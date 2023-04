Proximus : vise une couverture très haut débit de 100% dans les zones rurales grâce à des technologies innovantes

Avec plus de 97 % des foyers connectés au haut débit, la Belgique se place parmi les pays affichant la meilleure couverture d'internet fixe au monde. Mais pas question d'en rester là. Afin de permettre à l'ensemble de la population belge de bénéficier des avantages de l'internet à très haut débit, y compris dans les zones rurales, Proximus mobilise chaque jour de nouveaux moyens pour se rapprocher d'une couverture très haut débit de 100 %. En combinant la fibre optique avec d'autres technologies, Proximus veut permettre à tous les Belges d'accéder de manière optimale aux services en ligne. Ceux-ci sont en effet devenus indispensables, que ce soit pour suivre un enseignement à distance, pour télétravailler, pour se divertir ou pour rester en contact avec ses proches.

Depuis quelques années, Proximus réalise des investissements gigantesques pour accélérer le déploiement de la fibre en collaboration avec ses partenaires Unifiberen Wallonie, Fiberklaaren Flandre et GOFiberen communauté Germanophone. Désormais, l'entreprise veut aller un pas plus loin. Grâce à la combinaison de la fibre avec d'autres technologies innovantes, Proximus ambitionne également d'améliorer la connectivité dans les zones rurales et en particulier dans les zones où la vitesse de connexion est actuellement inférieure à 30 Mbit/s.

Dans les zones rurales où la pose traditionnelle de câbles est trop couteuse, voire impossible, Proximus est constamment à la recherche de nouvelles alternatives afin de rendre certains projets possibles et économiquement viables. Selon la typologie des lieux et la nature des sols, différentes techniques sont utilisées.

Combinaison de la fibre et d'une liaison radio

Cette technique consiste à fournir une connectivité Internet Haut-Débit en combinant la fibre optique et une liaison radio, également appelée faisceau hertzien. Le Haut-Débit passe par deux antennes paraboliques situées à plusieurs kilomètres l'une de l'autre. Comme illustré sur le schéma ci-contre, il n'y a pas de rayonnement en dehors de la ligne fictive reliant les 2 antennes. Cette solution n'est techniquement possible que si les 2 paraboles ne rencontrent aucun obstacle entre elles. Cette technique a déjà été utilisée dans de nombreuses communes belges rurales après avoir été testée avec succès dans le village de Felenne (Beauraing) fin 2018. Elle a récemment été utilisée dans les communes de Froidchapelle, Büllingen, Estinnes, Flobecq, Ichtegem, ainsi que dans les villages de Cielle et Halleux dans la commune de La Roche-en-Ardenne, et de Gênes dans la commune de Rendeux. Dans ces 3 derniers villages, ce sont ainsi près de 300 habitations qui voient leur vitesse de connexion multipliée par 10 (de moins de 10 Mbit/sà 50-100 Mbit/s).

La fibre en aérien

Dans ce cas, la fibre optique est posée sur les poteaux des distributeurs d'électricité, ce qui permet de réduire les coûts par rapport à une solution via des tranchées classiques. Cette solution ne peut s'appliquer que dans les endroits où des poteaux électriques sont présents et où le gestionnaire du réseau a marqué son accord. Proximus a signé en janvier 2022 une convention avec ORES pour l'utilisation de ses poteaux électriques en Wallonie afin de connecter les habitations directement à la fibre. Des discussions sont en cours avec Resa, ainsi que Fluvius en Flandre pour établir une convention similaire. Cette technique a été utilisée dans de très nombreuses communes dont les plus récentes sont Gouvy, Houffalize, Philippeville, Gesves et Rendeux. Des projets sont actuellement en cours notamment dans les communes de Sivry-Rance, Stoumont, Houyet, Héron et Ohey.

Ici, Proximus utilise des machines qui réalisent toutes les opérations nécessaires en une seule fois (ouverture de la tranchée, pose des gaines optiques, fermeture de la tranchée). Les dimensions des tranchées sont également réduites. Ces 2 éléments permettent de limiter les coûts. Cette technique innovante ne peut être utilisée que dans certaines conditions, notamment quand il n'y a pas de conflit avec une infrastructure existante dans le sol. Elle est actuellement en phase de test à Gouvy et Onhaye.

Dans certains cas, Proximus réalise la pose en partenariat avec la commune sur laquelle se trouve la zone blanche. La commune met dès lors à disposition des impétrants intéressés, des tranchées nécessaires à la pose de la fibre optique. Cette solution permet donc de réduire les coûts et de rendre économiquement viables des projets de déploiement qui ne l'auraient pas été si Proximus avait travaillé entièrement sur fonds propres.

Fin 2020, il y avait près de 46 500 habitations en zone blanche dont la grande majorité était localisée en Wallonie. En 2021 et 2022, grâce à ces solutions innovantes, Proximus a déployé plus de 160 armoires optiques en Wallonie, ce qui a permis à 14 000 familles et PME essentiellement localisées en zone rurale d'accéder à une connectivité Internet Haut-Débit. Et il est prévu de déployer 180 projets dans les 3 années à venir.

Avec le support du marché de connectivité avancée du programme Giga Région de l'Agence du numérique

Les départements en recherche et développement de Proximus continuent en permanence à chercher des solutions permettant de déployer le haut-débit dans les zones rurales. C'est dans ce cadre que de nouveaux projets ont récemment reçu des subsides de la Région wallonne afin d'être testés.

Dans la commune d'Onhaye, Il s'agit de combiner une liaison radio avec un déploiement de la fibre optique (Fiber to the Home- FTTH). Chacune des 88 habitations et entreprises du village de Miavoye (commune d'Onhaye) est connectée directement à la fibre. Cette solution permet aux clients de Proximus de disposer d'une vitesse de téléchargement de 1 Gbit/set dès cet été de la technologie 10 Gbit/s.

Dans la commune de Gouvy, Proximus déploie la fibre optique jusque dans les habitations en combinant une technique de micro-trenchinget une pose de fibre aérienne. Ce déploiement bénéficiera à 206 habitations et 27 unités professionnelles (indépendants, commerces, etc.) dans les villages de Baclain et Steinbachqui pourront également bénéficier d'une vitesse de téléchargement de 1 Gbit/set dès l'été 2023 de la technologie 10 Gbit/s.