Pruksa Holding Public Company Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Pruksa Holding Public Company Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 439,73 millions de THB contre 202,67 millions de THB il y a un an. Le chiffre d'affaires s'élève à 7 106,72 millions de THB contre 5 388,72 millions de THB l'année précédente. Le résultat net s'élève à 1 037,87 millions de THB contre 429,88 millions de THB l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 0,47 THB contre 0,2 THB il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 851,67 millions de THB contre 446,51 millions de THB il y a un an. Le chiffre d'affaires s'élève à 13 665,37 millions de THB contre 11 369,7 millions de THB il y a un an. Le résultat net s'élève à 1 690,33 millions de THB contre 981,56 millions de THB l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 0,77 THB contre 0,45 THB l'année précédente.