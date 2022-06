09 juin 2022| Communiqué de presse Proximus et LPM s'associent pour renforcer la connectivité et stimuler l'innovation à Durbuy

Souvent appelée la plus petite ville du monde, la ville de Durbuy veut se préparer à l'avenir en investissant dans la connectivité. Pour y arriver, elle pourra compter sur le support de Proximus et de La Petite Merveille (LPM), l'entreprise de Bart Maerten et Marc Coucke, active à Durbuy depuis de nombreuses années. Lors d'une conférence de presse, la ville et les deux entreprises ont dévoilé leurs plans pour étendre et améliorer encore les services et expériences offerts aux habitants et aux futurs visiteurs de Durbuy, tout en respectant le caractère unique et l'authenticité de la ville. Philippe Bontemps, le bourgmestre de Durbuy, et Digital Wallonia se réjouissent de ce partenariat entre deux acteurs fortement ancrés dans l'économie belge et locale.

Durbuy, connue pour son caractère familial et chaleureux, est l'une des destinations préférées des touristes belges et étrangers. Depuis quelques années, elle s'est imposée comme l'un des pôles touristiques majeurs en Région wallonne, soutenue par les investissements importants qui y ont été réalisés par l'entrepreneur Marc Coucke, via sa société d'investissement Alychlo. Ces investissements s'inscrivent dans une approche globale qui met l'accent sur la qualité, l'ancrage local, l'authenticité et la durabilité. Connectivité fixe et mobile renforcée, déploiement de la 5G L'accord entre Proximus et LPM présenté aujourd'hui devrait donner un coup d'accélérateur supplémentaire au développement de Durbuy comme joyau dans la couronne du tourisme wallon. Le partenariat placera Durbuy à la pointe en termes de connectivité aux réseaux du futur en Wallonie, ce qui se traduira par une accélération du déploiement de la fibre et une amélioration générale de la couverture mobile dans la ville. Ces investissements devraient également soutenir les commerçants locaux et garantir, entre autres, un meilleur fonctionnement des paiements digitaux pour les petites et moyennes entreprises. Sur le plan mobile, Proximus a l'intention d'activer dès que possible la 5G dans la vieille ville et à Adventure Valley, tout en respectant bien sûr les normes et régulations définies par la Région wallonne. Ceci ferait de Durbuy la première ville wallonne à profiter d'une couverture 5G dans la bande 3.6-3.8 GHz, primordiale pour un déploiement à grande échelle dans les prochaines années. La procédure auprès du régulateur ISSeP est en cours, et la ville de Durbuy et Proximus sont confiants que les autorisations nécessaires seront octroyées dans un avenir proche. Cet investissement répond à la demande croissante d'une connectivité de qualité dans le centre-ville et les environs de Durbuy.

Construire ensemble l'avenir de Durbuy Au-delà d'une connectivité de pointe, le partenariat facilitera le développement de nouvelles applications innovantes dans le tourisme. L'objectif est d'intégrer de nouvelles technologies (telles que la réalité augmentée ou virtuelle) dans plusieurs attractions ou applications touristiques là où elles ont une valeur ajoutée, et d'offrir une expérience digitale différenciatrice pour les habitants, touristes et visiteurs. Cela se fera évidemment dans le respect total du caractère familial qui donne aux Ardennes leur charme inégalé. Un troisième pilier de la coopération concerne l'analyse des données, permettant de mieux adapter l'offre touristique aux attentes et aux préférences des visiteurs et de renforcer la sécurité, notamment lors d'événements. Enfin, les deux entreprises travailleront ensemble à l'organisation et à la promotion d'événements, principalement dans le domaine de la musique, du sport et de l'e-sport, faisant évidemment usage de ces nouvelles technologies.

L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour Durbuy et ses habitants. Ces dernières années, la ville de Durbuy est devenue un centre touristique important en Wallonie et accueille de nombreuses personnes en raison de sa grande variété d'activités de détente, culinaires, sportives et culturelles. Nous avions déjà des boutiques d'artisanat, des entreprises locales, des hôtels, des restaurants, des gîtes et des infrastructures touristiques de qualité. Nous pouvons désormais offrir un confort supplémentaire en investissant dans la 5G et la fibre optique, ce qui constitue un gros avantage pour Durbuy.

Je me réjouis particulièrement de ce partenariat avec LPM. Il s'agit bien sûr d'une bonne nouvelle pour Durbuy, qui va devenir encore plus intéressante pour les habitants, les entreprises locales et les visiteurs. Ceux-ci pourront bénéficier d'une expérience digitale excellente et découvrir ainsi de nouvelles applications technologiques tout au long de leur séjour. Mais cette collaboration sera également importante pour la Wallonie dans son ensemble puisque Durbuy sera l'une des premières villes du sud du pays où la 5G va être déployée. En effet, grâce à la nouvelle norme d'émission qui devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, la 5G pourra bientôt s'étendre à d'autres villes. Ceci aidera la Région à renforcer son attractivité, à accélérer son développement économique et à répondre à l'évolution rapide des besoins des citoyens et des entreprises. Guillaume Boutin Administrateur délégué du Groupe Proximus

Avec Alychlo, nous investissons dans des initiatives où la durabilité et l'entrepreneuriat occupent une place centrale. À Durbuy, tout cela est réuni. Si vous venez ici, vous savez que vous passerez un bon moment. La nature est magnifique, les gens sont sympathiques et toutes les facilités sont présentes pour se détendre avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Nous voulons et devons maintenant investir pour améliorer à la fois l'expérience, le service et la sécurité. Avec Proximus, nous avons trouvé un partenaire idéal et surtout local pour réaliser ces rêves ensemble. Je me réjouis déjà des nouvelles expériences que nous pourrons offrir à nos visiteurs.

Ce projet est totalement en phase avec la volonté du Gouvernement wallon de parfaire une connectivité optimale sur l'ensemble du territoire wallon. Grâce à ce partenariat exemplaire entre la ville, Proximus et La Petite Merveille, en cohérence avec la stratégie digitale de la région, Durbuy pourra démontrer l'intérêt des nouvelles technologies au service non seulement de ses habitants, mais aussi de tous les visiteurs de ses attractions touristiques au-travers de cas d'usages originaux. Bref, une ville et un tourisme « augmenté » !

