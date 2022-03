Proximus : lance Proximus Ada, le premier centre d'excellence belge combinant intelligence artificielle et cybersécurité

C'est une première en Belgique : Proximus annonce aujourd'hui la création d'Ada, un centre d'innovation et d'expertise consacré à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. Il s'agit de deux domaines essentiels pour aider la société belge à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Le premier, car il apporte des solutions innovantes dans de multiples domaines, notamment en matière d'énergie et de mobilité. Le deuxième puisque la cybercriminalité croissante oblige les individus, les entreprises et la société au sens large à renforcer leur résilience face à des menaces informatiques. Proximus Ada sera une filiale à 100% de Proximus, dont l'expertise sera mise au profit des différentes entités du Groupe et donc au bénéfice de leurs clients. Elle démarrera ses activités à partir d'avril.

Il va sans dire que l'intelligence artificielle et la cybersécurité gagneront en importance dans les années à venir.

L'intelligence artificielle va permettre de réduire la consommation d'énergie, de prédire les erreurs dans les systèmes techniques, d'améliorer la détection avancée des fraudes, ou encore d'optimiser la mobilité, pour ne citer que ces quelques exemples. Elle devrait contribuer pour environ 14.000 milliards d'euros à l'économie mondiale d'ici à 2030. Au niveau national, on estime sa contribution à 330 millions d'euros à l'horizon 2024.

Quant à la cybersécurité de pointe, elle est essentielle pour contrer les cyberattaques et permettre à chaque citoyen et chaque entreprise de protéger ses données et ses activités. La cybersécurité est un élément indispensable pour permettre la confiance dans le digital, qui est plus que jamais devenu un moteur de notre société et notre économie.

Ces deux domaines reposant principalement sur des données détaillées et pertinentes, Proximus est particulièrement bien placée pour y jouer un rôle de plus en plus important. Au cours des dernières années, elle a développé une solide expertise en la matière, aussi bien en Belgique - étant donné son rôle central dans la vie digitale de beaucoup de belges - qu'à l'échelle mondiale via ses deux filiales internationales TeleSign et BICS. TeleSign, leader dans les services d'identité digitale et de solutions logicielles CPaaS, est un partenaire de confiance pour 8 des 10 plus grandes entreprises digitales du monde. BICS, pour sa part, est un leader mondial dans le domaine des communications digitales, des services de communication dans le cloud, de mobilité et de l'IoT.

Afin d'accélérer la création de valeur pour les entités du Groupe et donc pour leurs clients, Proximus annonce aujourd'hui la création de Proximus Ada. Basé à Bruxelles, Proximus Ada est un centre d'excellence, dont l'expertise sera mise à profit pour développer des solutions innovantes en y intégrant les dernières techniques en intelligence artificielle. Ceci permettra aux entreprises du Groupe non seulement d'améliorer leurs produits et services, mais aussi de développer et de lancer de nouvelles applications qui alimenteront leur croissance en Belgique et à l'international. Ada va également renforcer la cyber résilience des entreprises du groupe Proximus ainsi que la sécurité des solutions et services qu'elles développent pour leurs clients.

Le nom du centre rend hommage à Ada Lovelace, une mathématicienne et écrivaine anglaise de la première moitié du 19ème siècle, qui est considérée comme la première programmeuse informatique de l'Histoire.

Le premier objectif d'Ada est de devenir un pilier d'innovation et un centre d'expertise pour l'ensemble des entreprises du groupe Proximus, aussi bien en Belgique (notamment Proximus Enterprise et Davinsi Labs) qu'à l'international (TeleSign, BICS, Telindus et Codit). Proximus Ada devra leur permettre de développer et lancer de nouvelles applications qui alimenteront leur croissance en Belgique et à l'étranger, mais aussi en construisant un espace numérique plus sûr pour les utilisateurs et la société.

L'ambition d'Ada va bien au-delà du groupe Proximus. L'objectif est de développer un véritable écosystème local, grâce à des collaborations et des partenariats forts avec les universités, les hautes écoles, les instituts de recherche, ainsi qu'avec les associations et les autorités. Proximus Ada veut devenir un centre d'excellence avec un ancrage belge fort, capable d'attirer, de former et de retenir des talents belges hautement qualifiés et motivés. Dans un premier temps, Proximus Ada emploiera une cinquantaine d'experts en intelligence artificielle et en cybersécurité, mais l'objectif est de tripler ce chiffre dans les 3 ans à venir pour atteindre un total de 150 experts locaux.

Une troisième ambition consiste à stimuler la Belgique à se placer au centre de l'échiquier mondial dans ces deux domaines-clés. L'expertise de Proximus ouvre un éventail de possibilités pour faciliter et améliorer la pénétration du digital dans la société, utiliser l'analyse des données au service de l'humanité, mieux protéger la vie privée des personnes et prévenir la fraude et les activités malveillantes dans différents champs d'application. Sans parler de l'émergence d'applications basés sur l'IA permettant d'optimiser la consommation énergétique, d'adresser des problèmes de mobilité et de contribuer à des progrès importants dans le domaine de la santé.