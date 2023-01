Proximus : et la ministre De Sutter se sont concertés sur la manière de répondre adéquatement aux problématiques liées à la sous-traitance

La ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter et la direction de Proximus se sont rencontrées hier soir. Les pratiques abusives doivent cesser. Plus de succession sans fin de sous-traitants et de meilleurs contrôles tout au long du processus. Ce sont quelques-uns des éléments qui ont été discutés et qui pourraient apporter des réponses aux conclusions de l'inspection sociale", ont déclaré De Sutter et Proximus après leur discussion ouverte. Proximus proposera un plan d'action et se tient à la disposition du Parlement pour donner des explications complètes.

La structure pyramidale par laquelle des sous-traitants travaillent avec des sous-traitants doit être supprimée. Le premier contractant respecte scrupuleusement les règles, mais dès que l'on descend d'un niveau dans la structure pyramidale, le risque que les choses tournent mal augmente. C'est pourquoi les nouveaux contrats prévoient que lorsqu'on travaille avec des sous-traitants, cette collaboration peut comporter un maximum de deux niveaux. Proximus examine si des contrats plus anciens peuvent également être adaptés dans ce sens", précisent-ils.

Ils poursuivent : "Fiberklaar peut adopter ce principe. Proximus est un actionnaire minoritaire de la coentreprise Fiberklaar et veillera à ce que toutes les exigences légales soient également respectées par Fiberklaar et ses sous-traitants'.

En outre, Proximus s'efforcera de renforcer encore le contrôle interne sur les 300 chantiers où elle pose des câbles de fibre optique par le biais de sous-traitants. Proximus veut se concerter avec l'inspection sociale pour élargir les contrôles qu'elle effectue (plus de 20.000 contrôles par an), aujourd'hui principalement axé sur la sécurité des travailleurs ou l'inspection, à un cadre législatif socio-économique plus large. Plus l'inspection est sophistiquée, plus il est possible de détecter d'éventuelles infractions", expliquent De Sutter et Proximus.

Ils précisent également qu'en début de semaine prochaine, Proximus a déjà convoqué les entreprises qui participent au déploiement de son réseau de fibres optiques. Ces derniers sont : Jacops, Equans, Besix Unitec, Circet, Verbraeken Infra et Constructel. Les contrats conclus avec eux seront ensuite minutieusement examinés.

"Le déploiement de la fibre optique est un projet énorme et d'une grande importance pour l'avenir de notre pays. Proximus, en tant qu'entreprise de télécommunications dont nous sommes tous partie prenante en Belgique, est très attachée à sa responsabilité sociale. Raison de plus pour respecter les règles à tous les niveaux de la chaîne. La communication est clairement ouverte avec les syndicats et avec nous. C'est pourquoi Proximus elle-même tient à s'expliquer sur cette question épineuse au Parlement", conclut-elle.