Après avoir misé sur l'IA puis sur la mémoire, les investisseurs se concentrent désormais sur les goulets d'étranglement des infrastructures. Pour autant, inutile de traverser l'Atlantique pour dénicher des valeurs de qualité idéalement exposées à cette demande.

L'Amérique est certainement la terre promise de l’infrastructure IA, en tout cas jusqu'à ce qu’Elon Musk installe des datacenters en orbite. Aujourd’hui, l'alimentation électrique de ces centres est devenue le véritable nerf de la guerre. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la consommation mondiale des datacenters oscillait entre 415 et 460 TWh en 2024, un volume qui devrait au moins doubler d'ici 2030.

L'électrification de ces infrastructures crée un goulet d'étranglement majeur, la demande progresse bien plus vite que l’offre. Une réalité que les investisseurs ont immédiatement saisie : en témoigne l'envolée du titre Powell Industries, qui a bondi de plus de 190% depuis le début de l'année. Ou d’autres valeurs abordées ici.

Mais cette fièvre des datacenters dépasse largement les frontières américaines. Le géant japonais de l'investissement SoftBank a récemment choisi la France pour accueillir un investissement massif de 75 milliards d’euros. Ce projet devrait développer une puissance de calcul d'environ 5 GW.

Si les Etats-Unis dominent largement le secteur avec 4 165 installations, la suite du classement mondial est plus surprenante. Le Royaume-Uni se hisse au deuxième rang avec 499 centres, suivi de près par l’Allemagne (487), la Chine (381) et la France (321). Ce panorama démontre que l’Europe conserve une position solide face au reste du monde (hors Etats-Unis) avec plus de 3 300 centres au total répartis dans 44 pays. Dès lors, une question se pose : comment profiter au mieux de ce boom historique tout en restant sur le sol français ?



Schneider, le roi de l’électricité française

Il aurait été étonnant de ne pas voir le spécialiste français des infrastructures électriques parmi les gagnants de la montée en force de l’IA. Avec aujourd’hui environ 30% des commandes qui concernent les data centers, Schneider est fortement exposé. Le marché l’a bien compris, en témoigne un titre en hausse de plus de 65% depuis 2 ans.

Pour bien comprendre ce qui fait le succès de Schneider, il faut revenir sur le cœur de métier de la société, l’électricité. Son activité se divise en 3 grands segments, le premier et le plus important, la vente de produits. Cette partie représente à elle seule 47% du chiffre d'affaires et comprend la vente de matériel standard sur catalogue, produit ou non par Schneider. Le deuxième plus petit, appelé systèmes, fait 34% des ventes et comprend les grandes infrastructures et les projets sur-mesure hautement personnalisés (datacenters, usines …). Le reste est attribuable aux logiciels & au services, comme les abonnements et les contrats de maintenance sur site.

L’activité liée aux datacenters occupe une place croissante dans les résultats du groupe. Porté par cette dynamique, le chiffre d'affaires devrait progresser à un rythme record d’environ 8% en 2026 et 2027. Cette forte exposition a toutefois pesé temporairement sur la profitabilité de l'entreprise.

Les grands projets, à l'image des datacenters, imposent à Schneider de concevoir des produits sur mesure. Cette spécificité, ajoutée aux contraintes d'installation et de gestion de chantier, pèse sur les marges par rapport aux dossiers plus modestes. La direction fait ainsi état d’un impact négatif de -243 MEUR sur l’EBITDA, lié à la montée en puissance du segment "systèmes" dans le mix produits.

Le bilan financier se révèle tout aussi contrasté. Si le groupe démontre une solide capacité à générer des flux de trésorerie libres, même en période de crise, son effet de levier et son endettement net ont atteint des sommets en 2025. Une envolée portée par des acquisitions stratégiques dans l’IA et le refroidissement liquide, via Motivair, que l'entreprise semble toutefois en mesure d'absorber. Schneider maintient d'ailleurs une politique de redistribution dynamique : fidèle à son engagement de ne jamais réduire son dividende d’une année sur l’autre, le groupe a reversé environ 49% de son résultat net à ses actionnaires en 2025.

Même si sa valorisation peut sembler un peu tendue aujourd’hui, le rôle central de Schneider dans l’avenir électrique français et international est une quasi-certitude. Pour l’investisseur patient, le groupe offre une solide exposition au boom des infrastructures d’IA, tout en conservant un profil rassurant.

Toujours en France, Legrand cherche aussi à capter une partie du marché. Depuis le début de l’année 2026, la société a annoncé 4 acquisitions dans le secteur pour renforcer sa présence dans le monde.

La partie se joue aussi ailleurs en Europe

Un autre acteur est particulièrement bien placé pour capitaliser sur cette tendance : Prysmian. Grâce à un virage stratégique récent, l'entreprise s'est imposée sur le marché clé de l’électrification des datacenters. Pour approfondir le sujet, lire Prysmian : câbler l’intelligence.

Plus globalement, le Vieux Continent cherche à reprendre sa souveraineté sur le cloud, l’IA et les puces. Une dynamique porteuse pour des leaders européens. Inutile, donc, de traverser l’Atlantique pour miser sur les infrastructures de l’IA. Et pour ceux qui souhaitent tout de même élargir leurs horizons, voici notre Liste thématique Intelligence artificielle.