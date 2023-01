Proximus : et DPG Media franchissent une nouvelle étape dans la mise en œuvre d'un nouveau modèle publicitaire pour soutenir les médias locaux

Dans le cadre de leur accord signé en décembre 2021 , Proximus et DPG Media s'apprêtent à introduire plusieurs nouveautés pour les enregistrements et programmes en replay sur les chaînes de VTM. Misant sur de nouveaux modèles publicitaires afin de soutenir la production de contenus locaux, elles introduiront notamment, dès le mois d'avril, une minute de publicité imposée avant de regarder un programme enregistré sur ces chaînes. Ce nouveau modèle publicitaire a pour but de soutenir les médias locaux pour pouvoir continuer à offrir aux téléspectateurs un contenu de qualité produit localement.

Les habitudes des téléspectateurs belges ont radicalement changé ces dernières années. Alors que la consommation de contenus n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, l'abandon progressif du linéaire au profit du différé met sous pression les modèles publicitaires actuels dans le paysage médiatique local. Or, ces revenus publicitaires sont indispensables pour continuer à investir dans la production de contenus belges.

Dans ce contexte, le secteur des médias locaux appelle de plus en plus à repenser les modèles publicitaires, afin de garantir la bonne santé du paysage médiatique tout en offrant une expérience de qualité au téléspectateur. Proximus collabore de manière constructive avec les différentes chaînes dans ce domaine. Elle s'est étroitement associée, dès le départ, à divers projets soutenant le marché publicitaire belge. Elle a notamment conclu des accords avec plusieurs groupes médias portant sur des publicités plus ciblées et personnalisées, dans le but de proposer aux téléspectateurs des spots plus pertinents et correspondant mieux à leurs intérêts.

Proximus avait déjà conclu un accord stratégique avec DPG Media dès la fin 2021. Au cœur de cet accord figurent l'expérience de visionnage et le développement d'un nouveau modèle publicitaire d'avenir pour les programmes en différé.

À la demande de DPG Media, la lecture des programmes enregistrés sur les chaînes de VTM sera bientôt précédée, sur certaines TV Box, d'une minute de publicité imposée. Sous réserve du consentement du client, ces spots publicitaires seront personnalisés afin d'être mieux adaptés à ses intérêts. Dans le reste du programme, y compris les pauses publicitaires, l'avance rapide restera possible. Par ailleurs, les deux entreprises se sont mises d'accord pour échanger des informations plus précises sur les heures de début et de fin des programmes, pour que les enregistrements puissent démarrer au moment où l'émission commence. Les téléspectateurs ne devront dès lors plus rechercher eux-mêmes le générique de début de programme et pourront regarder immédiatement le programme choisi, juste après la minute de publicité obligatoire.

Ces changements seront d'abord implémentés sur la dernière génération de TV Box à partir du mois d'avril. Les modèles plus anciens suivront ultérieurement. Les chaînes de VTM sont les premières à lancer ce nouveau modèle publicitaire. Des discussions sont également en cours avec d'autres groupes médias.

Le nouveau modèle publicitaire n'impactera pas la fonction Replay. En effet, pour les clients de Proximus, l'impossibilité de zapper la publicité en replay est déjà la norme actuellement. L'option TV Replay+, qui permet l'avance et le retour rapides dans les programmes et les pauses publicitaires, sera maintenue. De plus, sur les dernières TV Box, la fonction Replay permet désormais de revoir une émission des chaînes de VTM jusqu'à 7 jours après sa diffusion, au lieu de 36 heures auparavant.