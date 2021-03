08 mars 2021 Proximus prend la pose pour la Journée internationale des femmes

Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Cette journée qui célèbre les réalisations des femmes dans le monde entier est aussi l'occasion de sensibiliser aux inégalités et aux stéréotypes entre les sexes et de promouvoir l'égalité des sexes dans le monde.

Chez Proximus, la diversité et l'inclusion sont des valeurs qui nous tiennent à cœur : nous pensons que la diversité du personnel est un atout pour notre entreprise, car elle est vectrice de créativité et d'innovation. Nous nous engageons en faveur de l'égalité des sexes et de l'égalité des chances au travail.

Au fil des ans, nous avons multiplié les initiatives en vue de promouvoir la diversité et l'inclusion dans notre entreprise et de responsabiliser nos employés. Nous participons aux ateliers #IamRemarkable, une initiative de Google visant à donner confiance aux gens, et surtout aux femmes, et à les rendre fiers de leurs accomplissements au travail et dans leur vie privée. Nous soutenons également la campagne #EmbraceDifference et nous sommes engagés à créer un meilleur environnement de travail afin de permettre à nos employés de s'épanouir pleinement. Cette initiative rassemble les plus grandes entreprises européennes des secteurs industriels et technologiques.

Et nous ne comptons pas nous arrêter là : dans les années à venir, nous nous attacherons plus que jamais à renforcer nos principes d'égalité, de diversité et d'inclusion.

C'est pourquoi nous avons choisi, cette année encore, de nous associer à la campagne de la Journée internationale des femmes et de prendre la pose #ChooseToChallenge en levant la main pour soutenir l'égalité des sexes. Ensemble, nous pouvons tous contribuer à un monde plus inclusif. Découvrez les défis choisis par nos collègues pour faire la différence.

'Je veux contribuer à créer un environnement dans lequel les femmes peuvent être fières de leurs réalisations.' Sharon Geerts Retail Sales Specialist

'Je choisis d'encourager chaque femme qui poursuit une carrière dans la technologie.' Fabrice Drukman Strategic Talent Acquisition Mana

'Je veux célébrer le succès des femmes et faire de mon mieux pour les soutenir dans leurs rêves.' Alysson Fontaine Digital Communication Intern

'Je veux promouvoir l'inclusion et m'assurer que tout le monde se sente représenté.' Katrien De Pillecyn Agile Leadership & Talent Developer

'Je choisis de challenger le préjugé que seuls les hommes ont leur place dans des métiers techniques.' Christophe Verneirt Manager Customer Support Office

'Je choisis d'aller à l'encontre des attentes sociétales.' Laura Hollevoet Customer Experience Manager B2B

'Je veux contribuer à forger un monde égalitaire entre les genres.' Stéphane Kinable Community Management Specialist

