Proximus : rend le roaming hors Union Européenne beaucoup plus avantageux et met fin aux mauvaises surprises pour ses clients qui voyagent

Beaucoup de clients ont peur d'utiliser leur smartphone à l'étranger parce qu'ils ne savent pas exactement ce que ça va leur coûter. Maintenant, nous pouvons enfin retourner à l'étranger et planifier nos vacances, Proximus a décidé d'adopter une toute nouvelle approche pour ses tarifs de roaming, en jouant la carte de la simplicité et de la transparence. Dès le 1er juillet, les clients résidentiels et petites entreprises qui disposent d'un abonnement mobile Proximus pourront utiliser leur plan tarifaire belge aux quatre coins du monde, moyennant un supplément de 5,95 euros ou 11,95 euros par tranche de 24 heures d'utilisation du service mobile à l'étranger. Il s'agit d'un tarif beaucoup plus avantageux que les prix actuellement pratiqués par les autres opérateurs belges pour une consommation hors UE. Quant aux grandes entreprises qui sont clientes chez Proximus, elles vont également bénéficier d'une baisse de prix spectaculaire, notamment pour l'utilisation des données, avec un prix qui passe de 12 euros/MB à 0,20 euro/MB hors TVA.

Avec les grandes vacances qui approchent et la campagne de vaccination qui progresse à grands pas, les Belges s'apprêtent à recommencer à voyager en-dehors des frontières de la Belgique. Mais pour ceux qui quittent l'Union Européenne (UE), il y a encore très souvent une appréhension par rapport à leur utilisation mobile à l'étranger. Énormément de voyageurs hors UE utilisent beaucoup moins leur smartphone en voyage, principalement par peur d'une mauvaise surprise sur leur facture, mais aussi parce qu'ils ne connaissent pas exactement les tarifs en vigueur à leur destination ou pour leur type d'utilisation. D'après les observations de Proximus, 40% des voyageurs résidentiels hors UE n'utilisent pas du tout leur service mobile pendant leur séjour et sont donc tributaires des seuls réseaux Wi-Fi pour s'organiser, communiquer et rester en contact avec leur cercle social.

Il était donc urgent d'agir. C'est pour cette raison que Proximus a décidé d'adopter une toute nouvelle approche plus facile à contrôler et plus transparente, dans laquelle les plans mobiles belges vont accompagner les utilisateurs quasi partout dans le monde. Cette approche tarifaire innovante, qui deviendra la nouvelle tarification de base de Proximus, constitue une première sur le marché belge et va considérablement simplifier la vie des clients de Proximus.

Dès le 1er juillet, Proximus permettra à tous ses clients mobiles résidentiels et petites entreprises qui voyagent en dehors de l'UE de continuer à bénéficier de leur formule tarifaire nationale, moyennant le paiement d'un 'Daily Roaming Pass' qui s'active pour 24 heures pour les communications vers la Belgique et au sein du pays visité (surf, SMS, MMS, appel émis) ou pour tout appel reçu. Il s'activera automatiquement pour 24h dès que le client effectue un appel, une session data mobile ou envoie plus de deux SMS ou MMS. Un nouveau Daily Roaming Pass pourra à nouveau s'activer après ce délai. Dépendant de la zone visitée (A ou B), ce pass coûte 5,95 euros ou 11,95 euros par tranche de 24 heures d'utilisation du service mobile à l'étranger. Aucun autre coût ne sera appliqué pour les communications au sein du pays visité ou vers la Belgique si on reste dans les limites de son abonnement mensuel et pour autant qu'on n'est pas à la limite légale de 60 euros TVAC pour les communications mobile internet à l'étranger. Par ailleurs, un maximum de 10 Daily Roaming Pass sera facturé par mois. À partir du 11ème jour, il restera actif sans frais supplémentaire pour le reste du mois. Pour les clients dont le Daily Roaming Pass n'est pas encore activé, deux SMS et deux MMS, à destination de la Belgique et du pays visité, seront offerts par jour afin de permettre aux clients de donner des nouvelles à leurs proches sans surcoût lorsqu'ils voyagent en dehors de l'UE.

Proximus estime que ces nouveaux tarifs de roaming sont beaucoup plus avantageux que les prix actuellement pratiqués par les autres opérateurs belges pour une consommation en dehors de l'UE, notamment pour des pays très fréquentés par les Belges, comme la Suisse, le Maroc ou les Etats-Unis, qui font tous les trois parties de la zone A. Dans cette zone, on retrouve également des pays comme le Canada ou la Turquie, tandis que la zone B regroupe des destinations moins fréquentées telles que le Laos, le Vietnam, le Sénégal, le Congo et le Pérou. À noter qu'il reste certaines exceptions à cette nouvelle offre, en particulier les réseaux maritimes et satellites, ainsi qu'un petit groupe de pays très peu visités par des voyageurs belges.

Pour être certain d'éviter les mauvaises surprises, chaque client pourra consulter à tout moment le statut de sa consommation mobile à l'étranger via l'application MyProximus, et continuera à recevoir des notifications par SMS lui indiquant le début de chaque session mobile hors UE, facturée par tranche de 24 heures.

Les clients sur le marché des entreprises ne sont évidemment pas oubliés. Pour ce segment aussi, Proximus annonce une forte baisse de ses tarifs de roaming en dehors de l'UE, afin de permettre à ces utilisateurs de rester connectés partout dans le monde, sans avoir de mauvaise surprise sur leur facture.

Pour les clients Enterprise, Proximus diminue considérablement le prix de l'utilisation des données en dehors de l'UE, puisque celui-ci passe de 12 euros/MB à 0,20 euro/MB hors TVA (à l'exception de quelques pays). Concrètement, cela signifie que ces clients vont désormais pouvoir utiliser beaucoup plus de données à l'étranger avant d'atteindre la limite de 50 euros hors TVA et de voir le trafic de données être bloqué sur leur smartphone.

Et ce n'est pas tout, puisque Proximus a décidé de revoir à la hausse les volumes inclus dans les forfaits de roaming pour ses clients Enterprise, avec souvent un doublement du nombre de minutes, du nombre de SMS et du volume de données compris dans ces forfaits. Les zones de pays vont également être adaptées : Andorre et Monaco seront ajoutés à la zone UE, tandis que des pays comme la Tunisie, Taiwan ou la Moldavie feront dorénavant partie des destinations bénéficiant des tarifs préférentiels pour les clients Enterprise.