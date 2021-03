01 mars 2021|Communiqués de presse Proximus apporte le réseau de fibre optique ultrarapide à Bruges

Proximus étend et accélère considérablement le déploiement de son réseau ouvert en fibre optique. D'ici à la fin de 2028, 4,2 millions de foyers et d'entreprises seront connectés à la fibre optique.

Aujourd'hui, le déploiement est en cours dans 17 villes de Belgique. Plus de 460 000 foyers et entreprises sont déjà connectés à la fibre optique.

À Bruges, le déploiement est déjà en cours dans certains quartiers, et de grandes parties du centre-ville seront connectées avant la fin de l'année.

La fibre est le réseau fixe du futur : en offrant des vitesses inégalées et une excellente expérience, elle ouvre la voie à de nouvelles façons de vivre et de travailler

Au cours des prochaines années, la ville de Bruges sera progressivement équipée de la fibre. Un grand nombre de foyers et d'entreprises auront ainsi accès au réseau de communication fixe du futur. Proximus est le premier opérateur à introduire la fibre non seulement dans de nouveaux lotissements, mais aussi dans des logements existants. D'ici 2028, Proximus a pour ambition de couvrir plus de 63.000 foyers et entreprises de Bruges.

La fibre est la technologie haut débit ultime du futur qui répond à l'augmentation exponentielle du trafic de données, tant pour les clients résidentiels que professionnels. Elle permet à tous les membres de la famille de (télé)travailler, surfer, regarder des vidéos en streaming et jouer en ligne simultanément, sans latence ni perte de qualité. Chacun peut profiter d'une expérience client inégalée, sûre, stable et fiable grâce à un réseau d'une capacité pratiquement illimitée, capable d'offrir de très grandes largeurs de bande. Pour les entreprises, la fibre constitue un avantage énorme pour exploiter toutes les opportunités liées à la digitalisation et rester concurrentielles, flexibles et innovantes. De plus, cette technologie ultrarapide favorise l'adoption de nouvelles façons de travailler et soutient l'explosion des derniers développements technologiques dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée/virtuelle, des data analytics et de l'Internet des Objets. La fibre est aussi une solution écologique, car elle consomme moins d'énergie que le cuivre pour une durée de vie plus longue.

Proximus a lancé en décembre 2016 le plan d'investissement 'La Fibre en Belgique'. Objectif : déployer la fibre optique afin de couvrir la majorité des entreprises et des centres urbains en Belgique. En 2020, Proximus a annoncé son intention d'accélérer et d'élargir fortement son programme, en anticipant ses investissements tout en signant deux partenariats. L'un avec Eurofiber pour le déploiement en Wallonie et l'autre avec EQT Infrastructure pour le déploiement en Flandre. Proximus a donc revu à la hausse son ambition en termes de couverture fibre, avec pour objectif final de couvrir au moins 70 % de la population belge.

Aujourd'hui, Proximus est déjà présente avec sa technologie fibre à presque tous les coins de rue. Le prochain défi consiste à poser la fibre sur les derniers mètres jusqu'à l'intérieur des logements et des entreprises. Le déploiement de la fibre à Bruges sera progressivement étendu dans les années à venir, avec pour objectif final de couvrir plus de 63.000 foyers et entreprises.

Afin de planifier les travaux au mieux, chaque ville est subdivisée en plusieurs zones pour y déployer la fibre dans les années à venir. Ce déploiement se fait en plusieurs phases, en étroite concertation avec l'administration communale.

Étant donné le calme relatif dans les rues de Bruges en raison de la crise du Covid-19, le déploiement dans le centre a déjà commencé. À la fin de cette année, plus de 8.000 foyers et entreprises du centre-ville auront accès à la fibre, à un rythme de 600 unités d'habitation par mois.

En 2022, les quartiers nord du centre-ville seront au programme, ainsi qu'une partie de Sint-Michiels, Sint-Katarina et Assebroek.

En 2023, ce sera au tour des communes de la périphérie ouest (une partie de Sint-Andries et Sint-Pieters), suivies, en 2024, par les communes de la périphérie est (une partie de Sint-Jozef, Sint-Kruis et Ver-Assebroek).

Entre 2024 et 2028, le déploiement se poursuivra en dehors du centre-ville et à Zeebruges.

Par ailleurs, Proximus participe à 129 projets de nouvelles constructions à Bruges, ce qui représente plus de 3.700 nouveaux logements résidentiels équipés en fibre ou qui le seront à l'avenir. Enfin, plus de 380 entreprises sont déjà raccordées au réseau fibre aujourd'hui.

