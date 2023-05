Les indices européens en timide hausse à mi-séance

(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont continué d'afficher de timides hausses à la mi-séance lundi, suite à la publication de données sur la production industrielle allemande qui se sont avérées peu encourageantes.

Un mois de mars décevant - en baisse de 3,4 pour cent par rapport au mois précédent, inversant une augmentation de 2,1 pour cent révisée à la hausse en février et pire que les prévisions du marché d'une baisse de 1,3 pour cent - a augmenté le risque que l'économie allemande ait glissé dans une récession hivernale :

En outre, la reprise printanière des différents pays de la zone euro a été jusqu'à présent modérée, et l'économie de la zone euro est maintenant prise par une fatigue printanière significative, a annoncé l'institut sentix lundi.

Surprenant les estimations des économistes, l'indice économique général sentix pour la zone euro a chuté de 4,4 points pour atteindre moins 13,1 points en mai. La baisse de la composante des attentes est particulièrement prononcée. Elle atteint moins 19,0 points, ce qui réduit à néant les espoirs de reprise économique après l'éclatement de la guerre en Ukraine.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,3 pour cent à 27 426,24. Parmi les plus petites valeurs italiennes, le Mid-Cap était en légère baisse à 43 452,82, le Small-Cap a cédé 0,6 pour cent à 28 682,76, et l'Italy Growth était en baisse de 0,5 pour cent à 9 138,41.

En Europe, le CAC 40 a progressé de 0,1 % à 7 441,27, le DAX 40 de Francfort a gagné 0,1 % à 15 974,34, tandis que Londres était fermée pour le jour férié du couronnement du roi Charles III.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Prysmian Group - en hausse de 0,5 % - a annoncé vendredi qu'il avait remporté une commande de plus de 800 millions d'euros pour une nouvelle interconnexion de transmission d'énergie entre la France et l'Espagne. La liaison sera construite pour le compte d'INELFE, une coentreprise détenue à parts égales par le gestionnaire de réseau espagnol Red Eléctrica et le gestionnaire de réseau français Réseau de Transport d'Électricité.

Intesa Sanpaolo - en hausse de 0,9 % - a annoncé vendredi que le bénéfice net du premier trimestre avait fortement augmenté en glissement annuel et en glissement trimestriel pour atteindre 1,96 milliard d'euros. Au premier trimestre 2022, il s'élevait à 1,04 milliard d'euros, contre 1,08 milliard d'euros au dernier trimestre de l'année dernière.

Le revenu d'exploitation a augmenté à 6,06 milliards d'euros, contre 5,41 milliards d'euros un an plus tôt et 5,67 milliards d'euros au dernier trimestre 2022, tandis que les dépenses d'exploitation ont diminué en glissement annuel, à 2,54 milliards d'euros contre 3,13 milliards d'euros, mais ont légèrement augmenté en glissement annuel, à 2,52 milliards d'euros.

Le conseil d'administration de CNH Industrial - en hausse de 2,8 % - a publié ses résultats du premier trimestre, qui se sont soldés par un bénéfice net de 486 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action de 0,35 dollar, contre 336 millions de dollars au 1er trimestre 2022 et 0,24 dollar respectivement.

Seule la Banca Monte dei Paschi di Siena a fait mieux, en tête avec 50,%. Selon un communiqué de Reuters publié vendredi, le Trésor italien est prêt à réduire sa participation de 64 % dans Monte dei Paschi di Siena par le biais d'une ou plusieurs ventes d'actions sur le marché.

Comme l'écrit la célèbre agence, une telle option ne serait toutefois envisagée que si elle est financièrement avantageuse et à condition qu'un nouvel investisseur important gère la participation conformément à l'intérêt national, a déclaré l'une des sources.

Sur le marché des valeurs moyennes, Anima Holding a gagné 0,4 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait terminé le premier trimestre avec un bénéfice net pratiquement inchangé d'une année sur l'autre, à 30,2 millions d'euros contre 30,3 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Les revenus ont chuté à 80,9 millions d'euros, contre 88,6 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière,

Piaggio & C a chuté de 2,1 % après avoir annoncé vendredi un chiffre d'affaires de 546,8 millions d'euros au premier trimestre de l'année, le montant le plus élevé enregistré au cours de la période et une augmentation de 20 % par rapport aux 455,8 millions d'euros déclarés au 31 mars 2022.

Le bénéfice net s'est élevé à 24,1 millions d'euros, soit un quasi-doublement par rapport aux 12,7 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2022. Il s'agit du "meilleur résultat jamais obtenu" à cette période de l'année, explique l'entreprise.

Le Groupe Intercos est en hausse de 0,8 pour cent. Le conseil d'administration a annoncé jeudi que l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 234,6 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 34 % par rapport aux 174,6 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022. L'EBITDA ajusté du groupe s'est établi à 29,8 millions d'euros, en hausse de 56% par rapport à 19,1 millions d'euros au 31 mars 2022.

Du côté des petites capitalisations, LVenture Group a augmenté de 1,2 %. Vendredi, le conseil d'administration a examiné et approuvé les résultats financiers de la société au 31 mars. Au premier trimestre, les revenus et autres recettes se sont élevés à 1,6 million d'euros, soit 6 % de plus qu'au 31 mars 2022, où ils s'élevaient à 1,5 million d'euros.

Le groupe Giglio est en tête avec une hausse de 19% à 0,73 EUR par action, suivi par Pierrel qui gagne 12%.

Du côté des PME, Illa, qui n'est pas encore cotée, a arrêté vendredi ses résultats au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte nette de 2,8 millions d'euros, contre une perte de 2,3 millions d'euros en 2021.

Les revenus des ventes ont chuté à 18,2 millions d'euros, contre 21,5 millions d'euros en 2021.

Vimi Fasteners n'est toujours pas cotée en bourse. La société a annoncé vendredi que, suite à l'annonce faite le 12 avril concernant la réalisation de l'acquisition de 100% du capital social de Filostamp Srl, une société active depuis plus de 40 ans dans la production de vis et de boulons et spécialisée dans la production de systèmes de fixation pour des clients spécifiques, la condition suspensive inhérente aux formalités bureaucratiques liées à la scission concernant deux bâtiments appartenant à Filostamp, considérés comme "non essentiels" à l'activité opérationnelle de Filostamp, avait été remplie.

Almawave - en hausse de 1,7% à 4,77 euros par action - a annoncé vendredi qu'elle avait approuvé ses principaux résultats pour le premier trimestre de l'année, avec un chiffre d'affaires de 12,8 millions d'euros, en hausse de 41% par rapport à la même période de l'année dernière, où il s'élevait à 9,1 millions d'euros.

Esautomotion - en hausse de 4,3 pour cent - a annoncé vendredi un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 18 pour cent par rapport aux 8,1 millions d'euros enregistrés à la même période en 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent à 28 949,88, le Shanghai Composite était dans le vert de 1,8 pour cent à 3 395,00 et le Hang Seng a gagné 1,2 pour cent à 20 297,03.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 1,7 % à 33 674,38, le Nasdaq a terminé dans le vert de 2,3 % à 12 235,41, et le S&P 500 a progressé de 1,9 % à 4 136,25.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1032 USD contre 1,1018 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2637 USD contre 1,2603 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,47 USD contre 75,23 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 023,14 USD l'once contre 2 012,88 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, les attentes d'inflation des consommateurs viennent des États-Unis à 1700 CEST.

