Proximus : Résultats financiers du Groupe Proximus - Premier trimestre de 2021

Guillaume Boutin

CEO du Groupe Proximus

'Nous avons poursuivi l'exécution de notre stratégie #inspire2022 à un rythme soutenu : nous avons accéléré le déploiement fibre et conservé une excellente performance commerciale, tout en gérant la transition de notre segment Enterprise.

Il y a plus d'un an, les premières mesures de confinement étaient instaurées en Belgique. Je suis très fier que Proximus soit parvenue à jouer un rôle de premier plan pour soutenir la société belge, à chaque étape de ce parcours difficile. Au cours du dernier trimestre, toute l'attention s'est naturellement tournée vers la mise en place de la campagne de vaccination. Chez Proximus, nous avons eu le privilège d'y contribuer, en fournissant aux centres de vaccination la connectivité, le support informatique ainsi que des solutions IoT avancées pour contrôler la température des vaccins. À mesure que la campagne de vaccination s'accélère, nous nous réjouissons à présent d'un retour progressif à une nouvelle normalité.

Le premier trimestre de l'année a été marqué par une excellente dynamique commerciale. Malgré un contexte hautement concurrentiel, sommes parvenus à faire croître significativement nos principales bases clients télécom, et en particulier grâce à nos offres à plus forte valeur. Premièrement, nous avons continué à faire croître notre base clients TV, avec 13.000 nouveaux abonnements TV sur les 3 premiers mois de l'année. Deuxièmement, notre base de clients convergents s'est enrichie de 21.000 clients supplémentaires pour atteindre au total 1.145.000 clients. Ces clients se caractérisent par un chiffre d'affaires moyen (ARPC) supérieur à la moyenne pour un taux de désabonnement plus faible. Ces résultats illustrent le succès de nos offres Flex (+160.000 abonnements au premier trimestre 2021), qui compensent le déclin de la voix fixe par d'autres services à valeur ajoutée. Enfin, la fibre devient un argument de vente de plus en plus pertinent et attire également des clients à plus forte valeur. Au cours des trois premiers mois de l'année, 12.000 nouveaux clients Consumer se sont abonnés à l'une de nos offres fibre.

Nous sommes en bonne voie pour concrétiser notre ambition de construire le meilleur réseau gigabit pour la Belgique. Au cours du premier trimestre 2021, 73.000 nouveaux foyers et entreprises ont été raccordés à la fibre, soit le double de l'an dernier. À la fin mars 2021, 533.000 foyers et entreprises étaient ainsi raccordés à la fibre. Avec la création de Fiberklaar, une nouvelle entreprise détenue conjointement par EQT Infrastructure et Proximus, nous sommes en très bonne voie pour réaliser notre ambition de couvrir 4,2 millions de foyers et d'entreprises en Belgique avec la fibre d'ici 2028.

En ce qui concerne notre segment Enterprise, nous continuons à opérer au mieux nos activités télécoms fixe et mobile. Grâce au bon équilibre entre volumes et tarifs, nous avons atténué les impacts négatifs structurels affectant les services traditionnels. L'évolution vers des services télécoms et ICT convergents progresse selon nos plans, et nos services de consultance et services professionels sont en croissance sur les trois premiers mois de l'année. Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts de transformation dans le segment B2B, avec l'ambition de devenir le partenaire privilégié des entreprises dans leur transformation digitale. Proximus a notamment lancé une plateforme de co-création dédiée à la 5G, afin de permettre aux clients professionnels d'explorer tout le potentiel de cette technologie au travers de cas d'usage spécifiques, de manière sécurisée, innovante et rentable.

Nos chiffres d'affaires domestiques pour les segments Consumer et Enterprise sont en hausse, à l'exception du chiffre d'affaires pour les services de roaming, toujours affecté par les effets négatifs de la crise du Covid-19. Au-delà de nos activités domestiques, TeleSign s'est maintenue sur une trajectoire de croissance explosive, avec un taux de croissance du chiffre d'affaires de 43,5 % à taux de change constant.

Dans l'ensemble, nos résultats en termes de chiffre d'affaires domestique, d'EBITDA du Groupe et de CAPEX sont en ligne par rapport à nos attentes. C'est pourquoi nous confirmons avec confiance nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2021.'