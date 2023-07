PROYA COSMETICS CO.,LTD. : Jefferies & Co. toujours à l'achat

Proya Cosmetics Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de produits cosmétiques. Les principaux produits de la société sont des produits de soins de la peau, notamment des lotions, des émulsions, des crèmes, des crèmes nettoyantes, des sérums, des crèmes pour les yeux, des masques solaires et autres. Les produits de la société comprennent également le maquillage, le nettoyage et l'aromathérapie. La société possède plusieurs marques, telles que PROYA, UZERO, ANYA, YOYA, CATS & ROSES et HAPSODE. La société distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Produits cosmétiques