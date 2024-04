Regarder des vidéos dans le bus ou dans le train, jouer en ligne, participer à des réunions en visioconférence, télécharger du contenu sur ses réseaux sociaux : ces quelques exemples suffisent pour comprendre à quel point on vit aujourd'hui dans un monde ultra-connecté. Un monde dans lequel les clients utilisent de plus en plus de données mobiles sur leurs smartphones, et dans lequel l'intérêt pour l'abondance de data dans les abonnements croît rapidement. En tant que leader du marché, Proximus veut continuer à offrir à ses clients une expérience mobile riche et exceptionnelle. C'est pourquoi, à partir du 1 er mai, elle apporte un certain nombre de changements à son offre mobile hors Packs, avec l'objectif de s'adapter aux besoins de ses clients.

