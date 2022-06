13 juin 2022| Communiqué de presse Proximus et Howest s'associent pour mettre un laboratoire 5G à la disposition des entreprises et des partenaires industriels

Proximus et Howest ont signé aujourd'hui un protocole d'accord en vue de la création d'un laboratoire 5G sur le campus de Howest à Courtrai. Au cours de la prochaine année académique, des entreprises de différents secteurs pourront découvrir les possibilités de la 5G pour leur activité et développer de nouvelles applications en collaboration avec les étudiants de Howest et guidées par les experts de Proximus.

Il va sans dire que l'arrivée de la 5G est porteuse de nombreuses opportunités pour le marché des entreprises en Belgique. La 5G est généralement considérée comme un catalyseur majeur de la transformation digitale, dans quasiment chaque secteur. Les choses sont toutefois moins claires lorsqu'il s'agit de déterminer comment libérer le plein potentiel de la 5G. Comme le montrent les expériences de pays déjà plus avancés dans leur déploiement de la 5G, les collaborations et partenariats peuvent faciliter dans une large mesure la mise en œuvre de la technologie.

Le protocole d'accord signé aujourd'hui par Howest et Proximus constitue dès lors une avancée importante. Par cette signature, les deux parties officialisent en effet leur intention commune de collaborer dans le cadre de l'utilisation de la technologie 5G dans l'industrie et le monde des entreprises. Le laboratoire sera également utilisé par les étudiants des formations Digital Arts & Entertainment, Multimedia & Creative Technology et Cyber Security Professional. De cette façon, Howest peut utiliser le potentiel de la technologie 5G pour continuer à se développer en tant que centre d'excellence pour les nouvelles technologies, par exemple dans le domaine du gaming, où elle est déjà mondialement réputée aujourd'hui.

Ce partenariat combine deux écosystèmes forts pour soutenir les étudiants et les entreprises. En plus de son expertise extensive en tant qu'acteur majeur en matière de 5G en Belgique, Proximus peut offrir un soutien supplémentaire, avec ses affiliés, dans des domaines complémentaires allant de la sécurité et des solutions cloud intelligentes à l'intelligence artificielle et l'IoT. Howest, de son côté, apporte l'expertise académique et les idées rafraîchissantes de ses étudiants et de ses enseignants, ainsi qu'un solide réseau de partenaires avec un ancrage local, qui peuvent fournir un soutien supplémentaire dans la création et la mise en place des 'use cases'. Cela se traduit par une approche de bout en bout réunissant les différentes parties prenantes tout au long du parcours, de l'idéation à la mise en œuvre.

Solution MPN opérationnelle dès la prochaine année académique Dans une première phase, Proximus installera concrètement une solution de réseau privé mobile (MPN - Mobile Private Network), en équipant plusieurs espaces du campus Howest d'une connectivité 5G intérieure. La plateforme devrait être opérationnelle dans le courant de l'année académique 2022-2023. Les entreprises intéressées pourront ensuite louer un local de test et bénéficier du soutien nécessaire pour mettre en place leur configuration-test. En fonction de leurs préférences, elles développeront alors, seules ou avec des étudiants de Howest, des applications 5G innovantes et pertinentes dans leur secteur d'activité. Cela devrait permettre de développer des applications innovantes qui demandent une combinaison de technologies avancées. Considérez, par exemple, l'éventail d'applications possibles - pour la fabrication, la logistique, le transport, etc. - qu'offre la surveillance autonome des sites, dans laquelle des robots télécommandés gardent, surveillent et contrôlent un bâtiment ou un site particulier d'une entreprise. Le laboratoire 5G sur le campus de Howest fournit l'environnement idéal, où l'expertise et la technologie sont réunies pour que les entreprises de différents secteurs puissent construire et tester ces applications ou d'autres. Proximus proposera des démonstrations, des formations et une assistance technique tout au long du processus. Howest et ses partenaires pourront s'appuyer sur la solide expérience de Proximus en matière de technologie, d'appareils, de services réseau, de connectivité, de services ICT, d'intégration de systèmes et de digitalisation.

Une nouvelle étape d'une collaboration logique entre des partenaires partageant la même vision Ce projet de création d'un laboratoire 5G marque un nouveau jalon dans la collaboration nouée de longue date entre Proximus et Howest. Au fil des ans, celle-ci s'est déjà muée en un partenariat solide dans le domaine de la cybersécurité. Ce partenariat prend différentes formes : l'organisation d'événements pour étudiants autour de la cybersécurité, ou encore l'échange d'expériences dans le cadre de la Cyber Security Coalition, une plateforme de collaboration réunissant des experts en cybersécurité des secteurs privé, public et académique. Les liens étroits noués avec Howest s'expliquent par ailleurs par la priorité stratégique accordée par Proximus à la digitalisation de notre système d'enseignement. Pour préparer nos futurs diplômés, il est essentiel de permettre aux étudiants et aux chercheurs d'expérimenter de nouveaux domaines technologiques. Grâce à cette collaboration, Proximus et Howest entendent jouer un rôle de premier plan dans ce contexte.

Je suis ravie d'annoncer officiellement les prochaines étapes de notre partenariat stratégique avec Howest. Ensemble, nous allons créer un laboratoire 5G de pointe, équipé de notre technologie 5G MPN, qui soutiendra divers programmes éducatifs et permettra aux étudiants de découvrir, tester et construire de nouvelles applications, avec des technologies complémentaires telles que l'IoT, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'EDGE-computing, etc. L'équipement et l'environnement innovant que nous offrirons dans notre laboratoire 5G sont également fortement demandés par les entreprises de différents secteurs, désireuses d'expérimenter des usages réels de la technologie. Grâce à notre laboratoire 5G sur le campus de Howest, elles auront accès à la configuration nécessaire pour les réaliser, tout en s'appuyant sur un écosystème d'expertise et d'idées innovantes, de l'idéation à la mise en œuvre. Anne-Sophie Lotgering Enterprise Market Lead

