à leurs clients. Geert Standaert Chief Technology Officer

Rudi Vervoort Ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale Pour notre Région, le déploiement de cette technologie représente un intérêt évident, d'un point de vue stratégique, comme économique. Cela s'inscrit par ailleurs pleinement dans la volonté de mon Gouvernement de faire de Bruxelles une Smart City que, de manière très concrète, nous voyons comme une plateforme d'innovation et de participation. Par ailleurs, je ressens également un sentiment de fierté car la Région bruxelloise peut se targuer d'avoir été pionnière et particulièrement proactive dans ce domaine, en déployant un réseau de fibres optiques en propre. Bernard Clerfayt Ministre de l'Emploi, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux La crise agit comme une machine à avancer le temps. La digitalisation de la société était déjà enclenchée mais avec le coronavirus, le numérique est une tendance forte. Je me réjouis donc de toutes les actions qui permettent tant aux citoyens qu'aux entreprises d'accélérer leur transition numérique. Cela démontre également que les acteurs ont pris toute la mesure de l'enjeu important de l'échange des données. D'autant plus que cette initiative de Proximus engendrera la création de 600 postes de travail. Le défi sera de faire en sorte que ces nouveaux emplois soient occupés par des Bruxellois. Avec les services publics de l'emploi et de la formation, nous y veillerons. Philippe Close Bourgmestre de la Ville de Bruxelles Une connexion réseau stable, sûre et rapide est vitale. Tout au long de la crise du Covid, c'est devenu plus évident que jamais. Des étudiants qui sont obligés de prendre des cours derrière leur PC, des centaines de milliers d'employés qui doivent soudainement travailler à domicile, des indépendants qui ne pouvaient souvent joindre leurs clients que par des biais numériques, des autorités publiques qui doivent partager des informations importantes avec tous les habitants rapidement et avec précision : pour tous ces groupes, ce réseau est devenu une véritable ligne de vie. Je suis donc très heureux que des investissements dans un réseau solide du futur se fassent, c'est une bonne chose pour tous ceux qui vivent, habitent et travaillent à Bruxelles.

Imprimez

Partagez cette nouvelle via