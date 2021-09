Proximus : signe un partenariat avec HCL Technologies en vue de l'exploitation et de la maintenance de son infrastructure de cloud privé

Proximus et HCL Technologies ont conclu un partenariat en matière d'infrastructure IT. Cet accord permettra à Proximus d'innover plus rapidement et de renforcer son portefeuille de solutions de cloud pour ses clients Enterprise, tout en exploitant son infrastructure de centre de données de manière plus durable et plus efficace. HCL assurera l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure de cloud privé de Proximus et soutiendra la transition de l'Enterprise Business Unit vers un fournisseur de solutions de cloud hybride. Le partenariat sera pleinement opérationnel dès février 2022, après une période de transition de 4 mois.

Les entreprises du monde entier repensent leur façon de gérer leur IT et combinent des équipements dans des centres de données en Belgique avec des infrastructures dans le cloud. Cette approche, communément appelée "cloud hybride", permet de répondre à des exigences spécifiques en matière de charge de travail, d'optimisations de coûts, de prise en charge d'applications existantes, de conformité aux normes européennes en matière de confidentialité, etc. Cet accord avec HCL renforcera la position de la Business Unit Enterprise en tant que fournisseur de solutions de cloud hybride en combinant le portefeuille dans les centres de données de Proximus avec des capacités de cloud public. Il permettra à Proximus de proposer un catalogue de services plus riche et d'améliorer considérablement son offre de cloud en termes de durabilité, d'efficacité, d'expérience client et de flexibilité. Le portefeuille comprendra désormais toutes les principales solutions de cloud public, parmi lesquelles Microsoft et Google, mais aussi AWS, SAP et bien d'autres. Ainsi, proximus pourra encore mieux soutenir ses clients en tant que partenaire de leur transformation digitale.

Le partenaire choisi par Proximus est HCL Technologies, l'une des principales entreprises technologiques au monde, qui compte plus de 175 000 employés dans 50 pays. L'accord conclu avec HCL est une bonne nouvelle pour les abonnés au cloud privé de Proximus, car il permettra d'améliorer considérablement la résilience, l'expérience client, la durabilité et l'efficacité. Ce partenariat ouvre par ailleurs la voie à de nouveaux développements dans de nouveaux domaines de croissance et conduira à un catalogue de services plus riche pour les clients Enterprise de Proximus.

L'objectif consiste à confier la gestion d'une partie de l'infrastructure IT de Proximus à HCL à partir du 1er février de l'année prochaine. L'infrastructure IT restera toutefois dans les centres de données de Proximus. Cette approche impliquera une transition qui commencera le 1er octobre pour une durée de 4 mois. L'accord conclu entre Proximus et HCL n'entraînera aucune suppression de poste. Tous les collaborateurs concernés resteront à bord.

L'accord apporte également des avantages financiers intéressants, notamment une réduction d'environ 20 % du coût total d'exploitation de l'infrastructure cloud de Proximus et en générant une valeur actualisée nette positive dès la première année. Grâce à ce partenariat, le besoin d'investissement pour l'infrastructure sera réduit et les investissements futurs dans le renouvellement de l'infrastructure pourront être évités.

Grâce à cet accord, Proximus recevra au début de l'année prochaine 71 millions d'euros en espèces de HCL et de ses partenaires financiers et technologiques pour l'infrastructure cloud actuelle. Tous les actifs futurs nécessaires pour soutenir l'infrastructure dans le cadre du contrat HCL relèvera d'un modèle de leasing IFRS et donc des coûts opérationnels, Proximus prévoit que ceux-ci seront d'une taille limitée à l'avenir.