Proximus tiendra compte au maximum du caractère historique spécifique du centre-ville de Bruges. Cela se fera en étroite consultation avec le département de la conservation du patrimoine. Proximus travaillera également de manière constructive avec la ville de Bruges pour veiller à ce que les perturbations pour les résidents, les excursionnistes et les touristes soient réduites au minimum.

Proximus communiquera de façon ouverte et transparente avec l'ensemble des habitants et des entreprises dans les zones de déploiement. Les habitants recevront des informations détaillées sur le déploiement et les avantages de la fibre : par courrier, via des sessions d'information locales, grâce au point d'information mobile qui sillonnera ponctuellement les rues ou encore via la page web www.proximus.be/brugge où seront publiées des informations spécifiques sur l'avancement des travaux. Pour toute question supplémentaire, ils peuvent appeler le numéro gratuit 0800 17 008, envoyer un e-mail à glasvezel.brugge@proximus.com ou se rendre dans le point de vente Proximus local (Steenstraat 22-24). Proximus contactera par ailleurs chaque entreprise de manière individuelle et proactive afin de déterminer quelle solution fibre est la plus adaptée à ses besoins spécifiques.

Dans les prochains mois, les habitants et les entreprises locales de Bruges pourront découvrir par eux-mêmes l'expérience ultime du haut débit pour suivre des cours en ligne, regarder du contenu en streaming et travailler à la vitesse de la lumière. Les réseaux fibre inaugurent également une nouvelle ère dans la révolution digitale de nos villes, qu'il s'agisse d'offrir les services digitaux les plus avancés ou de se développer pour devenir de véritables villes intelligentes. Notre réseau fibre est également un réseau ouvert sur lequel tous les autres opérateurs sont les bienvenus pour offrir des services à leurs clients. Geert Standaert Chief Technology Officer

Stefaan De Clerck Président du Conseil d'Administration de Proximus Nos investissements dans les réseaux de prochaine génération, combinant la fibre, la 5G et les technologies de pointe, permettront de trouver de nouvelles solutions et d'offrir une plus grande efficacité, une meilleure expérience client et un monde plus vert. En tant que Flamand occidental, je suis très fier qu'avec Proximus, nous déployons déjà la fibre optique dans cinq villes de Flandre occidentale. Cela place la Flandre occidentale en tête de toutes les provinces. Dirk De fauw Bourgmestre de Bruges La ville de Bruges a des racines historiques qui vont loin, mais elle grandit aussi en embrassant l'avenir. Grâce aux nouvelles technologies, nous sommes en mesure de relever les défis avec efficacité et enthousiasme, tout en respectant le patrimoine existant de notre ville. Nous sommes donc ravis que les Brugeois et les entrepreneurs de la ville puissent bientôt utiliser le nouveau réseau fibre optique à haut débit. Minou Esquenet Échevine Ville intelligente de Bruges La technologie innovante nous permet de faire grandir Bruges et de l'organiser plus facilement. Cela rendra la vie et le travail dans notre ville beaucoup plus agréable. Le déploiement du réseau de fibre optique renforce encore notre ambition de faire de Bruges une véritable ville intelligente. Mercedes Van Volcem Échevine du Domaine public de Bruges Le fait que le déploiement de la fibre a maintenant aussi commencé à Bruges, me rend optimiste. Cela signifie une véritable révolution digitale. Bien entendu, nous veillons à ce que le travail soit effectué de manière efficace, avec peu de perturbations et dans un souci de précision et d'esthétisme. Nous comptons sur les entreprises d'utilité publique pour respecter les façades et préserver l'esthétique de Bruges. Mais une ville historique a aussi droit à un avenir, et Fiber-to-the-home est un grand tremplin. Nous devons être dynamiques et à l'avant-garde, c'est pourquoi nous sommes heureux que Proximus ait choisi de déployer la fibre à Bruges. Petra De Sutter Ministre fédéral des télécommunications L'accélération digitale est en plein essor, renforcée encore par la crise du Covid-19, et en tant que gouvernement nous voulons montrer la voie. Pensez par exemple à Tax-on-web, aux portails électroniques ou encore à la boîte aux lettres numérique, et il y a encore de nombreux projets en phase de conception. Mais plus les citoyens organisent leurs affaires en ligne, plus ils ont besoin d'un internet rapide et stable, qu'il s'agisse de connexions mobiles ou fixes. Voilà pourquoi l'introduction de la 5G et le déploiement de la fibre dans notre pays se complètent parfaitement.

