Proximus : introduit Proximus Mobile et Business Mobile, les nouveaux plans mobiles avec bien plus de data

Le 2 mai, Proximus lance une nouvelle offre de plans mobiles postpaid. Avec Proximus Mobile et Business Mobile, les clients privés et professionnels feront plus que jamais le plein de volume data pour surfer, streamer et communiquer sans souci.

Les clients utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour partager des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, regarder des films et des séries, travailler ou passer des appels vidéo. Ils veulent être connectés partout et à tout moment, sans effort et sans devoir s'inquiéter de leur volume de data mobile. Cela se reflète dans la consommation de données, qui continue d'augmenter d'année en année. Au cours des trois dernières années, la consommation mensuelle moyenne par client postpaid a doublé en trois ans. Pour répondre à cette évolution des besoins et garantir la tranquillité d'esprit des clients pour les années à venir, Proximus renouvelle son offre mobile pour les clients privés et professionnels à partir du 2 mai 2023.

Dans la nouvelle offre, les clients privés auront le choix entre quatre plans tarifaires Proximus Mobile, avec plus de volume de données mobiles et plus de vitesse, grâce au déploiement progressif du réseau 5G de Proximus :

Mobile Essential : 5 GB de données mobiles en plus des SMS illimités et de 150 minutes d'appel, pour 16,99 euros par mois.

Mobile Easy : 10 GB de données mobiles et les appels et SMS illimités pour 19,99 euros par mois. Les clients Mobile Easy auront accès au réseau 5G de Proximus, offrant des vitesses de l'ordre de 200 Mbit/s.

Mobile Maxi : 50 GB de données mobiles et les appels et SMS illimités pour 29,99 euros par mois. Les clients Mobile Maxi auront accès à des vitesses 5G pouvant atteindre 500 Mbit/s.

Mobile Unlimited : l'abonnement tout illimité, avec les données, appels et SMS illimités pour 49,99 euros par mois. Les clients Mobile Unlimited auront accès à des vitesses 5G de l'ordre de 1 Gbit/s.

Les plans Mobilus actuels ne seront plus commercialisés. Les clients existants peuvent conserver leur plan tarifaire actuel ou demander de passer facilement à l'un des nouveaux plans.

Proximus réserve encore d'autres bonnes nouvelles aux clients privés combinant leur abonnement mobile dans un pack. Ainsi, les volumes de données inclus dans les packs Flex grimpent en flèche : ils doublent pour Mobile Flex S, passant de 5 GB à 10 GB, et font plus que tripler pour Mobile Flex M, qui passe de 20 GB à 75 GB. Avec Mobile Flex Unlimited, Proximus lance un nouveau plan tout illimité à prix plus attractif pour les utilisateurs les plus intensifs. Les clients qui ajoutent différents forfaits mobiles à un pack bénéficient toujours d'un avantage multimobile de 5 euros à partir du deuxième mobile.

Du côté des petites entreprises, l'offre mobile fait peau neuve de la même manière. À partir du 2 mai, les clients auront le choix entre les plans mobiles suivants :

Business Mobile Essential : 5 GB de données mobiles + SMS illimités + 120 minutes d'appel et les appels illimités vers les lignes fixes et les collègues pour 14 euros par mois (hors TVA).

Business Mobile Smart : 20 GB de données mobiles + appels et SMS illimités pour 23 euros par mois (hors TVA). Vitesses 5G jusqu'à 250 Mbit/s.

Business Mobile Maxi : 250 GB de données mobiles + appels et SMS illimités pour 40 euros par mois (hors TVA). Vitesses 5G jusqu'à 1 Gbit/s.

Business Mobile International : données, appels et SMS illimités, avec des volumes supplémentaires pour rester connecté en voyage (1 GB pour surfer aux États-Unis, au Canada et en Suisse + 600 minutes et 600 SMS en roaming dans ces pays, soit pour les communications internationales vers un état-membre de l'UE ou vers l'une de ces destinations), pour 55 euros par mois. Vitesses 5G jusqu'à 1 Gbit/s.

Les plans Bizz Mobile actuels ne seront plus commercialisés. Les clients existants peuvent conserver leur plan tarifaire actuel ou demander de passer à l'un des nouveaux plans.

Les clients qui ont souscrit un abonnement mobile dans un pack verront également leur volume de données augmenter de manière significative. Pour Business Mobile Flex S, le volume de données double, passant de 5 GB à 10 GB, tandis que le volume de données pour Business Mobile Flex M passe de 15 GB à 75 GB. Les deux formules tout illimité Business Mobile Flex Maxi et Business Mobile Flex Premium offrent une solution adaptée aux besoins des utilisateurs les plus intensifs et des grands voyageurs d'affaires.

Détails et conditions sur www.proximus.be à partir du 2 mai.