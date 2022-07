Proximus et Odoo : une alliance entre deux champions belges pour offrir encore plus d'outils digitaux aux PME et aux indépendants

Proximus et Odoo, deux leaders du secteur digital en Belgique, annoncent aujourd'hui avoir conclu un partenariat. Celui-ci va permettre aux PME et aux indépendants clients chez Proximus d'avoir accès à la gamme complète de solutions digitales proposées par Odoo, que ce soit pour gérer leurs relations clients, leurs ventes, leur e-commerce, leur comptabilité ou leurs ressources humaines. Déjà adoptées par plus de 7,5 millions d'utilisateurs à travers le monde, les solutions d'Odoo viennent renforcer les outils offerts par Proximus dans le cadre de Business Booster. L'objectif de Proximus et d'Odoo est de guider les PME dans leur transformation digitale en leur donnant accès aux bons outils pour soutenir leur business, même lorsqu'elles n'ont pas le temps ou les compétences en interne pour s'en occuper elles-mêmes.

En mars dernier, Proximus lançait une nouvelle version de Business Booster, une offre de solutions digitales et de coaching pour aider les PME et les indépendants à créer leur présence en ligne et doper leur visibilité sur les plateformes digitales. Aujourd'hui, cette offre est solidement renforcée grâce au partenariat commercial conclu par Proximus avec Odoo, dont les logiciels de gestion permettent aux entreprises de gérer leur activité de manière extrêmement simple et intégrée.

Proximus et Odoo étaient clairement faites pour s'entendre. Leur partenariat représente en effet l'adéquation parfaite entre deux entreprises belges qui sont des leaders dans le domaine du digital, qui cherchent toutes les deux à répondre de la meilleure manière possible aux besoins des entreprises belges et qui partagent également la volonté de servir de guide digital aux PME et aux indépendants. D'ailleurs, dans le cadre du partenariat commercial conclu entre les deux entreprises, chaque client professionnel de Proximus aura droit à deux séances de 2 heures de conseil gratuit avec des experts d'Odoo et bénéficiera d'une réduction de 50 % sur certains services d'Odoo. De quoi se lancer en toute confiance à l'assaut du monde digital.

Depuis sa création en 2002, Odoo a connu une croissance impressionnante. Considérée comme l'une des entreprises technologiques belges les plus performantes et les plus prometteuses, Odoo compte aujourd'hui 2.200 employés et plus de 7,5 millions d'utilisateurs à travers le monde. En plus de son siège social et son centre de recherche et développement en Belgique, elle dispose désormais de bureaux au Luxembourg, en Espagne, à Hong Kong, en Inde, en Australie, aux Etats-Unis (à San Francisco et à Buffalo), au Brésil, au Mexique, au Kenya et à Dubaï. De plus, Odoo dispose d'un réseau de 4.100 partenaires locaux qui déploient ses solutions dans plus de 130 pays. Le secret de la réussite d'Odoo, c'est la facilité d'utilisation de son logiciel de gestion tout-en-un, qui est particulièrement intuitif et qui offre une gamme complète d'applications aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité.