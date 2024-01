Prudential PLC - Assureur vie et santé et gestionnaire d'actifs basé à Londres et axé sur l'Asie - Achève le programme de rachat d'actions annoncé au début du mois. Le programme, qui a débuté lundi dernier, rachète 3,9 millions d'actions à un prix moyen de 8,27 GBP chacune, pour un montant total de 31,8 millions GBP.

Cours actuel de l'action : 808,80 pence, en baisse de 0,9 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 39 %.

Par Greg Rosenvinge, reporter principal d'Alliance News

