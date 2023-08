Prudential Financial, Inc. est spécialisé dans les prestations de services financiers à destination des clients privés et institutionnels. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - assurance retraite (25,4%) ; - assurance vie individuelle (11,4%) ; - assurance collective (10,3%) : notamment assurances vie et invalidité ; - gestion de rentes individuelles fixes et variables (8,2%) ; - gestion de portefeuille et de fonds communs de placement (7,5%) : 1 524 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2021 ; - autres (0,9%). Le solde des revenus (36,3%) concerne les activités à l'international. La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (63,8%), Japon (26,6%) et autres (9,6%).

Secteur Assurance vie et santé