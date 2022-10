17 octobre 2022| Communiqué de presse Proximus signe un partenariat avec Living Tomorrow et devient co-initiateur du nouvel Innovation Campus 2030

Proximus annonce aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration à long terme avec Living Tomorrow. Elle devient ainsi un partenaire de premier plan du Living Tomorrow Innovation Campus 2030, qui montre à ses visiteurs et aux acteurs du marché des entreprises à quoi ressembleront la vie, le travail et les loisirs de demain. En adhérant à cet écosystème dynamique, Proximus renforce encore son rôle déterminant dans la société digitale belge, en stimulant l'innovation en étroite collaboration avec un grand nombre de partenaires issus de divers secteurs.

L'accord a été signé vendredi dernier, lors de la visite du complexe de Living Tomorrow par Guillaume Boutin (CEO) et Anne-Sophie Lotgering (Enterprise Market Lead). Living Tomorrow était représenté par Yin Oei (CEO), Joachim De Vos et Frank Beliën (Managing Partners) ainsi que par l'ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy (Chairman Advisory Board). Le projet Living Tomorrow prévoit la réalisation d'un nouvel Innovation Campus à Vilvorde, qui sera équipé de la connectivité et des services IT de Proximus. Proximus aura en outre l'occasion d'y faire activement la démonstration de ses produits et services en matière de connectivité fixe et mobile, de sécurité et de cloud. Le campus servira de plateforme unique pour partager des visions, explorer des synergies avec des participants de différents secteurs et travailler sur des solutions intelligentes et innovantes dans divers domaines, plus particulièrement à destination de l'ensemble des acteurs du segment des entreprises.

L'Innovation Campus deviendra le plus grand centre de démonstration technologique d'Europe. Les principales thématiques d'innovation porteront sur les services de communication intelligente, de données et de connectivité, de domotique et de travail du futur, d'infrastructures et de bâtiments intelligents, de fabrication intelligente, de ville intelligente, de logistique et de mobilité intelligentes, ainsi que sur les services intelligents dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de l'agriculture.

Les similitudes avec les priorités stratégiques de Proximus sont évidentes. Toutes les innovations développées et exposées à Living Tomorrow reposeront sur des réseaux du futur robustes et sécurisés, allant de la fibre à l'internet quantique, en passant par la 5G et les technologies IoT. Le projet Living Tomorrow repose sur une foi inébranlable en la technologie digitale pour développer des applications innovantes et répondre aux défis majeurs de la société. En participant à Living Tomorrow, Proximus illustre aussi sa volonté de s'engager activement dans des partenariats et des écosystèmes pour relever ces défis. Enfin, le projet mettra l'accent sur le développement de solutions digitales durables. Il mettra en avant des visions d'évolution vers une économie circulaire et étudiera les moyens d'accélérer la trajectoire vers zéro émission nette de carbone, reflétant le ferme engagement de Proximus en faveur d'une société verte et digitale.

Nous sommes ravis d'avoir signé cet accord de collaboration avec Living Tomorrow. En effet, leur audace et leur vision futuriste correspondent en tous points aux priorités stratégiques que nous nous fixerons dans les années à venir. En tant que principal fournisseur de services digitaux et de solutions de communication, Proximus est parfaitement outillée pour jouer un rôle majeur dans la transformation digitale de notre économie et de notre société. Notre collaboration avec Living Tomorrow prouve une fois de plus notre ouverture aux écosystèmes pour réaliser cette transformation. Guillaume Boutin Administrateur délégué du Groupe Proximus

L'Innovation Campus 2030 est une plateforme idéale qui nous permettra d'interagir avec nos clients, d'étendre notre ecosystème de partenaires, de promouvoir notre expertise en matière d'innovation et de co-créer de nouvelles applications dans les domaines les plus divers. Notre collaboration avec Living Tomorrow nous permet d'offrir à notre communauté Enterprise un avant-goût du monde digital de demain et du rôle que Proximus peut jouer dans cette transformation. Anne-Sophie Lotgering Enterprise Market Lead

Nous sommes ravis de voir Proximus nous rejoindre en tant que co-initiateur de Living Tomorrow, où la numérisation, la sécurité et la connectivité sont des éléments essentiels. Qu'il s'agisse des capteurs ultra intelligents de nos bâtiments, de nos robots intelligents, de nos jumeaux numériques IA ou de nos services numériques quotidiens pour les visiteurs, tout fonctionnera grâce aux services et à l'intelligence de Proximus. Personnellement, je me réjouis également de la connaissance et de l'expertise dans les domaines du futur que Proximus, en tant que co-initiateur, apporte à nos groupes de vision, avec plus de 70 entreprises et agences gouvernementales de premier plan, qui inventent les services et produits de demain.

