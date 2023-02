Proximus : l'UE autorise la création d'une entreprise

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Proximus et Ethias, toutes deux belges.



La joint-venture Glasfaser Ostbelgien - GO Fiber déploiera et exploitera un réseau de fibre optique jusqu'au domicile sur l'ensemble du territoire de la Communauté germanophone de Belgique.



Proximus est active dans les services et réseaux de communications électroniques fixes et mobiles pour les clients résidentiels et professionnels en Belgique. Ethias est une compagnie d'assurance vie et non-vie, principalement active en Belgique.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, car les recettes et le montant des actifs de l'entreprise commune resteront limités dans l'Espace économique européen.



