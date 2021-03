Proximus : est l'une des deux entreprises belges à avoir obtenu la prestigieuse note A pour ses actions en faveur du climat

Proximus a été récompensée pour ses efforts en matière de développement durable et de climat à l'occasion de la cérémonie annuelle des CDP Europe Awards qui s'est tenue aujourd'hui. Elle intègre ainsi la prestigieuse Liste A pour la lutte contre le changement climatique (édition 2020). Avec AB-Inbev, Proximus est la seule entreprise belge à avoir obtenu la note A, qui récompense les entreprises leaders en matière de transparence et d'action contre le changement climatique.

Le processus annuel de notation du CDP, organisation mondiale à but non lucratif de défense de l'environnement, est largement reconnu comme la référence en matière d'évaluation des performances environnementales des entreprises. Le CDP évalue les entreprises participantes en fonction de l'exhaustivité des informations communiquées, de la sensibilisation aux risques environnementaux et de la gestion de ces derniers, ainsi que de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs. Il décerne sur cette base une note de A à D-.

En 2020, plus de 515 investisseurs détenant plus de 106 milliards de dollars US d'actifs et plus de 150 acheteurs importants ayant dépensé 4 milliards de dollars US pour des achats ont demandé aux entreprises de communiquer, sur la plateforme du CDP, des données concernant leurs impacts, risques et opportunités environnementales. Plus de 9.600 d'entre elles ont répondu, un record.

Parmi plus de 5.800 organisations ayant été notées, Proximus fait partie des 273 entreprises ayant obtenu la note la plus élevée, soit un A. Au sein de l'industrie internationale des télécommunications, Proximus fait partie d'un groupe restreint d'entreprises qui ont obtenu le meilleur score, en compagnie d'autres acteurs de premier plan tels que Deutsche Telekom, KPN et Telefónica. Proximus a été récompensée pour ses actions en faveur de la réduction des émissions de carbone, de l'atténuation des risques environnementaux et du développement d'une économie à faible émission de carbone.

Pour Proximus, ce classement en tant qu'entreprise cotée A est une reconnaissance de sa forte orientation stratégique en matière de développement durable. Proximus est neutre en carbone pour ses propres activités depuis 2016, objectif qu'elle a atteint en réduisant de manière drastique ses émissions de carbone et en soutenant des projets climatiques certifiés Gold Standard. À l'avenir, elle va encore plus loin en allant au-delà de la neutralité carbone sans compensations. Elle s'est fixé l'ambition audacieuse d'apporter une contribution nette positive à une planète climatiquement neutre et de devenir une entreprise véritablement circulaire d'ici 2030.

Pour y parvenir, Proximus intègre le développement durable dans toutes ses actions. L'entreprise a adopté la méthodologie Science-Based Targets (SBT) pour ses émissions de CO₂, soutenant son engagement à contribuer à l'ambition commune de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. Outre la fixation d'objectifs clairs de réduction des déchets, de recyclage des matériaux et de réduction de sa propre empreinte carbone, Proximus impose des normes strictes tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et aide ses clients à réduire leur empreinte grâce aux produits et services qu'elle offre.

En 2020, Proximus a encore réduit de plus d'un quart ses propres émissions et a recyclé, réutilisé ou composté 88 % de ses déchets. L'entreprise a récolté 65.000 GSM et smartphones usagés grâce à son projet phare 'Don't Miss the Call' et a franchi le cap des 2 millions de modems et décodeurs remis à neuf depuis le début de cette activité, en 2014. Proximus s'est également engagée en faveur des énergies renouvelables et fait partie de RE100, une initiative mondiale qui favorise la transition vers une électricité 100 % renouvelable. Depuis 2019, la totalité de l'électricité qu'elle consomme provient de sources renouvelables.