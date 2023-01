Proximus : lance bold2025, une stratégie à 3 ans focalisée sur la croissance et la création de valeur à long terme

Informations réglementées et informations privilégiées, publiées à 7 h

Il y a trois ans, le Groupe Proximus débutait son cycle stratégique #inspire2022. Depuis, au niveau domestique, une forte dynamique commerciale a pu être soutenue, grâce notamment au déploiement accéléré de la fibre et aux améliorations considérables introduites en termes de supériorité de produits et d'expérience client. À l'international, BICS et Telesign ont capté une part importante de la croissance de leurs marchés respectifs, avec en conséquence une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et de la marge directe. Au niveau du Groupe, l'augmentation du chiffre d'affaires combinée à la maîtrise des dépenses d'exploitation, se traduira par une croissance de l'EBITDA pour 2022.

Avec #inspire2022, Proximus aura reversé près de 1,2 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires sur la période 2020-2022, tout en tenant ses engagements de croissance pris en 2020. Quelques semaines avant l'annonce de ses résultats annuels, prévue le 17 février 2023, Proximus reconfirme ses prévisions pour l'ensemble des indicateurs et s'attend dès lors à clôturer l'année 2022 sur un chiffre d'affaires domestique hors terminaux en augmentation d'environ 2 %, et un EBITDA sous-jacent du Groupe situé dans la fourchette haute d'une "croissance jusqu'à 1 %".

La stratégie bold2025 s'appuie sur des atouts nationaux et internationaux uniques. Ceux-ci sont idéalement positionnés sur leurs marchés respectifs, permettant de capter de la croissance et de créer de la valeur à long terme.

Cette stratégie s'articule autour de six piliers interdépendants :

Déployer le meilleur réseau gigabit de Belgique

Être la référence en matière de réseaux gigabit, en atteignant une couverture fibre de 50 % des foyers belges d'ici 2025 et de 95 % d'ici 2032, et en déployant la 5G sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025.

Développer des plateformes technologiques qui permettront l'émergence d'écosystèmes digitaux

Moderniser les plateformes IT et innover dans ce domaine pour créer les écosystèmes du futur, tout en réduisant structurellement le coût des activités IT.

Promouvoir une culture motivante et des méthodes de travail stimulantes

Renforcer la culture #thinkpossible en utilisant des méthodes de travail agiles pour favoriser le focus client et réduire les délais de mise sur le marché.

Œuvrer pour une société inclusive et préserver l'environnement

Viser zéro émission nette de carbone sur toute la chaîne de valeur d'ici 2040 et s'engager à être véritablement circulaire d'ici 2030. Assumer un rôle de catalyseur digital en renforçant la confiance dans le digital et en luttant contre la fracture numérique.

Enchanter nos clients en leur offrant une expérience incomparable Offrir la meilleure expérience client, tous segments confondus, d'ici 2025, grâce à la supériorité de nos produits, à une mentalité "digital-first" et à l'utilisation de plateformes digitales innovantes pour les consommateurs, telles que Pickx et Proximus+, une nouvelle application, qui sera bientôt lancée, et qui regroupe des services dans les domaines des télécommunications, des technologies financières, de la mobilité, de la santé en ligne et de l'énergie.

Garantir une croissance rentable de nos activités domestiques et internationales grâce à la force de nos marques

Croître sur le marché domestique grâce à la commercialisation de la fibre, aux offres convergentes et à la stratégie multimarque sur le marché résidentiel ainsi qu'à la croissance soutenue de l'ICT sur le marché Business. Croître à l'international dans des domaines en rapide expansion comme les communications digitales et l'identité digitales via BICS et Telesign.

Au cours des trois prochaines années, Proximus continuera à miser sur sa stratégie multimarque, sur son leadership dans les produits convergents et sur l'optimisation de valeur afin d'augmenter le chiffre d'affaires de ses trois Business Units (Residential, Business et Wholesale), malgré des conditions de marché qui s'annoncent difficiles. Pour l'année 2023 en particulier, Proximus table sur une progression de 1 à 3 % de son chiffre d'affaires domestique. Proximus activera une deuxième vague de réduction de coûts afin d'économiser 220 millions d'euros sur les 3 prochaines années et d'atténuer ainsi les effets de la pression inflationniste sur ses dépenses d'exploitation (OPEX). En conséquence, Proximus anticipe un retour à la croissance de l'EBITDA sous-jacent domestique à partir de 2024, après une baisse temporaire d'environ 3 % en 2023 sous l'effet du pic inflationniste. En 2025, l'EBITDA sous-jacent domestique devrait revenir au niveau de 2022.

