Proximus : Comment la conception durable a changé la donne chez Proximus

Comment la conception durable a changé la donne chez Proximus

Je travaille dans la gestion des réseaux depuis près de trois décennies. Au cours de cette période, bien des choses ont changé. Des technologies nouvelles et innovantes ont remplacé les technologies anciennes, devenues obsolètes. La connectivité mobile est devenue un enjeu de première importance. Les besoins en capacité de données ont explosé, atteignant une ampleur sans précédent. Mais le plus grand changement, selon moi, est l'importance accordée à la durabilité. À mes débuts, personne, ou presque, n'avait conscience de l'importance de cette dernière. Elle ne nous effleurait tout simplement pas l'esprit. Heureusement, les temps ont changé. Nous avons commencé à prendre conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure, et compris la nécessité de le rendre positif, aujourd'hui et dans les décennies à venir.

Car de quoi nos enfants se souviendront-ils quand ils y repenseront à l'avenir ? Que c'était génial d'avoir eu une bonne couverture fixe et mobile ? Probablement pas. Ils penseront plutôt à l'impact que nous avons eu sur leur monde à l'époque. C'est pourquoi la création d'un monde où il fait bon vivre, qui laisse un héritage positif aux générations futures, figure à juste titre au premier plan de tout ce que nous faisons aujourd'hui. La clé pour constituer un tel héritage consiste à intégrer la conception durable dans tout ce que nous faisons. Voici quelques exemples concrets dans le cadre de nos activités quotidiennes chez Proximus. 1. Équipements Le niveau du produit constitue sans doute la manière la plus simple d'illustrer le concept de durabilité. Aujourd'hui, tous nos équipements sont conçus dès le départ dans un souci d'efficacité, de réparabilité et de recyclabilité. Nous utilisons autant que possible des matériaux recyclés, nous veillons à ce que les composants puissent être remplacés et réparés, et nous concevons le produit de manière à ce qu'il puisse être facilement démonté et que tous les composants puissent être extraits et recyclés ou réutilisés - une conception véritablement circulaire.

Le démantèlement progressif des anciens équipements nous permet également de gagner en efficacité grâce à de nouvelles technologies moins énergivores. Mais même si les anciennes technologies n'ont pas été conçues dans une optique de recyclage (elles sont souvent difficiles à démonter), nous ne nous débarrassons pas purement et simplement de ces matériaux. Nous travaillons avec des partenaires experts comme Umicore pour extraire en toute sécurité les différents composants et recycler et réutiliser tout ce que nous pouvons. 2. Infrastructures Tout comme les équipements, les infrastructures peuvent elles aussi devenir obsolètes. Bon nombre des bâtiments qui abritent nos équipements télécoms dotés d'électronique datent d'un autre temps et n'ont pas été spécialement construits à cet effet. Il est donc difficile de les chauffer et de les refroidir, ce qui entraîne un important gaspillage d'énergie. Nous utilisons de plus en plus de panneaux solaires pour l'alimentation électrique et nous mettons en œuvre des systèmes innovants comme la roue de Kyoto dans nos centres de données pour le refroidissement passif, mais certains de nos bâtiments restent malgré tout assez énergivores. C'est pourquoi nous libérons et réaffectons des dizaines de bâtiments inefficaces d'un point de vue énergétique et les remplaçons par des structures d'hébergement beaucoup plus efficaces, dont l'empreinte est beaucoup plus faible, tant physiquement qu'en termes de carbone.

Autre exemple marquant : le passage des réseaux cuivre aux réseaux fibre. Alors que le cuivre est un matériau précieux qui conduit les signaux électriques, les réseaux fibre sont constitués de verre et ne doivent conduire que la lumière, ce qui les rend beaucoup plus économes en énergie tout en offrant une meilleure bande passante. Remplacer l'ensemble de notre réseau par la fibre constitue une priorité. Notre objectif est de pouvoir raccorder 70 % des clients à la fibre d'ici 2028. En prime, nous pouvons extraire et recycler des kilomètres et des kilomètres de câbles en cuivre dans le processus. 3. Partenariats La durabilité, c'est l'affaire de tous ! Chacun a un rôle à jouer. Il est donc logique d'unir ses forces et de collaborer avec les fournisseurs, les entreprises en aval et même avec les concurrents pour atteindre cet objectif commun. En ce qui concerne les fournisseurs, nous concluons des accords clairs sur les objectifs en matière de durabilité et nous nous tenons mutuellement responsables. Nous choisissons de travailler avec des fournisseurs et des partenaires de livraison qui présentent le même degré de sérieux que nous en matière de durabilité dès la conception.

Combiner des atouts avec des concurrents donne également des résultats très visibles. Prenons l'exemple des antennes de notre réseau mobile : nous avons uni nos forces à celles d'Orange Belgium pour consolider notre infrastructure d'antennes. Cet exemple montre très clairement que la durabilité est souvent rentable : nous avons réduit le coût de la maintenance en partageant notre infrastructure, tout en augmentant chacun notre couverture. 4. Processus Il existe de nombreuses façons de concevoir des processus en tenant compte de l'aspect 'durabilité'. Parmi celles-ci, citons-en deux intéressantes, dont l'applicabilité ne cesse de s'étendre : la technologie intelligente et l'automatisation. Par exemple, le recours à des algorithmes complexes qui suivent et prédisent l'utilisation du réseau mobile nous permet de désactiver certaines antennes lorsqu'elles sont sous-utilisées (notamment la nuit), ce qui permet de réaliser des économies d'énergie considérables. La technologie intelligente permet également d'effectuer davantage d'actions à distance, comme superviser des travaux de tranchées ou configurer des équipements. Et qui dit moins de personnes présentes dit moins de voitures sur la route. 5. Enablement Un autre impact potentiel des opérateurs télécoms est souvent sous-estimé : leur rôle de catalyseur de pratiques plus durables dans d'autres domaines de la société. Même si cet effet est indirect, il est significatif. L'exemple le plus évident de l'année dernière est l'augmentation massive du télétravail et des cours en ligne. Ni l'un ni l'autre ne sont possibles si les entreprises de télécommunications ne veillent pas à ce que chaque client dispose d'une connexion internet stable. Mais la qualité de la connectivité joue aussi un rôle majeur dans la possibilité offerte à d'autres industries de concevoir des processus durables. Prenons l'exemple de la collecte des déchets. Avant, les camions à ordures passaient devant les points de collecte selon un calendrier hebdomadaire, que les poubelles soient remplies ou non. Aujourd'hui, des capteurs combinés à un réseau mobile puissant permettent de vérifier à distance si les poubelles doivent être vidées, avec à la clé une réduction significative des émissions pour ces entreprises. Quelles conclusions tirer de tout ceci ? Que Proximus est un exemple parfait de durabilité ? Non. Nous faisons de notre mieux dans de nombreux domaines. Nous pouvons toutefois encore nous améliorer dans certains domaines et nous continuerons à ne pas ménager nos efforts. Le point important à retenir ici est que la conception durable peut et doit être intégrée à tous les niveaux d'une entreprise. Nous pouvons bénéficier des avantages les plus importants en nous unissant à des acteurs de différents secteurs d'activité ainsi que du monde académique, afin de trouver d'autres grands exemples d'innovation pour contribuer ensemble à un changement durable. J'espère que vous vous sentirez inspirés et que vous serez en mesure de stimuler le changement dans votre domaine également. ?

Patrick Delcoigne Director Network Engineering & Operations chez Proximus

