Prudential plc est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités : - assurances vie et santé (98,5% des revenus) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé. Les primes acquises brutes par pays se ventile entre Hong Kong (37,7%), Singapour (28%), Malaisie (7,9%), Indonésie (6,8%) et autres (19,6%) ; - gestion d'actifs (1,5% ; Eastspring) : 221,4 MdsUSD de fonds sous gestion en 2022.

Secteur Assurance vie et santé