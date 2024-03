Le meilleur de Proximus et bien plus encore, grâce à de solides partenariats

Successeur de l'app MyProximus, Proximus+ est un écosystème qui réunit toutes les plateformes digitales de Proximus et les enrichit en faisant appel aux meilleurs partenariats. Les services télécoms conservent une place centrale : les utilisateurs trouvent toujours dans Proximus+ toutes les informations sur leurs produits, leur expérience Wi-Fi, leur consommation et leurs factures, de même qu'un support personnalisé via Proximus Assistant.

Proximus+ offre également un accès rapide à d'autres services et apps de l'univers Proximus, comme Pickx, Doktr et Banx. Le programme de fidélité Enjoy! occupe lui aussi une place de choix dans Proximus+.

Mais ce n'est pas tout : Proximus+ introduit de nouveaux services gratuits accessibles à tous. Développés en collaboration avec de très nombreux partenaires, ces services aident les utilisateurs à gérer leur consommation d'énergie, leur mobilité ou leur vie sociale, en quelques clics et dans une seule app.

Quelques exemples de situations concrètes gérées par Proximus+ :

Vie sociale : Catherine veut organiser une soirée. Proximus+ lui présente les événements dans les environs grâce à Out.be et Publiq, l'aide à réserver un restaurant via Zenchef, à trouver une baby-sitter via la communauté Hoplr, et à choisir le meilleur itinéraire, à payer son ticket de transport SNCB ou De Lijn ou encore sa place de parking (en surface ou en sous-sol) avec l'app 4411.

: Catherine veut organiser une soirée. Proximus+ lui présente les événements dans les environs grâce à Out.be et Publiq, l'aide à réserver un restaurant via Zenchef, à trouver une baby-sitter via la communauté Hoplr, et à choisir le meilleur itinéraire, à payer son ticket de transport SNCB ou De Lijn ou encore sa place de parking (en surface ou en sous-sol) avec l'app 4411. Contrôle de l'énergie : Mohamed souhaite mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Grâce à Proximus+, il suit en temps réel sa consommation d'eau, de gaz et d'électricité via EnergieID ou Fluvius et passe gratuitement et sans tracas à un contrat d'énergie plus intéressant via Gaele.

: Mohamed souhaite mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Grâce à Proximus+, il suit en temps réel sa consommation d'eau, de gaz et d'électricité via EnergieID ou Fluvius et passe gratuitement et sans tracas à un contrat d'énergie plus intéressant via Gaele. Environnement de travail : Barbara souhaite trouver un bon équilibre entre le travail à domicile et au bureau. Avec Proximus+, elle planifie efficacement ses journées de télétravail en suivant en temps réel les prévisions météo de l'IRM et l'info-trafic via Stoomlink, tout en comparant les itinéraires pour arriver à destination dans les plus brefs délais.

: Barbara souhaite trouver un bon équilibre entre le travail à domicile et au bureau. Avec Proximus+, elle planifie efficacement ses journées de télétravail en suivant en temps réel les prévisions météo de l'IRM et l'info-trafic via Stoomlink, tout en comparant les itinéraires pour arriver à destination dans les plus brefs délais. Divertissement : Wim veut se détendre pendant son trajet en train après le travail. Grâce à l'app Proximus+, il a accès à des jeux dotés de superbes prix. Ou il peut lancer directement Pickx pour regarder sa série préférée.

En introduisant sa nouvelle app Proximus+, Proximus franchit une nouvelle étape dans son ambition d'offrir chaque jour des expériences digitales pertinentes, de développer des solutions innovantes qui facilitent la vie de tous les Belges et d'exploiter pleinement la puissance des partenariats locaux et internationaux.

L'aspect convivialité a fait l'objet de toutes les attentions lors du développement de l'app. Par exemple, l'utilisateur n'est pas tenu de s'identifier auprès des différents partenaires, grâce à une intégration plus poussée des différents services dans la nouvelle app. S'il a déjà introduit ses données de paiement pour payer un stationnement via 4411, il ne devra pas les réintroduire plus tard pour acheter un ticket de train ou de bus.

Bien que ce lancement officiel marque un moment important, l'app Proximus+ continuera d'évoluer en permanence et d'embarquer de nouveaux services. Elle proposera prochainement un nouveau service de gestion de budget et de regroupement de cash-backs offerts par certaines enseignes. Un système de navigation et d'alertes trafic en temps réel, basé sur la technologie de Be-Mobile, est également prévu dans les prochains mois.

Aspects pratiques : migration progressive depuis la mi-mars

Le lancement de l'app Proximus+ a été précédé d'une phase de test approfondie auprès de +/- 40 000 testeurs afin de garantir une expérience client transparente et d'intégrer les commentaires des utilisateurs dès le début.

Les utilisateurs de MyProximus recevront une mise à jour qui remplacera l'app actuelle par la nouvelle app Proximus+. Les vagues de mise à jour se succéderont sur plusieurs semaines afin d'assurer une migration progressive et fluide, sans déconnexion des utilisateurs existants. Après cette mise à jour, les utilisateurs trouveront toujours leurs services télécoms habituels dans l'app, mais aussi une multitude d'autres services qui leur faciliteront la vie.

Les clients et non clients de Proximus qui ne l'ont pas encore installé, pourront bientôt télécharger gratuitement la nouvelle app Proximus+ via l'App Store (iOS) ou le Play Store (Android). Les nouveaux utilisateurs désireux d'explorer les applications peuvent télécharger l'app gratuitement, s'identifier en toute sécurité via itsme et découvrir les nombreux nouveaux services de Proximus+.