Prudential : Jefferies reste à achat

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Prudential avec un objectif de cours de 1650 pence, soit un potentiel de progression de plus de 50% pour le titre du groupe britannique de services financiers.



Étant donné que selon lui, 'le marché se concentre sur le risque plutôt que sur le rendement', le broker modifie ses prévisions pour Prudential, précisant 'adopter la position raisonnable la plus prudente'.



'Cependant, malgré la réduction de notre BPA de -6% (au plus bas du consensus), Prudential se négocie désormais à seulement 1,8 fois notre TNAV 2024, même si elle gagne un ROTE de 17,9% et est soutenue par une croissance à long terme de plus de 13%', nuance-t-il.



