Baisse des marchés à terme ; première étape de l'accord sur la dette américaine

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont suivi une trajectoire baissière mercredi, les investisseurs attendant nerveusement le vote final sur l'accord relatif au plafond de la dette américaine.

Wall Street a clôturé en demi-teinte après une réouverture de trois jours. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,2 %, le S&P 500 est resté stable et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,3 %.

L'accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine a passé son premier test majeur au Congrès mardi. Les membres du Congrès ont jusqu'à lundi prochain pour donner leur feu vert à un accord entre républicains et démocrates visant à permettre une augmentation de la dette publique et à garantir que le pays ne fasse pas défaut sur les remboursements de prêts, ce qui entraînerait la première économie mondiale dans une spirale infernale.

Ainsi, le FTSE Mib a perdu 250,00 points avant que la cloche ne sonne, après avoir clôturé dans le rouge (0,2 %) à 26 575,76 points.

En Europe, le CAC 40 à Paris a reculé de 48,00 points, le FTSE 100 à Londres a perdu 46,80 points et le DAX à Francfort a chuté de 109,00 points.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a perdu 0,4 % à 42 015,19 hier soir, le Small-Cap a clôturé dans le rouge à 27 399,03, et l'Italie Growth a gagné 0,1 % à 9 109,19.

Sur l'indice principal de Piazza Affari mardi, Prysmian a pris la première place avec un gain de 2,8 pour cent. Goldman a relevé son objectif de cours à 54,00 euros, contre 51,00 euros, avec une recommandation d'achat. Par ailleurs, la société a annoncé vendredi que Massimo Battaini - l'actuel directeur et chef des opérations de la société - était le candidat désigné pour devenir le PDG du groupe.

Battaini sera présenté lors de l'assemblée des actionnaires qui sera convoquée pour approuver le budget 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. L'actuel CEO, Valerio Battista, a exprimé son refus de continuer à exercer ses fonctions pour la période 2024-2027.

A2A, d'autre part, a augmenté de 1,6 pour cent, avec un prix de 1,5445 EUR, après une baisse de 0,4 pour cent la veille de la réunion.

Banco BPM - en baisse de 1,1% - a annoncé lundi qu'il avait exercé son option d'achat de 65% de Vera Vita et Vera Assicurazioni, en vertu d'accords signés il y a deux ans avec Cattolica Assicurazioni. BPM paiera 332,5 millions d'euros pour 65 % des fonds propres des deux sociétés Vera, nets des instruments T2, et une composante fixe de 60 millions d'euros.

Tenaris, d'autre part, a chuté de 2,7 %, après deux séances qui se sont terminées dans le vert.

Eni, d'autre part, a clôturé en baisse de 2,4% après avoir annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec RINA, une société multinationale d'inspection, de certification et de conseil en ingénierie, dans le but de développer des initiatives conjointes "pour contribuer au processus de transition énergétique et de décarbonisation de leurs activités respectives avec un accent particulier sur le secteur du transport maritime, dans lequel RINA et Eni seront en mesure d'exploiter l'expertise de l'autre", selon la note de presse.

Sur le segment des cadets, Saras a chuté de 2,3 %, après la perte de la veille (- 0,3 %).

L'action Banca Ifis, quant à elle, s'est contractée de 2,3 % après une baisse de 0,3 % la veille.

Maire Tecnimont a clôturé dans le rouge de 1,4%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un nouveau contrat de prêt de 40 millions d'euros avec BPER Corporate & Investment Banking, soutenu par une garantie de la SACE pour 80% du montant, afin de renforcer davantage la structure financière du groupe.

La Juventus, quant à elle, a clôturé en tête du segment, progressant de 4,4 %. Le club a annoncé mardi qu'il avait réglé à toutes fins utiles avec les organes de justice sportive les procédures de la FIGC concernant les soi-disant "manœuvres salariales 2019/2020 et 2020/2021", les relations avec certains agents sportifs, ainsi que certaines "relations de partenariat" présumées avec d'autres clubs, contre l'imposition d'une amende de 718 240,00 EUR.

En outre, le club renonce à interjeter appel devant le Collegio di Garanzia dello Sport du CONI de la décision rendue par la Corte Federale d'Appello de la FIGC le 22 mai, dans le cadre de la procédure relative aux plus-values.

Du côté des petites capitalisations, la force du titre Risanamento, qui a gagné 4,8 % à 0,1028 EUR par action. Le volume a enregistré plus de 21 millions d'unités échangées, par rapport à une moyenne journalière de 3,6 millions sur trois mois.

Restart s'est également négocié à un niveau élevé, en hausse de 3,8 pour cent après une baisse de 2,1 pour cent la veille de la négociation.

Eems a cédé 9,2 pour cent, suivant le rouge de la veille avec 3,8 pour cent.

Monrif, d'autre part, s'est contracté de 3,5 % avec son prix maintenant à 0,0600 EUR, après le gain de la veille de 3,7 %.

Parmi les PME, High Quality Food a clôturé en hausse de 3,4 %. La semaine dernière, le conseil d'administration a approuvé deux augmentations de capital. La première, d'un montant de 533 600 euros et réservée à Francesco Paltoni, sera souscrite par le biais d'un apport en nature d'une participation de 46 % dans le capital de HQF Agricola, avec l'émission de 456 068 nouvelles actions au prix unitaire de 1,17 euro. La seconde, d'un montant maximum de 3,0 millions d'euros et réservée aux investisseurs institutionnels et partenaires stratégiques, sera souscrite en numéraire avec l'émission d'un maximum de 2,7 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 1,11 euro.

Le groupe Casta Diva a clôturé dans le vert de 1,8 pour cent, après avoir annoncé lundi qu'il avait approuvé son projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans lequel les revenus se sont élevés à 83,6 millions d'euros, en hausse de 210 pour cent par rapport aux 26,9 millions d'euros de la même période l'année précédente. La valeur de production s'est élevée à 83,9 millions d'euros, en hausse de 182 % par rapport à 29,7 millions d'euros. Le bénéfice s'est élevé à 1,8 million d'euros, contre 429,211 euros en 2021.

Imvest - dans le vert de 3,0% - a déclaré avoir approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ayant déclaré un revenu des ventes de 4,0 millions d'euros contre 2,8 millions d'euros pour la même période en 2021. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,6 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La perte s'est élevée à 1,2 million d'euros, contre 5,3 millions d'euros en 2021.

En queue de peloton, Fenix Entertainment a cédé 14%, après avoir chuté de 13% lors de la séance précédente.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei était en baisse de 1,4 %, le Hang Seng de 2,7 % et le Shanghai Composite de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0691 USD contre 1,0723 USD à la clôture des marchés boursiers européens. En revanche, la livre valait 1,2387 USD contre 1,2407 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 73,56 USD contre 74,27 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 962,39 USD l'once contre 1 961,39 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 0730 CEST, la place sera donnée à l'inflation allemande, suivie à 0955 CEST par le taux de chômage allemand. A 1000 CEST, ce sera le tour du PIB italien.

À 1300 CEST, l'attention se portera sur le taux hypothécaire américain et les demandes, à 1600 CEST sur les nouveaux emplois JOLTs et à 2230 CEST sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, les résultats de MeglioQuesto sont attendus.