D'autre part, les activités internationales représentent pour Proximus un levier de croissance unique, qui lui permettent de prendre une position de leader dans des marchés à taux de croissance à deux chiffres. Pour ses segments internationaux BICS et Telesign, Proximus prévoit de réaliser un chiffre d'affaires combiné de plus de 1,8 milliard d'euros d'ici 2025 et une croissance élevée à un chiffre de la marge directe pour la période 2022-2025 (CAGR), y compris une forte croissance à un chiffre de la marge directe pour 2023.

Dans l'ensemble, bold2025 devrait se traduire, en 2025, par un EBITDA sous-jacent du Groupe légèrement supérieur au niveau de 2022, avec une baisse initiale d'environ 3 % en 2023 sous l'effet de l'inflation, suivie d'une croissance à partir de 2024.

Selon les prévisions de Proximus, les dépenses d'investissement (CAPEX) du Groupe devraient revenir à des niveaux normalisés après un pic d'environ 1,3 milliard d'euros atteint en 2023. La baisse attendue au-delà de 2023 s'explique principalement par une baisse des investissements liés au déploiement de la fibre par les propres équipes de Proximus, la finalisation de la consolidation du réseau mobile et du déploiement de la 5G d'ici 2025, ainsi que par une réduction des investissements dans le domaine IT. L'optimisation continue des dépenses d'investissement et les programmes d'efficience permettront de compenser les effets de l'inflation.

Au cours des trois prochaines années, Proximus projette par ailleurs de céder pour plus de 400 millions d'euros d'actifs, dont 143 millions d'euros dans le cadre de la convention liante conclue avec Immobel en vue du réaménagement du siège social de l'entreprise. Le retour des dépenses d'investissement à des niveaux normalisés et les ventes d'actifs envisagées devraient entraîner une croissance du cash-flow libre dès 2024.

bold2025 trace une voie ambitieuse pour le groupe Proximus : croissance et création de valeur , poursuite des investissements dans le meilleur réseau gigabit de Belgique, l'amélioration de l'expérience client, des produits et services de nouvelle génération et un développement continu à l'international. La nécessité dans le but de conserver une position financière saine amène cependant Proximus à réajuster sa politique de dividende.

Ainsi, Proximus a l'intention de verser un dividende brut stable de 1,20 euro par action sur les résultats de 2023, sous condition d'une performance financière conforme au plan stratégique.. Elle ramènera son niveau de dividende à 0,60 euro par action sur ses résultats de 2024 et 2025. Le niveau de dividende durable réajusté tient compte de tous les effets macroéconomiques et inflationnistes actuellement connus, ainsi que des changements attendus dans la structure du marché.

Combinée au programme de cession d'actifs, la politique de rémunération des actionnaires permettra de maintenir un ratio dette nette/EBITDA compris entre 2,5X et 3,0X (définition S&P) au cours des trois prochaines années. Pour 2023, ce ratio devrait atteindre environ 2,6X.

Proximus conservera ainsi de solides cotes de solvabilité, garantissant son accès continu aux marchés de crédit et un refinancement à court terme à faibles taux d'intérêt.

Prévisions et

ambition à 3 ans Année complète 2022

Prévisions Année complète 2023

Prévisions Ambition à 3 ans

2022-2025 Chiffre d'affaires domestique Environ +2 % en glissement annuel

(hors terminaux) Entre +1 % et +3 % Croissance du chiffre d'affaires

domestique EBITDA sous-jacent domestique Fourchette haute de « jusqu'à 1 %

en glissement annuel » Environ -3 % 2025 : retour de l'EBITDA

domestique au niveau de 2022 Marge directe internationale

(Telesign+BICS) n.a. Forte croissance à un chiffre Forte croissance à un chiffre de la

marge directe (CAGR) EBITDA sous-jacent du Groupe Fourchette haute de « jusqu'à 1 %

en glissement annuel » Environ -3 % EBITDA du Groupe en 2025 légèrement

supérieur au niveau de 2022 CAPEX du Groupe Près de 1,3 milliard d'euros Environ 1,3 milliard d'euros Retour à des niveaux d'investissement

normalisés, après un pic en 2023 Dette nette / EBITDA Environ 1.6x

(Environ 2.3X S&P) Environ 2.6x (S&P) Ratio dette nette/EBITDA entre

2,5x et 3,0x (S&P) Cash-flow libre n.a. n.a. Croissance du cash-flow libre à long terme

Le Capital Markets Day peut être suivi en ligne sur cette page web.

Les présentations commenceront à midi et devraient se terminer à 17 heures, Q&A compris.

La présentation (pdf) est disponible sur la même page.