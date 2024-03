(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Airtel Africa PLC - Entreprise de télécommunications centrée sur l'Afrique - Le directeur Shravin Bharti Mittal achète des actions via Indian Continent Investment Ltd. Achète 626 216 actions à 0,99 GBP chacune, d'une valeur de 621 588 GBP, à Londres vendredi.

Greggs PLC - Chaîne de boulangeries basée à Newcastle, en Angleterre - Le directeur financier Richard John Hutton achète 3 405 actions à 27,69 GBP chacune, pour une valeur de 94 284 GBP. La directrice générale, Roisin Currie, achète 5 195 actions au même prix, pour une valeur de 143 850 GBP. Les deux séries d'actions ont été achetées à Londres lundi.

Eurocell PLC - fabricant, recycleur et distributeur de produits en PVC pour fenêtres, portes et toitures, basé à Alfreton, Angleterre - Iraj Amiri, directeur non exécutif, achète 54 892 actions à 1,20 GBP chacune, pour une valeur de 65 596 GBP, à Londres mardi.

Conduit Holdings Ltd - Réassureur basé aux Bermudes - Le PDG Trevor Carvey achète 19 000 actions à 5,03 GBP chacune, pour une valeur de 95 560 GBP, à Londres mardi. Carvey est maintenant intéressé par 525 035 actions.

Oakley Capital Investments Ltd - société de capital-investissement basée aux Bermudes, spécialisée dans les secteurs de la technologie, de la consommation, de l'éducation et des services aux entreprises - Le directeur David Till achète 50 000 actions à 449 pence chacune, pour une valeur de 224 500 GBP. Le directeur Peter Dubens achète 350 000 actions au même prix, pour une valeur de 1,6 million de livres sterling. Les deux achats ont été effectués à Londres lundi. Till s'intéresse désormais à 1,3 million d'actions, soit une participation de 0,73 %. Dubens s'intéresse désormais à 20,0 millions d'actions, soit une participation de 11,32 %.

Prudential PLC - Assureur basé à Londres - Le président Shriti Vadera achète 50.000 actions à 7,72 GBP chacune, pour une valeur de 385.943 GBP, à Londres mardi.

