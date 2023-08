PRTR Group Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui fournit des services de gestion des ressources humaines. La société propose des besoins en ressources humaines ; le recrutement permanent, l'externalisation des ressources humaines, le service de paie et le développement des employés (formation). Elle propose la plateforme NEXMOVE, une plateforme numérique pour l'acquisition de talents. Elle utilise des technologies, telles que le logiciel PeopleSoft pour la gestion des ressources humaines, ainsi que le développement d'une application appelée PRTR connect qui permet aux utilisateurs de gérer et de suivre le statut de travail des employés en temps utile afin d'améliorer l'efficacité et la qualité du service. Les filiales de la société sont The BLACKSMITH Co. (BLACKSMITH), qui fournit des services de formation des employés en ligne et hors ligne, et NEXMOVE Platform Co. (NEXMOVE), une plateforme de recrutement en ligne utilisant l'énergie artificielle (IA).