17 janvier 2022| Communiqué de presse Proximus et ORES signent une nouvelle convention pour faciliter le déploiement de la fibre optique en Wallonie

Guillaume Boutin et Fernand Grifnée, les CEO de Proximus et ORES, ont signé aujourd'hui une nouvelle convention qui va permettre à Proximus d'utiliser les poteaux électriques d'ORES pour déployer la fibre optique en Wallonie. Cet accord va accélérer la création d'un réseau multi-gigabit ouvert à tous les opérateurs télécoms, y compris dans les zones moins densément peuplées. La convention entre Proximus et ORES permettra d'amener plus rapidement les avantages de la fibre aux foyers et aux entreprises en Wallonie, tout en limitant au maximum les perturbations pour les riverains, comme a pu le démontrer un récent projet pilote réalisé avec succès à Bouge.

La fibre optique est la technologie à haut débit qui répond le mieux aux besoins futurs, tant pour les clients résidentiels que professionnels. Avec la fibre optique, tous les membres de la famille surfent, regardent du contenu en streaming et jouent en ligne simultanément, sans latence ni perte de qualité. La fibre constitue également la solution idéale pour les clients professionnels : outre une rapidité inégalée (multi-gigabit), elle offre une plus grande fiabilité et supportera les innovations digitales des prochaines décennies. D'ici 2028, Proximus s'est engagé à amener la fibre optique à 70 % des logements et entreprises belges. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Proximus a accéléré de manière spectaculaire le rythme de déploiement de la fibre au cours des derniers mois pour devenir aujourd'hui l'un des opérateurs de référence en Europe en la matière. Le déploiement fibre atteindra son rythme de croisière d'ici fin 2022, avec une couverture additionnelle de 10 % des logements et entreprises supplémentaires chaque année. Proximus étend aujourd'hui sa gamme de solutions pour déployer la fibre en Wallonie grâce à une convention signée avec ORES pour l'utilisation de ses poteaux électriques. ORES, qui est le premier gestionnaire wallon de réseaux de distribution, gère les réseaux d'électricité et de gaz naturel de 200 des 262 communes que compte la Wallonie. Un déploiement plus rapide, avec moins de perturbations pour les riverains Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, et Fernand Grifnée, l'Administrateur délégué d'ORES, ont signé la nouvelle convention ce 17 janvier 2022. Les deux sociétés sont des partenaires de longue date puisque Proximus utilise déjà les poteaux d'ORES depuis 2008 afin d'amener la fibre jusqu'à ses armoires de rue (ROP). La nouvelle convention élargit cette collaboration puisqu'elle intègre également les opérations de raccordements des clients résidentiels et professionnels avec la fibre optique acheminée via les poteaux électriques. La signature de cette nouvelle convention fait suite à un projet pilote réalisé à Bouge en 2021, lors duquel 177 habitations ont été connectées à la fibre grâce à 2 kilomètres de fibres optiques installées sur 50 poteaux d'ORES. Les résultats de ce projet pilote, qui sera étendu dans les semaines à venir à plus de 1 000 foyers, sont particulièrement encourageants. Le déploiement de la fibre via les poteaux électriques permet d'accélérer le raccordement des usagers tout en réduisant fortement les impacts liés aux travaux pour les riverains. Cette nouvelle convention entre Proximus et ORES est donc un élément important pour déployer la fibre encore plus rapidement en Wallonie et qui permettra, au-delà de 2028, de dépasser l'objectif national de 70 % de couverture fixé par Proximus. C'est d'autant plus vrai que la nouvelle convention est ouverte à tous les opérateurs télécoms actifs en Belgique aux mêmes conditions et au même prix. De plus, grâce au réseau multi-gigabit ouvert déployé par Proximus, tous les opérateurs pourront accéder à la fibre que Proximus installera sur les poteaux d'ORES.

Ce nouvel accord entre Proximus et ORES est une très bonne nouvelle pour la Wallonie, car il va nous donner des armes supplémentaires pour mettre en place l'infrastructure multi-gigabit ouverte indispensable pour garantir la compétitivité wallonne. La fibre va permettre d'accélérer la transformation numérique des entreprises, mais également contribuer à revitaliser les régions moins densément peuplées, un objectif particulièrement important à l'ère de la visioconférence et de l'enseignement à distance. Nous espérons maintenant que nous pourrons signer très prochainement le même type de convention avec d'autres gestionnaires de réseau électrique en Flandre et en Wallonie afin de faciliter la digitalisation et assurer la compétitivité de nos régions. Guillaume Boutin CEO du Groupe Proximus

Le partenariat que nous concluons aujourd'hui avec Proximus ouvre de réelles perspectives pour l'avenir en permettant d'améliorer de manière concrète la qualité du service dans les communes qui ont choisi ORES comme gestionnaire de réseau. En tant que distributeur d'énergies, ORES est présente chez l'ensemble des citoyens, entreprises et pouvoirs publics de son territoire. Nos équipes s'efforcent chaque jour de garantir une alimentation en électricité et en gaz de qualité. Complémentairement, et dans le respect de nos missions, nous veillons à mettre en œuvre des partenariats qui permettent d'améliorer la qualité des services dont bénéficient les clients sur notre réseau, tout en réduisant les coûts et les perturbations, au bénéficie de la collectivité. Cette collaboration avec Proximus est un exemple concret de cette ambition forte de notre entreprise d'être un partenaire pour l'ensemble des acteurs qui ont la volonté de faciliter la vie des citoyens, des entreprises et des Communes en Wallonie.

