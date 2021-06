Proximus : dévoile les premiers détails de Banx, une expérience bancaire de nouvelle génération, entièrement digitale et 100 % belge, qui permet aux clients de faire des choix plus conscients

Tous les passionnés ou curieux sont invités à participer à la conception de Banx et à rejoindre la conversation #slowbanking. Ils peuvent déjà se préinscrire pour découvrir l'app en avant-première, partager leur avis et, bien sûr, être les premiers clients de Banx dès le lancement de l'app.

Avec son ancrage local, Banx hausse le niveau en matière d'expériences bancaires digitales et permet aux clients de faire des choix plus conscients pour une Belgique durable. Une combinaison unique. L'introduction du #slowbanking.

Le monde digital transforme notre façon de vivre et de consommer. De nos jours, tout doit aller très vite. Commandé aujourd'hui, livré demain. Avec Banx, vous ouvrez un nouveau compte bancaire en moins de 5 minutes. Vous scannez votre carte d'identité, choisissez votre compte Banx, apposez votre signature numérique, et le tour est joué. Aujourd'hui, lors d'une sortie entre amis, l'un règle l'addition et tous partagent ensuite les frais de manière entièrement digitale. Avec Banx, vous réglez l'opération d'un clic grâce à la fonction 'Split Bill', quelle que soit la banque belge de vos amis. Aujourd'hui, lorsque nous transférons de l'argent, nous voulons que l'opération soit immédiate. C'est possible avec Banx, vers toutes les banques belges.

Banx met à la portée de chaque Belge cette expérience bancaire rapide et entièrement digitale.

Mais dans ce monde où la vitesse domine, nous voulons aussi être conscients de l'impact de nos actions sur la société. C'est pourquoi Banx vous permet de ralentir le rythme pour mieux comprendre l'impact de vos transactions sur le monde qui nous entoure. Parce que la nature de nos dépenses influence notre planète. Banx introduit le #slowbanking.

Imaginée par Proximus et exécutée par les services bancaires de Belfius, Banx offre tout ce que l'on attend de l'application bancaire de demain, voire plus. Bien qu'entièrement digitale, Banx offre aux Belges une expérience bancaire intégrant une équipe d'assistance locale, des collaborateurs de Banx prêts à les aider par téléphone, sur les réseaux sociaux et par chat. Et grâce à l'intégration transparente de stories, Banx apporte une touche de fun et de plaisir aux opérations bancaires de tous les jours.

D'autres fonctionnalités et partenariats uniques seront dévoilés au cours de l'été. Restez à l'affût !

Entièrement conforme à l'ambition de Proximus d'inscrire la durabilité au cœur de ses activités, Banx veut offrir des services bancaires au rythme de la planète. Dans un monde où tout s'accélère, Banx donne à ses utilisateurs l'occasion de lever le pied et d'en savoir plus sur l'impact de leurs transactions. #slowbanking.

Pour Banx, nous nous sommes associés à la société suédoise Doconomy pour créer un tableau de bord CO₂ personnel, pour que chaque utilisateur connaisse l'impact de ses achats. Les utilisateurs pourront ainsi gérer leurs activités bancaires de manière plus consciente et comprendre quels achats sont bons pour la planète et lesquels ne le sont pas.

Des recherches menées par Doconomy confirment que les consommateurs peuvent effectivement réduire leur empreinte carbone jusqu'à 50 % en choisissant des articles à plus faible impact.

En février, Proximus est devenue la première entreprise télécom au monde à s'associer à Doconomy. Le tableau de bord CO₂ est un premier exemple. L'objectif est de continuer à prendre des initiatives communes en faveur d'un environnement plus sain. Simultanément, plusieurs collaborations avec d'autres partenaires locaux défendant l'action pour le climat sont en cours.

Le partenariat stratégique entre Proximus et Belfius, réunissant deux entreprises digitales belges de premier plan, illustre parfaitement cet esprit de collaboration et d'ancrage local. Après Beats, qui intègre produits bancaires et télécoms dans une seule et même offre, Banx est le deuxième résultat tangible de cette alliance unique.

... pour propulser la Belgique à l'avant-garde de la scène digitale

Dans le cadre de sa stratégie #inspire2022, Proximus met l'accent sur la création d'écosystèmes digitaux locaux et pertinents comme moteur de croissance et source de diversification. Dans un esprit ouvert à la collaboration et à la co-création intersectorielle, elle entend jouer un rôle central en offrant des expériences digitales fiables et innovantes aux consommateurs belges. Proximus fonde cette ambition sur la conviction que des acteurs belges forts ont la capacité d'offrir une alternative locale crédible et solide aux géants mondiaux et de placer la Belgique à l'avant-garde de la scène digitale.