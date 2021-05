Proximus : Prime Video disponible sur Proximus Pickx !

Proximus et Amazon sont ravis d'annoncer leur partenariat concernant l'intégration de l'application 'Prime Video' sur le dernier décodeur de Proximus. Ce partenariat offrira à tous les clients Proximus ayant un abonnement 'Amazon Prime' et qui possèdent le dernier décodeur TV de Proximus (Android TV) la possibilité d'accéder au catalogue 'Prime Video' via leur télécommande, en quelques clics.

Les clients auront accès à un large éventail de films et d'émissions primés et populaires, y compris des séries télévisées françaises originales d'Amazon comme True Story, Mylène Farmer et des titres mondiaux comme The Boys et Mme Maisel, femme fabuleuse, ainsi que des films comme les succès français Connectés, Brutus vs Cesar et Forte et le succès mondial Sound of Metal, Borat, nouvelle mission filmée, Un prince à New York 2 avec Eddie Murphy et Sans aucun remords, l'adaptation très attendue du roman de Tom Clancy avec Michael B Jordan.

L'accès au contenu 'Prime Video' depuis le décodeur TV de Proximus est intuitif.

L'application sera disponible automatiquement sur tous les décodeurs TV Android de Proximus via la section 'app' du menu principal.

Les clients bénéficiant déjà d'un abonnement Amazon Prime ont la possibilité de s'identifier directement dans l'application 'Prime Video' via le décodeur Proximus afin d'ouvrir leur compte personnel. L'icône 'Prime Video' est à présent disponible et affichée dans la section 'app' du menu principal. Il suffira de saisir les login/mot de passe personnels liés à leur abonnement 'Amazon Prime'.

Les clients Proximus n'ayant pas encore de compte Amazon Prime pourront souscrire aisément ce service depuis l'application 'Prime Video' disponible sur le décodeur de Proximus. Une fois la souscription 'Amazon Prime' réalisée et leur compte créé, ils pourront se détendre en profitant de l'intégralité du catalogue 'Prime Video' sur le décodeur de dernière génération de Proximus.

Tous les clients Proximus possédant la dernière version du décodeur Proximus et qui ont souscrit un abonnement 'Amazon Prime'.

Le décodeur TV Android de Proximus est disponible automatiquement pour tous les nouveaux clients dans les packs de la gamme Flex (Essentiel, All-in, All-in pour famille, illimité pour famille) ou encore EPIC combo.

Les clients existants peuvent cependant demander le remplacement de leur ancien décodeur TV par le nouveau décodeur TV Android dans le cas d'une migration vers l'un des packs cités ci-dessus.