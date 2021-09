Proximus : fin prête pour le coup d'envoi de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League

Grâce à la prolongation des droits de diffusion de l'UEFA Champions League pour les trois prochaines saisons, Proximus sera l'unique opérateur en Belgique à diffuser tous les matchs du gratin du football européen jusqu'en 2024, avec notamment quelques exclusivités à ne pas manquer, telles que PSG - Manchester City ou Inter Milan - Real Madrid. Et ce n'est pas tout : pour répondre encore mieux aux attentes des amateurs de football, Proximus couvrira, du lundi au jeudi, l'actualité Champions League à travers différents formats. Proximus peut aussi compter sur une équipe d'experts chevronnés pour l'émission phare du Multi Live et pour commenter les matchs depuis les plus beaux stades européens.

Le tirage au sort des phases de groupe de l'UEFA Champions League a réservé de splendides affiches aux abonnés de Proximus. Concrètement, tant les rencontres aller que retour entre le PSG et Manchester City, le Real Madrid et l'Inter Milan, l'Ajax et Dortmund ou encore Liverpool et Atlético Madrid seront diffusées en exclusivité sur Pickx+ Sports.

Les amateurs de football champagne seront ravis : pour cette nouvelle saison, ils pourront continuer à suivre les plus belles affiches du football européen sur les chaînes Pickx+ Sports et Pickx+, inclus dans l'option TV All Sports. En effet, pour les trois saisons à venir (jusqu'en 2024), Proximus sera l'unique opérateur sur le territoire belge à diffuser en direct les 137 matchs de l'UEFA Champions League, des play-offs joués fin août jusqu'à la finale, le 28 mai 2022, ainsi que la Super Coupe de l'UEFA.

Pour répondre encore mieux aux attentes des amateurs de foot, Proximus mettra encore plus l'accent sur l'éditorial. Du lundi au jeudi, elle couvrira l'actualité de l'UEFA Champions League au travers de différents formats et sur ses différents médias.

Tous les lundis de chaque semaine européenne, à 18h, Vincenzo Ciuro et ses consultants du jour se donneront rendez-vous pour préfacer les deux soirées de l'UEFA Champions League à venir et débriefer l'actualité européenne dans un podcast audio et vidéo. Au programme : les affiches à ne pas manquer, les joueurs en forme, des interviews exclusives, les performances de nos Diables Rouges, etc. Ce podcast sera à voir et à revoir gratuitement et disponible pour tous sur Pickx.be. Il sera également disponible dans la section 'à la demande' pour les clients TV, et à écouter via Apple Music et Spotify.

Tous les mardis et mercredis de l'UEFA Champions League, place au studio, au Multi Live et aux matchs en direct. Dès 20h15, Marc Delire ou Vincenzo Ciuro préfaceront la soirée avec leurs consultants du jour. Grâce aux différentes chaînes Pickx+ Sports et la chaîne Pickx+, incluses dans l'option TV All Sports, les clients pourront choisir de regarder la rencontre qu'ils préfèrent parmi tous les matchs qui se jouent simultanément, ou bien vivre une expérience unique en suivant tous les matchs en même temps grâce au Multi Live, le programme phare et exclusif de Proximus depuis plusieurs saisons déjà. C'est l'émission qui permet aux abonnés de passer de stade en stade, au gré des actions importantes ou décisives, afin de ne rien manquer de chaque match.

Tous les jeudis de chaque semaine européenne, les équipes Proximus débrieferont, analyseront et commenteront les résultats et faits marquants des deux soirées UEFA Champions League dans Flash Back, un format original et court avec des images inédites « en coulisse » des voyages de nos experts sur place.

Les buts, les faits marquants et les résumés de tous les matchs seront disponibles sur Pickx.be. Quant aux magazines UEFA Champions League, ils seront diffusés sur les chaînes Pickx+ Sports et seront également disponibles « A la demande » sur la plateforme Pickx (TV, web et app).