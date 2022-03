Proximus : et Immobel signent une convention liante portant sur la rénovation du siège Proximus

Informations réglementées et informations privilégiées, publiées à 8 h

Proximus et Immobel ont signé une convention liante portant sur la rénovation du siège de Proximus à Bruxelles. L'objectif général de la rénovation consiste à créer un campus digital conçu pour inspirer, promouvoir la durabilité et favoriser les contacts, la collaboration et l'innovation. Parallèlement, le projet contribuera dans une large mesure à revitaliser le quartier Nord de Bruxelles.

Proximus confirme aujourd'hui sa décision de collaborer avec Immobel pour la conception et la réalisation de ses projets de rénovation/réaménagement des Tours de bureaux Proximus dans le quartier Nord de Bruxelles. Le 14 mars, les deux parties ont signé une convention liante, permettant d'entreprendre les prochaines étapes du projet. Les travaux devraient commencer début 2024 et se terminer fin 2026. Le bâtiment rénové ne sera pas seulement utilisé par Proximus, mais aussi par d'autres entreprises. Il contiendra également des espaces de logement, des espaces publics, des commerces, etc.

Cet accord constitue une étape importante dans la concrétisation de l'ambition de Proximus de réinventer son espace de travail afin de permettre aux collaborateurs de travailler plus efficacement, de collaborer différemment et d'innover, tout en étant une source d'inspiration et de contact entre collègues, partenaires et clients. Dans un contexte de travail hybride accru, l'objectif est de créer à Bruxelles un campus digital orienté vers l'avenir et connecté à un réseau national de hubs locaux.

Le projet permettra d'offrir le meilleur environnement de travail possible aux colaborateursProximus, de stimuler l'entreprise sur la voie de la réalisation d'objectifs environnementaux audacieux et de contribuer à la revitalisation du quartier Nord de Bruxelles.

Suite à ces accords, Proximus a acquis des droits et pris des engagements de cession d'immobilisations corporelles pour approximativement 143 millions d'euros et dans ce cas suivis de la relocation par Proximus d'une partie du bâtiment rénové dans lequel Immobel aura contribué à l'aménagement pour une partie significative à concurrence de 20 millions d'euros en plus de l'octroi à Proximus de plusieurs mois de location gratuite.