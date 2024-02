(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs attendant les principaux rapports sur l'inflation des grandes économies.

A cet égard, l'indice américain des prix PCE - l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale pour le mois de janvier - sera scruté de près par les salles de marché à la recherche d'indices sur l'évolution des taux d'intérêt américains.

Du côté des entreprises, Poste Italiane, Lottomatica et Prysmian ont publié leurs comptes - en nette amélioration - avant que la cloche ne sonne.

Le FTSE Mib, par conséquent, après avoir clôturé en baisse de 0,3 % à 32 617,96 hier soir, est maintenant dans le vert avec 58,00 points.

Le CAC 40 parisien a progressé de 16,20 points, le DAX 40 de Francfort de 19,80 points et le FTSE 100 de Londres de 17,00 points.

Hier soir, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,2 % à 45 716,16 points, le Small-Cap a cédé 0,7 % à 28 029,45 points et l'Italie Growth a cédé 0,2 % à 8 242,39 points.

Sur le Mib, Leonardo - dans le vert de 0,7% - et Bristow Group, un leader mondial dans la fourniture de services innovants et durables dans le domaine du vol vertical, ont annoncé mercredi qu'ils avaient signé un accord-cadre avec des commandes fermes pour 10 hélicoptères AW189 et des options pour dix unités supplémentaires.

Stellantis - en hausse de 0,5 pour cent - a annoncé mercredi qu'elle avait commencé le programme de rachat de 3 milliards d'euros annoncé il y a quinze jours avec une première tranche de 1 milliard d'euros.

UniCredit a progressé de 0,8 pour cent après avoir annoncé mardi l'émission d'une obligation préférentielle de premier rang à 10 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros destinée aux investisseurs institutionnels.

Le processus de constitution du livre d'ordres a suscité une forte demande de plus de 4,35 milliards d'EUR de la part de plus de 240 investisseurs dans le monde.

Campari a chuté de 3,4 %. Elle a déclaré mardi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec des ventes nettes de 2,91 milliards d'euros, en hausse de 8,2 % par rapport aux 2,69 milliards d'euros au 31 décembre 2022, tandis que le bénéfice net était de 332,5 millions d'euros, contre 331,5 millions d'euros.

Le dividende annuel proposé est de 0,065 EUR par action, en hausse de 8,3 % par rapport à 2022, où il était de 0,060 EUR par action.

Ferrari a clôturé en tête, en hausse de 1,4%, suivi par Prysmian, dans le vert de 1,3%.

Du côté des valeurs moyennes, Italmobiliare a terminé en hausse de 1,3% après avoir annoncé qu'elle vendrait sa participation de 32% dans AGN Energia, réalisant ainsi 100 millions d'euros.

De' Longhi - en hausse de 0,4 % - a annoncé qu'il avait finalisé le regroupement d'entreprises entre sa filiale Eversys et La Marzocco International.

La transaction crée une entreprise leader dans le domaine du café haut de gamme avec un chiffre d'affaires cumulé en 2023 de 370 millions d'euros, dont De' Longhi détiendra 61,6 %. De' Longhi en détiendra 61,6 %, De' Longhi Industrial 26,5 % et les actionnaires minoritaires de La Marzocco le reste.

Du côté des petites capitalisations, Edison - dans le vert de 1,3 % - et Snam - dans le rouge de 1,3 % - ont annoncé l'ouverture de négociations exclusives pour l'achat et la vente de 100 % d'Edison Stoccaggio.

L'exclusivité fait suite au processus concurrentiel lancé en octobre dernier par Edison pour la valorisation de la filiale, a expliqué la société dans une note.

IGD a terminé dans le rouge de 5,9 %. La société a révélé mardi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec une perte nette de 81,73 millions d'euros, précisant qu'elle escomptait des changements de juste valeur plus élevés et des charges financières. Le bénéfice net récurrent pour l'ensemble de l'année s'est élevé à 55,4 millions d'euros, soit une baisse de plus de 17 % par rapport à 2022.

Cependant, la société a souligné que le résultat était supérieur aux prévisions communiquées au marché en novembre dernier, qui prévoyaient un FFO en fin d'année d'environ 53 millions d'euros.

Parmi les PME, Maps a clôturé en baisse de 0,7 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait reçu un renouvellement de l'autorité sanitaire locale de Teramo (ASL) pour l'utilisation continue de SISWEB, la suite de produits conçus pour soutenir les processus d'accueil des hôpitaux et les parcours de soins des patients. L'accord comprend la maintenance de la suite et la fourniture de services de support et de formation pour le personnel, garantissant un support complet et une efficacité opérationnelle améliorée.

Xenia Hotellerie Solution a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,8 %. La société a annoncé l'acquisition de la société hôtelière Hotel Principe di Piemonte Cuneo.

La transaction renforcera le secteur d'activité de Phi Hotels.

MeglioQuesto - dans le rouge de 10 pour cent - a rapporté mercredi qu'il a clôturé 2023 avec une valeur de production attendue entre 87 et 89 millions d'euros, en hausse par rapport à 79,3 millions d'euros en 2022.

L'Ebitda devrait se situer entre 2 et 3,5 millions d'euros, contre 11,8 millions d'euros un an plus tôt.

SolidWorld Group - dans le rouge de 2,4 pour cent - a annoncé mercredi qu'il avait remporté une commande de 850 000 EUR auprès d'un fabricant italien historique de composants de machines agricoles.

À New York, le Dow Jones a perdu 0,1 %, le S&P 0,2 % et le Nasdaq 0,6 % au cours de la nuit en Europe.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a baissé de 0,1 %, le Hang Seng de 0,5 % et le Shanghai Composite de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0834 USD contre 1,0837 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2662 USD contre 1,2664 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 81,98 USD contre 83,38 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 036,58 USD l'once contre 2 032,76 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier de jeudi comprend de l'Allemagne, à 0955 CET, le chiffre du chômage et, cinq minutes plus tard, le chiffre de l'inflation.

De l'Italie, l'accent sera mis sur les ventes industrielles à 1000 CET et la balance commerciale hors UE.

Dans l'après-midi, les États-Unis présenteront l'indice des prix des dépenses personnelles et l'indice des prix des dépenses de consommation à 14h30 CET, ainsi que le PIB du Canada.

Sur la Piazza Affari, les résultats de la Banca Monte dei Paschi di Siena et de Leonardo, entre autres, sont attendus.

