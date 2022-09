29 septembre 2022| Communiqué de presse Vers la fin des zones blanches en Communauté germanophone de Belgique : la fibre optique sera disponible sur l'ensemble du territoire d'ici 2026

Ce jeudi 29 septembre, le gouvernement de la Communauté germanophone de Belgique, Proximus et Ethias ont concrétisé le partenariat public-privé annoncé en mai dernier. Ils annoncent la création de "Glasfaser Ostbelgien", une entreprise commune basée à Eupen, dont la mission sera de déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire dans les quatre ans à venir. Grâce à cet accord, qui est une première du genre en Belgique, la quasi-totalité des 40.000 foyers et entreprises des neuf communes germanophones du pays, y compris dans ce qu'on appelle les "zones blanches", auront accès à ce qui se fait de mieux en matière de haut débit. Le déploiement s'étalera de 2023 à 2026 et donnera la possibilité aux entreprises locales d'y participer.

Cette fois, c'est officiel : l'ensemble du territoire de la Communauté germanophone de Belgique sera couvert par la fibre optique d'ici 2026, y compris les zones les plus rurales, permettant ainsi aux citoyens et aux entreprises des neuf communes du territoire de disposer d'un accès Internet de très haute qualité. La fibre, qui offre des vitesses inégalées et une expérience exceptionnelle, est considérée comme la technologie haut débit du futur. Elle est également plus respectueuse de l'environnement, notamment parce qu'elle est moins gourmande en énergie et parce qu'elle a une durée de vie plus longue que toute autre technologie d'internet fixe.

Ce déploiement à grande échelle va pouvoir être réalisé grâce au premier partenariat public-privé conclu en Belgique dans le domaine de la fibre. Après la signature d'un protocole d'accord en mai dernier, l'accord a été définitivement concrétisé aujourd'hui par Guillaume Boutin et Philippe Lallemand, les CEO de Proximus et Ethias, et par la ministre Isabelle Weykmans, au nom du gouvernement de la Communauté germanophone de Belgique. Il ouvre la voie à la création d'une nouvelle entreprise basée à Eupen qui portera le nom de "Glasfaser Ostbelgien", dont l'objectif sera de veiller au bon déploiement de la fibre dans les quatre ans à venir, en faisant appel le plus possible à des entreprises locales. Elle sera contrôlée conjointement par Ethias (50% + 1 action) et Proximus (50% - 2 actions), et la Communauté germanophone (1 action) sera représentée pour garantir les intérêts publics de la société.

Les travaux devraient déjà débuter en 2023. Avant cela, ce partenariat public-privé doit d'abord recevoir le feu vert de la Commission européenne, ce qui devrait être le cas d'ici la fin de cette année. L'objectif de Proximus, Ethias et la Communauté germanophone de Belgique est ensuite de déployer la fibre sur la totalité du territoire d'ici 2026, en commençant par les communes de La Calamine et Amblève. Dès le premier jour, ce réseau sera également ouvert à tous les autres opérateurs à des conditions non discriminatoires.

Alors que le déploiement de la fibre s'est jusqu'ici surtout fait dans les villes, cet accord permet d'aller un pas plus loin en couvrant également des zones plus rurales, grâce notamment aux subsides de la Communauté germanophone - soutenus par les moyens du plan de relance européen - à hauteur de 40 millions d'euros et au financement d'Ethias. Grâce à ce projet, le nombre de "zones blanches" en Belgique devrait pouvoir être réduit de 15 %, répondant ainsi à la volonté exprimée par le Gouvernement fédéral et la Ministre Petra De Sutter.

Isabelle Weykmans Ministre de la Culture, des Sports, de l'Emploi et des Médias dans le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le partenariat public-privé est une étape importante dans notre projet de déploiement d'un réseau de fibre optique pour les habitants et les entreprises de la Communauté germanophone. Un projet modèle unique en Belgique et dans d'autres régions rurales au profit de nos citoyens, qui est rendu possible grâce à l'autonomie de la Communauté germanophone. Ce partenariat public-privé offre la base pour couvrir notre région rurale d'ici fin 2026 avec la technologie de réseau la plus performante et ainsi poser les fondements de la transition numérique. C'est la meilleure garantie d'avenir pour notre région de vie et notre région économique. Le déploiement de la fibre optique, qui se fera avec le plus grand nombre possible d'entreprises locales, fera progresser notre région de manière décisive. Dans ce contexte, le gouvernement s'en tient à un déploiement couvrant 100 % du territoire. Le partenariat innovant avec Proximus et Ethias nous permet déjà de couvrir 98 % de notre territoire d'ici fin 2026. En nous appuyant sur ce réseau, nous développerons d'autres projets pour couvrir les 2 % restants.

Proximus a toujours été un partenaire important pour les habitants et les entreprises de la Communauté germanophone. Je me réjouis donc de la concrétisation de ce projet ambitieux, qui va permettre d'amener les avantages de la fibre à la quasi-totalité des ménages, y compris dans des zones qui n'ont été que très peu couvertes par le haut débit jusqu'à présent. Selon moi, c'est uniquement en travaillant avec des partenariats public-privé tels que celui-ci que Proximus sera en mesure de couvrir l'ensemble de la Belgique avec un réseau gigabit. J'espère d'ailleurs que l'exemple de la Communauté germanophone va inspirer d'autres pouvoirs publics à opter pour des partenariats similaires dans les années à venir. Cela pourrait représenter un énorme pas en avant pour la digitalisation de l'ensemble de la Belgique. Guillaume Boutin Administrateur délégué du Groupe Proximus

Philippe Lallemand CEO d'Ethias

Ethias est un partenaire historique des services publics dont elle est le premier assureur. Ce partenariat public-privé, ici avec la Communauté germanophone, actionnaire d'Ethias à travers Ethias Co et dont les institutions publiques et les communes sont d'ailleurs nos affiliées, témoigne de notre volonté de renforcer encore cette relation unique empreinte de proximité sociétale en Belgique et de jouer un rôle majeur dans la transformation digitale. Rien ne peut égaler un échange humain bien sûr, mais la récente crise sanitaire et les enjeux climatiques ont mis en exergue l'importance de pouvoir se connecter efficacement à distance en toutes circonstances. Grâce à cet investissement direct dans l'économie locale, nous sommes heureux de contribuer largement à faciliter le quotidien de dizaine de milliers de citoyens. Investir dans des projets à long terme, innovants et à forte valeur sociétale s'inscrit tout à fait dans notre ADN et notre stratégie d'investissement durable.

